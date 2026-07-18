Η γιαγιά της Έλενα Μπόναμ Κάρτερ ήταν τόσο cool που τη μισούσε ο ίδιος ο Χίτλερ

Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς παγκοσμίους. Έχει δεκάδες ρόλους στο παλμαρέ της και τα Μέσα παρακολουθούν στενά τη ζωή και την καριέρα της. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό.

Η Μπόναμ Κάρτερ προέρχεται από μία επιφανή οικογένεια, η οποία ήταν ιδιαίτερα μισητή από τους ναζί της Γερμανίας. Ειδικά η γιαγιά της, Βάιολετ Μπόναμ Κάρτερ, βαρώνη Άσκουιθ του Γιάρνμπερι, είχε μπει μέχρι και στη «Μαύρη Βίβλο» του Αδόλφου Χίτλερ, όπου κατέληγαν τα πλέον απεχθή του πρόσωπα.

Ποια ήταν η Λαίδη Βάιολετ

Γεννημένη στις 15 Απριλίου του 1887, ήταν κόρη του πρωθυπουργού Χέρμπερτ Χένρι Άσκουιθ, του πρώτου κόμη της Οξφόρδης και του Άσκουιθ, και της Έλενα Κέλσαλ Μέλαντ.

Ήταν μόλις 4 ετών, όταν η μητέρα της έφυγε από τη ζωή, χτυπημένη από τον τύφο.

Όταν ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν 29 ετών. Ο αδελφός της βρέθηκε στο μέτωπο και έχασε τη ζωή του.

Η Λαίδη Βάιολετ, όπως έχει μείνει γνωστή στην Ιστορία, ήταν στενή φίλη με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ, φιλία που διατήρησαν καθ΄όλη τη ζωή τους.

Μάλιστα, είχε αναλάβει την προώθηση του Φιλελεύθερου υπουργικού συμβουλίου του Τσώρτσιλ το 1908. Στο πλευρό του, είχε μιλήσει για αντιφασιστικές ομάδες και συμμετάσχει σε ανάλογες συγκεντρώσεις, γεγονός που την ανέδειξε μεταξύ των σχετικών φωνές.

Στη λίστα των «πλέον καταζητούμενων» του Χίτλερ

Βλέποντας την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία, η Βρετανίδα ευγενής δεν δίστασε να μιλήσει κατά της ανόδου του φασισμού.

«Στη Γερμανία, η ελευθερία, όπως τη νοούμε, φαίνεται να έχει καταστραφεί τις τελευταίες εβδομάδες. Εν ριπή οφθαλμού, με οριακή αντίσταση. Και έχει δώσει τη θέση της στην εφιαλτική βασιλεία της δύναμης. Μπορώ, ειλικρινά, να πω πως τίποτα στην πολιτική μου μνήμη δεν μου έχει προκαλέσει τέτοιο τρόμο και αγανάκτηση όσο τα σύγχρονα γεγονότα στη Γερμανία» έγραφε, τότε.

Οι εκρηκτικές τοποθετήσεις της κατά του Χίτλερ και του φασισμού τής έδωσαν μία θέση στη λεγόμενη «Μαύρη Βίβλο» του Χίτλερ, που, στην ουσία, ήταν μία λίστα «των πλέον καταζητούμενων». Οι ναζί είχαν εντολή να τη συλλάβουν μετά την κατάληψη της Μεγάλης Βρετανίας - κάτι που δεν πέτυχαν ποτέ.

Στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Λαίδη Βάιολετ έγινε εθελοντικό μέλος της δύναμης της πολιτικής αμυντικής της χώρας, μονάδα που διασφάλιζε τις συνθήκες εκκένωσης των αμάχων, σε περίπτωση βομβαρδισμών.

H Βάιολετ Μπόναμ Κάρτερ (αριστερά) σε φωτογραφία του 1923 | Wikimedia Commons

Βασικός της σκοπός ο άνθρωπος

Χρησιμοποίησε το βήμα της και για να επικρίνει τους χειρισμούς της χώρας της όσον αφορά σε πρόσφυγες από μέρη που χειμάζονταν από πολέμους ή κινδύνευαν από γενοκτονία. Επίσης, είχε βοηθήσει ορισμένους να δραπετεύσουν.

Εβραία είχε απευθυνθεί στην Αγγλίδα αριστοκράτισσα για να της ζητήσει βοήθεια ώστε να περάσουν ο σύζυγος και ο γιος της στην άλλη πλευρά της Μάγχης. Εκείνη της απάντησε:

«Αγαπητή κυρία Μπούχβαλντ, έλαβα την επιστολή σας και σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για τον σύζυγό σας και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη από τη φωτογραφία του μικρού σας αγοριού. Έχω και εγώ ένα, 9 ετών. Έχω ήδη επικοινωνήσει με την οργάνωση που χειρίζεται υποθέσεις Εβραιόπουλων. Χαίρομαι που είστε ασφαλής με το παιδί σας αλλά γνωρίζω ότι πρέπει να βασανίζεστε από τη σκέψη του συζύγου και του άλλου σας παιδιού».

Ο 9χρονος στον οποίο αναφέρεται ήταν ο πατέρας της Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Ρέιμοντ. Πήρε το όνομά του από τον αδελφό της Βάιολετ, που έπεσε στο πεδίο του πολέμου.

H Βάιολετ Μπόναμ Κάρτερ (δεξιά) | Wikimedia Commons

Η Λαίδη Βάιολετ είχε εμφανιστεί ως εγγυήτρια της οικογένειας Μπούχβαλντ και έτσι έγινε επανένωσή τους, μόλις μία ημέρα πριν το κλείσιμο των συνόρων του Ηνωμένου Βασιλείου. Πολλοί από τους εναπομείναντες συγγενείς τους, πέθαναν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί.

Αποτέλεσε, ακόμα, πρωτοπόρο όσον αφορά στα γυναικεία δικαιώματα. Η ίδια είχε διατελέσει πρόεδρος της Φιλελεύθερης Ομοσπονδίας Γυναικών για 8 χρόνια και ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Φιλελεύθερου Κόμματος, τη διετία 1945-1947.

Πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου του 1969, σε ηλικία 81 ημέρων, πλήρης ημερών και ανθρωπιάς.

Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, μιλώντας για τη σημαντική γιαγιά της, είχε συμβουλεύσει τους πάντες να μάθουν για τη ζωή των προγόνων τους. «Όλοι πρέπει να ψάξουν να βρουν τι έκαναν οι παππούδες τους, είτε ζουν ακόμα είτε όχι. Κουβαλάμε όσα έκαναν κάπου μέσα μας. Έχουν πολλά να μας μάθουν».