Η καραντίνα για τον χανταϊό δεν είναι τόσο άσχημη τελικά: Ανέσεις ξενοδοχείου, delivery και λίγη πλήξη

Και μόνο στο άκουσμα της λέξης «καραντίνα», μετά από χρόνια πανδηημίας του κορονοϊού, οι περισσότεροι από εμάς θα έβγαζαν καντήλες, αλλά φαίνεται πως οι αρχές των ΗΠΑ επιφύλασσαν πολύ δοαφορετική μεταχείρηση στις «ύποπτες» περιπτώσεις για χανταϊό.

Ο Τζέικ Ρόσμαριν έφτιαξε ένα σάντουιτς με αυγό για πρωινό την Τετάρτη στο δωμάτιο καραντίνας του στην Ομάχα χρησιμοποιώντας υλικά που παρήγγειλε από ένα αριθμημένο μενού που παρείχε το προσωπικό της ιατρικής μονάδας που αυτός και 15 άλλοι αναμένεται να αποκαλούν σπίτι τους για τις επόμενες 40 ημέρες.

Ο 29χρονος, την περίπτωση του οποίου παρουσιάζει το BBC, είχε προγραμματίσει να επιστρέψει στη Βοστώνη με την αρραβωνιαστικιά του μετά από μια 35ήμερη κρουαζιέρα σε μερικά από τα πιο απομακρυσμένα μέρη της Γης.

Μία μέρα καραντίνας για χανταϊό

Αντ' αυτού, τρεις από τους συνεπιβάτες του στο MV Hondius κατέληξαν από χανταϊό, πυροδοτώντας μια διεθνή φρενίτιδα σχετικά με το πώς και πού θα επαναπατριστούν οι υπόλοιποι επιβάτες. Αντιμέτωπος με εβδομάδες μόνος σε καραντίνα, ο Ρόσμαριν δήλωσε στο BBC την Τετάρτη ότι προσαρμόζεται στη νέα ρουτίνα του «όχι και τόσο πολύ».

Μια νοσοκόμα χτυπάει την πόρτα του δύο φορές την ημέρα για να του υπενθυμίσει να μετρήσει και να αναφέρει τη θερμοκρασία του, η οποία μέχρι στιγμής είναι φυσιολογική.

Για άλλες αλληλεπιδράσεις, όπως η μεταφορά φαγητού και κουβερτών που ζητήθηκαν, το προσωπικό είναι ομοίως «ντυμένο, όχι με στολές hazmat, αλλά με μάσκα υψηλής προστασίας και προσωπίδα».

Όταν το προσωπικό μπήκε στο δωμάτιο του Rosmarin για να του πάρει αίμα την Τρίτη, ήταν ντυμένοι με ακόμη περισσότερη εξάρτυση, «και μεταξύ των δωματίων, έπρεπε να τη βγάλουν και μετά να φορέσουν καινούργια», είπε.

Το πρωί της Τετάρτης, δεν είχε λάβει ακόμη τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Τρίτης. Αλλά παρέμενε απασχολημένος παραγγέλνοντας οικιακές ανέσεις για να τον βοηθήσουν να αντέξει την παραμονή του.

«Περιμένω μερικά δέματα σήμερα και αύριο, και ελπίζω να μπορέσω να κάνω τον χώρο να μοιάζει λίγο με σπίτι μου», είπε. «Περιμένω ένα στρώμα για το κρεβάτι μου και καινούργια μαξιλάρια και τέτοια πράγματα».

Το δωμάτιο του Rosmarin διαθέτει τηλέφωνο, ποδήλατο γυμναστικής, κρεβάτι, συρτάρια, μπάνιο, καρέκλες, γραφείο και τηλεόραση.

Εν τω μεταξύ, επικοινωνεί τακτικά με την αρραβωνιαστικιά του και την οικογένειά του και έχει στείλει μηνύματα σε άλλους επιβάτες που βρίσκονται επίσης σε καραντίνα στην Όμαχα.

Ο Ρόσμαριν και 14 άλλοι Αμερικανοί επιβάτες έφτασαν το πρωί της Δευτέρας στην Εθνική Μονάδα Καραντίνας, μέρος του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, της μόνης ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενης τέτοιας μονάδας στις ΗΠΑ.

Αυτός και οι άλλοι που βρίσκονταν σε καραντίνα παραγγέλνουν φαγητό κάθε βράδυ για την επόμενη μέρα από το διαθέσιμο μενού. Την Τρίτη, για παράδειγμα, ζήτησε ένα Νο. 9 - ομελέτα, ένα Νο. 18 - φέτες μπέικον, ένα Νο. 19 - αγγλικό μάφιν, ένα Νο. 107 - έναν κανονικό ζεστό καφέ και ένα Νο. 124 - γάλα αμυγδάλου με βανίλια.

«Ειλικρινά δεν θυμάμαι τι παρήγγειλα για μεσημεριανό», είπε.

Αν ήδη δεν θυμάται τι έφαγε χθες, μάλλον καλοπερνάει.