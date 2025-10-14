Η DailyMail αποκαλύπτει ποιοι είναι οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ

Στην ομιλία του στην Αίγυπτο, στην Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επισταμένως πως υπάρχουν δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί καθόλου. Αφού διάβασε τον κατάλογο χωρών, που ήταν παρούσες στη σύνοδο κορυφής και επαίνεσε πολλές από αυτές για το έργο τους, είτε για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή είτε σε διάφορες άλλες διεθνείς συγκρούσεις, στη συνέχεια μίλησε με ιδιαιτέρως θερμά λόγια γι' αυτούς.

Μάλιστα αναφέρθηκε στον Βρετανό Κιρ Στάρμερ ως «φίλο του», ενώ πολλά θετικά σχόλια απέσπασε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο, μην γελιόμαστε, έχουν εξαιρετική σχέση.

Στη συνέχεια ο Τραμπ, ο οποίος αν θέλει να φέρει σε δύσκολη θέση κάποιον είναι «μανούλα», είπε, για τους ηγέτες που καθόντουσαν πίσω του, ότι υπήρχουν «μερικοί» αρχηγοί κρατών που «δεν μου αρέσουν καθόλου».

Βέβαια, στα γνωστά του παιχνίδια είπε, «δεν θα σας αποκαλύψω ποιοι είναι», αλλά στη συνέχεια είπε «ίσως και να το κάνω».

«Γνωρίζω τόσους πολλούς από εσάς εδώ και πολύ καιρό. Είστε φίλοι μου, είστε σπουδαίοι άνθρωποι. Έχω μερικούς που δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα, αλλά δεν θα σας πω ποιοι. Στην πραγματικότητα μερικοί από αυτούς δεν μου αρέσουν καθόλου, αλλά δεν θα αποκαλύψω ποτέ ποιοι είναι... Ίσως και να το κάνω» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κιρ Στάρμερ, όπως αναφέρει η DailyMail, είχε μια αμήχανη αλληλεπίδραση με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αλλά στη συνέχεια έτυχε θερμής υποδοχής από τον ηγέτη των ΗΠΑ, ο οποίος αναφέρθηκε στον πρωθυπουργό της Βρετανίας ως «φίλο του».

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην Αίγυπτο | AP/Yoan Valat

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ του είπε: «Έλα πάνω, όλα πάνε καλά;». Ο Στάρμερ απάντησε αμήχανα «πολύ καλά». Στη συνέχεια, ο ηγέτης των ΗΠΑ προχώρησε μπροστά στον Βρετανό πρωθυπουργό και συνέχισε την ομιλία του. «Είναι πολύ ωραίο που βρίσκεστε εδώ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν περίπου 20 λεπτά νωρίτερα και νομίζω ότι είναι φανταστικό».

Πολλοί στην Ελλάδα, πίστεψαν πως ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στα πρόσωπα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς ήταν οι δύο στους οποίους δεν αναφέρθηκε ονομαστικά.

Χειραψία Μητσοτάκη - Τραμπ στην Αίγυπτο | YouTube/رئاسة جمهورية مصر العربية

Η DailyMail όμως δίνει μία άλλη διάσταση στο όλο θέμα, αποκαλύπτοντας ποιοι είναι αυτοί οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ.

«Ω, Νορβηγία»

Ένας ηγέτης που δεν έλαβε επαίνους από τον Τραμπ ήταν ο Νορβηγός πρόεδρος Γιόνας Γκαρ Στόρε.

Αφού διάβασε τη λέξη «Νορβηγία» στη λίστα των χωρών που ήταν παρούσες στη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ είπε: «Έχουμε τη Νορβηγία. Ω, Νορβηγία, ναι, ναι, ναι! Νορβηγία, τι συνέβη; Νορβηγία, τι συνέβη;»

Το απογοητευτικό σχόλιο πιθανότατα αναφερόταν στο Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Το όνομα του Προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες εβδομάδες, δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί στην τελική επιλογή για το βραβείο, που τόσο πολύ θέλει και παλεύει γι αυτό.

Στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στην Αίγυπτο, ο Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε ότι ο Στόρε «κρυβόταν» από αυτόν.

«Πού είναι η Νορβηγία, πού είναι αυτός; Δεν νομίζω ότι θέλει να σταθεί όρθιος» είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, ρίχνοντας τα καρφιά του. Ο Τραμπ παρατήρησε στη συνέχεια ότι ο Στόρε στεκόταν μέσα στο πλήθος μακριά από τη σκηνή.

Το πολύ γερό σφίξιμο στον Μακρόν

Ένας άλλος παγκόσμιος ηγέτης που έτυχε ψυχρής υποδοχής από τον Πρόεδρο Τραμπ ήταν ο Γάλλος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έλαβε μια δυσοίωνη προειδοποίηση από τον ηγέτη των ΗΠΑ .

Ο Τραμπ κάλεσε τον Γάλλο πρόεδρο για μια θερμή χειραψία προτού οι δυο τους ακουμπήσουν στοργικά το μπράτσο του άλλου μπροστά σε ένα μεγάλο πλήθος φωτογράφων.

Η αγκαλιά σύντομα μετατράπηκε σε κάτι σαν πάλη με τα χέρια, καθώς οι δύο πρόεδροι αντάλλαξαν αυτό που φαινόταν σαν έντονη συζήτηση, ενώ κουνούσαν το χέρι του αντιπάλου τους από τη μία πλευρά στην άλλη.

Ο Μακρόν τελικά απελευθερώθηκε από την αγκαλιά του Τραμπ και έσπευσε να κατέβει από τη σκηνή.

Ωστόσο, η Νίκολα Χίκλινγκ, η οποία διαβάζει τα χείλη, δήλωσε στην DailyMail ότι η χειραψία ήταν πολύ περισσότερο από ένας απλός χαιρετισμός μεταξύ των δύο ηγετών.

«Χάρηκα που σε είδα, άρα συμφώνησες;» είπε ο Τραμπ στον Μακρόν, ο οποίος σύντομα γύρισε μακριά από την κάμερα και μουρμούρισε μια αθόρυβη απάντηση. «Είσαι ειλικρινής;» ρωτάει ο Τραμπ καθώς ο Μακρόν απαντάει γρήγορα: «Φυσικά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σφίγγει στη συνέχεια την παλάμη του Μακρόν πριν του απαντήσει: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί, με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη». Στη συνέχεια, ο Τραμπ σφίγγει ξανά το χέρι του Μακρόν καθώς ο Γάλλος πρόεδρος κοιτάζει μακριά από τις κάμερες.

Δεν είναι σαφές για τι μιλούσαν οι δυο τους, ωστόσο, αυτή η συζήτηση έγινε αφότου ο Μακρόν εθεάθη να χλευάζει τον Τραμπ με ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Μιλώντας αργά και καθαρά, ο Τραμπ λέει: «Κάνω ειρήνη». Στη συνέχεια, ο Μακρόν χτυπάει ελαφρά το χέρι του Τραμπ και απαντά: «Α, έλα τώρα», ενώ ο Τραμπ αγνοεί και τον σφίγγει πιο σφιχτά. «Πληγώνω μόνο αυτούς που πληγώνουν άλλους», λέει ο Τραμπ στον Μακρόν δείχνοντάς τον προς τις κάμερες.

«Καταλαβαίνω. Θα πρέπει να το δούμε αυτό», λέει ο Μακρόν πριν εκδώσει μια αυστηρή προειδοποίηση προς τον Τραμπ. «Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί». Ο Τραμπ καταλήγει: «Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν' το. Τα λέμε σε λίγο».

Ο Τραμπ ήταν πιο επαινετικός προς τους παγκόσμιους ηγέτες που τον είχαν υποστηρίξει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

