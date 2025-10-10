Η Επιτροπή Νόμπελ «σηκώνει το γάντι» και απαντά στον Τραμπ: «Επιλέξτε τις κάλπες, όχι τις σφαίρες»

Μετά από τις αντιδράσεις του Λευκού Οίκου για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο, και όχι στον Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιο του για τη Λωρίδα της Γάζας, ο πρόεδρος της Επιτροπής των Νόμπελ διευκρίνησε τους λόγους για τους οποίους προέβηκαν σε αυτή την απόφαση.

Ο Νορβηγός πρόεδρος Γιόργκεν Βάτνε Φρύντνες αφήσε αιχμές για τον Αμερικανό Πρόεδρο υπονοώντας ότι δεν ήταν άξιος του λαμπρού βραβείου. Επίσης δήλωσε ότι η απόφαση είχε ληφθεί πριν την υπογραφή της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ήταν η 31η Ιανουαρίου - λίγες μέρες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ - που σημαίνει ότι όλες οι υποψηφιότητες που κέρδισε ο Τραμπ φέτος για την επίλυση συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο αφορούν το βραβείο του 2026.

Νόμπελ Ειρήνης: Γιατί δεν έγινε αλλαγή «τελευταίας στιγμής»

Ωστόσο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής άφησε να εννοηθεί ότι δεν έγινε αλλαγή της τελευταίας στιγμής υπονοώντας ότι το προφίλ του ηγέτη των ΗΠΑ δεν ταιριάζει σε μια τέτοια απονομή.

«Στη μακρά ιστορία του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, νομίζω ότι αυτή η επιτροπή έχει δει πολλά είδη εκστρατειών, και άτομα να ζητάνε προσοχή από τα ΜΜΕ», είπε ο Φρύντνες, χωρίς να κατονομάσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Λαμβάνουμε χιλιάδες και χιλιάδες επιστολές κάθε χρόνο από ανθρώπους που θέλουν να πουν τι, για αυτούς, οδηγεί στην ειρήνη. Αυτή η επιτροπή κάθεται σε μια αίθουσα γεμάτη με τα πορτρέτα όλων των βραβευθέντων και αυτή η αίθουσα είναι γεμάτη τόσο με θάρρος όσο και με ακεραιότητα. Επομένως, βασίζουμε την απόφασή μας μόνο στο έργο και τη βούληση του Άλφρεντ Νόμπελ», πρόσθεσε.

Επιπλέον, στην 14λεπτη ομιλία του και με αφορμή την φετινή νικήτρια του βραβείου, δεν έλειψε η αντιπολεμική χροιά καθώς δήλωσε: «Το αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας καθιστά την πολιτική δραστηριότητα εξαιρετικά δύσκολη. Ως ιδρυτικό μέλος της Súmate, μιας οργάνωσης αφιερωμένης στη δημοκρατική ανάπτυξη, η κ. Ματσάδο υπερασπίστηκε τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Όπως είπε η ίδια:Ήταν μια επιλογή των καλπών έναντι των σφαιρών. Από τότε, στο πλαίσιο των πολιτικών της καθηκόντων και της υπηρεσίας της σε οργανώσεις, η κ. Ματσάδο έχει υπερασπιστεί τη δικαστική ανεξαρτησία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εκπροσώπηση του λαού. Έχει αφιερώσει χρόνια στην προσπάθεια για την ελευθερία του λαού της Βενεζουέλας.

Πριν από τις εκλογές του 2024, η κ. Ματσάδο ήταν η υποψήφια της αντιπολίτευσης για την προεδρία, αλλά το καθεστώς μπλόκαρε την υποψηφιότητά της. Στη συνέχεια, υποστήριξε τον εκπρόσωπο ενός άλλου κόμματος, τον Edmundo Gonzalez Urrutia, στις εκλογές. Εκατοντάδες χιλιάδες εθελοντές κινητοποιήθηκαν πέρα από τα πολιτικά χάσματα. Εκπαιδεύτηκαν ως παρατηρητές των εκλογών για να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη των εκλογών. Παρά τον κίνδυνο παρενόχλησης, σύλληψης και βασανιστηρίων, πολίτες σε όλη τη χώρα παρακολούθησαν τα εκλογικά τμήματα. Φρόντισαν να καταγραφούν τα τελικά αποτελέσματα πριν το καθεστώς καταστρέψει τα ψηφοδέλτια και ψεύδεται για το αποτέλεσμα», δήλωσε.

“We want to send a message to all authoritarian leaders: choose ballots, not bullets.”



Jørgen Watne Frydnes, Chair of the Norwegian Nobel Committee, shares insights into the 2025 Nobel Peace Prize and tells us why Maria Corina Machado was awarded the prize: “She is an… pic.twitter.com/5PfsZK0pUU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης η Μαρία Ματσάδο: Τι δήλωσε

Η ηγέτις της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε «βρίσκομαι σε σοκ!» όταν έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, σύμφωνα με βίντεο που απέστειλε η ομάδα Τύπου της στο AFP.

Η 58χρονη Ματσάδο που ζει στην παρανομία μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου του 2024 τις οποίες η αντιπολίτευση δηλώνει ότι κέρδισε, κατηγορώντας τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 για νοθεία.

«Βρίσκομαι σε σοκ!», ακούγεται η Ματσάδο να λέει στον Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος την αντικατέστησε ως υποψήφιος λόγω της αδυναμίας της να θέσει υποψηφιότητα. «Τι είναι αυτό; Δεν μπορώ να το πιστέψω», πρόσθεσε η τιμηθείσα με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

«Βρισκόμαστε σε σοκ, αλλά είμαστε και χαρούμενοι», της απαντά ο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος έφυγε στην εξορία λίγο μετά τις εκλογές.

«Είμαι ευγνώμων εξ ονόματος του λαού της Βενεζουέλας. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα», είπε, παράλληλα όταν ξύπνησε μέσα στη νύχτα από το τηλεφώνημα, το οποίο βιντεοσκοπήθηκε, του γραμματέα της επιτροπής του Νόμπελ, του Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν, ο οποίος την ενημέρωσε ότι κέρδισε το βραβείο.

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να το πετύχουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε», πρόσθεσε.

»Ελπίζω ότι καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα κίνημα, για το επίτευγμα μιας ολόκληρης κοινωνίας. Εγώ είμαι μόνο ένα άτομο. Σίγουρα δεν το αξίζω αυτό», είπε κλείνοντας..

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Την ίδια στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει ικανοποίηση από τον Λευκό Οίκο για τα φετινά αποτελέσματα. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, σε ανάρτησή του στο X, υπογράμμισε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να επιτυγχάνει συμφωνίες ειρήνης, να βάζει τέλος σε πολέμους και να σώζει ζωές.

Έχει καρδιά ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος ηγέτης με τη δύναμη της θέλησής του, κινεί βουνά με τη δύναμη της θέλησής του». Παράλληλα, κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι «προτάσσει την πολιτική έναντι της ειρήνης».

Από την πλευρά της, η Επιτροπή τόνισε ότι η απόφαση να τιμηθεί η Ματσάδο βασίστηκε στην «ακούραστη και θαρραλέα δράση της υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας», καθώς και στην αντίστασή της απέναντι στην αυταρχική διακυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Με πληροφορίες από New York Post, ΑΠΕ-ΜΠΕ και nobelprize.org