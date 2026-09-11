Η γυναίκα που συγκίνησε ως «επιζήσασα της 11ης Σεπτεμβρίου» αλλά δεν πάτησε ποτέ το πόδι της στους Δίδυμους Πύργους

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως μια από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες επιζήσασας των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, χρόνια μετά θα αποδεικνυόταν ένα φιάσκο.

Η στορία της Τάνια Χεντ, η οποία έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στην κοινότητα των επιζώντων της τραγωδίας ξεκινά με εκείνη να εργάζεται στον νότιο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου την μοιραία ημέρα. Σύμφωνα με τα όσα είχε εξιστορήσει, παρόλο που υπέστη σοβαρά εγκαύματα, κατάφερε να βγει ζωντανή από το κτίριο, ωστόσο έχασε τον αρραβωνιαστικό της, Ντέιβ, ο οποίος βρισκόταν στον βόρειο πύργο και δεν τα κατάφερε.

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Η αφήγησή της για το πώς έζησε εκείνη τη φρικτή ημέρα ήταν ιδιαίτερα λεπτομερής και η παρουσία της τόσο πειστική, ώστε η Τάνια Χεντ μετατράπηκε από μια γυναίκα που διηγούνταν την εμπειρία της σε ένα σύμβολο για την κοινότητα των επιζώντων και σε ένα από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Ground Zero.

H αποκάλυψη που τα ανέτρεψε όλα

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2007, οι New York Times δημοσίευσαν ένα πρωτοσέλιδο άρθρο για την Tania με τίτλο: «Σε μια ιστορία επιβίωσης από την 11η Σεπτεμβρίου, τα κομμάτια του παζλ δεν ταιριάζουν».

Ξαφνικά όλα ανατράπηκαν, καθώς μέσα στο άρθρο αποκαλυπτόταν ότι κανένα στοιχείο της ιστορίας της Tania δεν μπορούσε να επαληθευτεί. Η Merrill Lynch, η εταιρεία για την οποία ισχυριζόταν ότι εργαζόταν και ο λόγος για τον οποίο βρισκόταν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου την ημέρα της επίθεσης, δεν διέθετε κανένα αρχείο που να αποδεικνύει ότι είχε προσλάβει ποτέ κάποια Tania Head.

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Το Χάρβαρντ, το πανεπιστήμιο από το οποίο ισχυριζόταν ότι είχε αποφοιτήσει, δεν είχε κανένα στοιχείο φοίτησής της ενώ οικογένεια του δήθεν αρραβωνιαστικού της, Dave, ο οποίος όντως έχασε τη ζωή του στον Βόρειο Πύργο, δήλωσε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ για εκείνη.

Το πραγματικό όνομα της Tania Head

Φίλοι και συνεργάτες αναφέρθηκαν στις αντικρουόμενες εκδοχές που η Tania είχε παρουσιάσει κατά καιρούς.

Οι αποκαλύψεις δεν σταμάτησαν εκεί. Πίσω από το ψεύτικο όνομά της βρισκόταν η Alicia Esteve Head που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βαρκελώνη, η οποία την ημέρα των επιθέσεων βρισκόταν στην Ισπανία και παρακολουθούσε μαθήματα.

Παρόλο που η οικογένειά της διέμενε σε μια εντυπωσιακή έπαυλη και συναναστρεφόταν με πολιτικούς και μέλη βασιλικών οικογενειών, η Alicia λέγεται ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με την εξωτερική της εμφάνιση και ένιωθε μοναξιά.

Έτσι, άρχισε να πλάθει φανταστικές ιστορίες για τον εαυτό της και απέκτησε τη φήμη της αφηγήτριας στον κύκλο των φίλων της. Παράλληλα, η Alicia έτρεφε αγάπη για τους Αμερικανούς, ενώ στο υπνοδωμάτιό της είχε κρεμασμένη μια αμερικανική σημαία.

Τον Σεπτέμβριο του 2001 φοιτούσε σε σχολή διοίκησης επιχειρήσεων στη Βαρκελώνη και δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι βρισκόταν εκτός χώρας την 11η Σεπτεμβρίου. Λίγο αργότερα, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και έγινε η Tania Head, το πρόσωπο που ταυτίστηκε με τους επιζώντες της 11ης Σεπτεμβρίου.

Λίγο μετά τη δημοσίευση του άρθρου στους Times, η Head εξαφανίστηκε, χωρίς να εξηγήσει ποτέ τους λόγους που είπε ψέματα. Ο Angelo J. Guglielmo Jr., επιζών της 11ης Σεπτεμβρίου και μέλος του φιλικού κύκλου της Head, έγραψε ένα βιβλίο για την υπόθεση με τίτλο «The Woman Who Wasn’t There: The True Story of an Incredible Deception».

Ο Guglielmo, ο οποίος είναι επίσης κινηματογραφιστής, γύριζε ένα ντοκιμαντέρ για τους επιζώντες της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν αποκαλύφθηκε η απάτη της Head. Έτσι ενσωμάτωσε το υλικό που είχε συγκεντρώσει, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων συνεντεύξεων της Head, σε μια ταινία.