Η «επικίνδυνη ζαριά» του Τραμπ στο Ιράν: Εβδομάδες συγκρούσεων και η μάχη να περιοριστούν οι συνέπειες

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει απευθείας στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν δεν άλλαξε απλώς τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, αλλά άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου για ολόκληρο τον πλανήτη.

Η εις βάθος ανάλυση του CNN φέρνει στο φως τις δραματικές ώρες στον Λευκό Οίκο, αναδεικνύοντας τις κρυφές πτυχές μιας σύγκρουσης που έχει ήδη ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Σε συνδυασμό με τις συνεχείς αποκαλύψεις του Axios, το τοπίο που διαμορφώνεται είναι ξεκάθαρο: η αμερικανική κυβέρνηση βαδίζει σε αχαρτογράφητα, και εξαιρετικά επικίνδυνα, νερά.

Διαβάστε ακόμα: Το επικίνδυνο μήνυμα που στέλνει στη Βόρεια Κορέα ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν

Το μοιραίο λάθος και τα Στενά του Ορμούζ

Η εκτενής ανάλυση του CNN εστιάζει στον μεγαλύτερο στρατηγικό εφιάλτη που δεν είχε προβλεφθεί: την άμεση απάντηση της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ. Κλείνοντας αυτή τη ζωτική αρτηρία, από την οποία περνά τεράστιο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου, το Ιράν προκάλεσε άμεσο έμφραγμα στις αγορές.

Παράλληλα, οι ανώτατοι στρατιωτικοί σύμβουλοι είχαν προειδοποιήσει τον Πρόεδρο Τραμπ για αυτό ακριβώς το σενάριο, όμως οι φωνές τους πνίγηκαν μέσα στον ενθουσιασμό της επίδειξης δύναμης.

Εμφύλιος στον Λευκό Οίκο: Ο στρατός απέναντι στην οικονομία

Οι πληροφορίες που μεταδίδουν τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα περιγράφουν μια κυβέρνηση κομμένη στα δύο. Από τη μία πλευρά, το Πεντάγωνο και τα «γεράκια» πιέζουν για την ολοκληρωτική συντριβή των ιρανικών στρατιωτικών υποδομών.

Διαβάστε ακόμα: «Είμαι ακόμα ζωντανός»: Ο Νετανιάχου πίνει καφέ, μετράει τα δάχτυλά του και απαντά στα fake news περί θανάτου του

Από την άλλη, οι οικονομικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με τα έγγραφα που παρουσιάζει το cnn, προειδοποιούν για απόλυτη καταστροφή. Ο πόλεμος φέρεται να κοστίζει στις ΗΠΑ πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια την ημέρα, την ώρα που ο πληθωρισμός στο εσωτερικό της χώρας ετοιμάζεται να εκτοξευθεί λόγω του ενεργειακού κόστους.

Η απομόνωση από τους συμμάχους

Το CNN αφιερώνει μεγάλο μέρος της ανάλυσής του στη διπλωματική διάσταση της κρίσης. Σε αντίθεση με προηγούμενες δεκαετίες, η Ουάσιγκτον φαίνετι ανα πορεύεται εντελώς μόνη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ τηρούν τεράστιες αποστάσεις ασφαλείας, αρνούμενοι να εμπλακούν σε έναν πόλεμο που θεωρούν αδικαιολόγητο και βεβιασμένο.

Μάλιστα, διπλωματικές πηγές του cnn αναφέρουν πως οι τελευταίες τηλεφωνικές επικοινωνίες του Τραμπ με τους ηγέτες της G7 ήταν γεμάτες ένταση, καθώς ο ίδιος επέμενε αλαζονικά ότι «το Ιράν καταρρέει», κάτι που οι μυστικές υπηρεσίες των συμμάχων διαψεύδουν κατηγορηματικά.

Ο κίνδυνος μιας ανεξέλεγκτης ανάφλεξης

Τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα; Σύμφωνα με τον επίλογο της ενδελεχούς έρευνας του CNN, βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της σύγχρονης ιστορίας. Η απουσία οποιουδήποτε διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης καθιστά τη διπλωματία σχεδόν αδύνατη.

Καθώς το cnn συνεχίζει να καταγράφει τον πανικό στους διαδρόμους του Καπιτωλίου, οι πολίτες σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα, κατανοώντας πως οι επιπτώσεις αυτής της σύγκρουσης θα επηρεάσουν άμεσα και βίαια την καθημερινότητα, την οικονομία και την ασφάλεια όλων μας.