Η «λευκή χώρα των θαυμάτων»: Το απόκοσμο μέρος με τις αναβλύζουσες πισίνες

Το Παμούκαλε της Τουρκίας, είναι ένα εξωπραγματικό τοπίο που πιθανά όμοιο του δεν υπάρχει στον κόσμο. Από μακριά μοιάζει με χιονοδρομικό κέντρο, με κατάλευκες πλαγιές που κατηφορίζουν σαν καταρράκτης, ενώ οι επισκέπτες στην κορυφή δίνουν την εντύπωση ότι ετοιάζονται να κατέβουν με σκι προς την κοιλάδα. Το εντυπωσιακό είναι πως δεν υπάρχει χιόνι, ενώ οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 37 βαθμούς Κελσίου, αλλά το φοβερό τοπίο παραμένει αναλλοίωτο.

Οι πλαγιές του Παμουκαλέ έχουν δημιουργηθεί από θερμά νερά που αναβλύζουν από το έδαφος σε θερμοκρασία βρασμού.

Οι επισκέπτες δεν έρχονται εδώ για να κατέβουν τις πλαγιές, αλλά για να θαυμάσουν ένα από τα πιο ιδιαίτερα φυσικά τοπία της περιοχής και να βουτήξουν ή να περπατήσουν στα ρηχά νερά των εντυπωσιακών φυσικών πισινών.

Οι λευκές αναβαθμίδες από τραβερτίνη, γεμάτες με γαλαζωπά μεταλλικά νερά, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δημοφιλές σκηνικό για φωτογραφίες στα social media. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι τις απογευματινές ώρες, όταν το φως του ήλιου βάφει τις κυματιστές επιφάνειες σε αποχρώσεις του ροζ.

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Ένας «δρόμος προς την Κόλαση»

Η τουριστική φήμη του Παμούκαλε της Τουρκίας, ωστόσο, δεν ξεκίνησε με το Instagram. Εδώ και χιλιάδες χρόνια, Έλληνες και Ρωμαίοι έφταναν στην περιοχή για τα ιαματικά νερά, αλλά και για έναν πολύ πιο μυστηριώδη λόγο: το σημείο θεωρούνταν πύλη προς τον Κάτω Κόσμο.

Σήμερα, το Παμούκαλε και η αρχαία Ιεράπολη, που απλώνεται στο οροπέδιο πάνω από τις λευκές αναβαθμίδες, αποτελούν ενιαίο μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Παρότι πολλοί τουρίστες περνούν από την περιοχή μόνο για λίγες ώρες, το μέγεθος και ο συνδυασμός φυσικού τοπίου και αρχαιολογικού πλούτου κάνουν μια ολοήμερη επίσκεψη σαφώς πιο ενδιαφέρουσα.

Από τη Νότια Πύλη, η πρώτη εικόνα μπορεί μάλιστα να απογοητεύσει. Λίγες πεσμένες αρχαίες κολόνες είναι σχεδόν ό,τι συναντά ο επισκέπτης στην αρχή. Χρειάζεται, όμως, λίγη υπομονή.

Ο αρχαιολογικός χώρος είναι τεράστιος και η διαδρομή μέχρι τις εντυπωσιακές αναβαθμίδες απαιτεί χρόνο. Για όσους δεν μπορούν ή δεν θέλουν να περπατήσουν, υπάρχουν ακόμη και μικρά ηλεκτρικά οχήματα που μπορούν να νοικιαστούν.

Ύστερα από περίπου δέκα λεπτά περπατήματος, εμφανίζεται μπροστά στα μάτια του επισκέπτη η άκρη του οροπεδίου. Και τότε αποκαλύπτεται το λευκό τοπίο του Παμούκαλε, ένα θέαμα που εξακολουθεί να προκαλεί έκπληξη ακόμη κι αν γνωρίζει κανείς ήδη τι πρόκειται να αντικρίσει.

Για χιλιάδες χρόνια, το θερμό νερό που αναβλύζει από το υπέδαφος άφηνε πίσω του αποθέσεις ασβεστίτη. Σταδιακά, αυτές δημιούργησαν τις χαρακτηριστικές λευκές αναβαθμίδες που σήμερα μοιάζουν σαν να έχουν σμιλευτεί από χιόνι.

Άλλωστε, το όνομα Pamukkale σημαίνει στα τουρκικά «κάστρο από βαμβάκι».

Το Παμουκαλέ | Hamza Şamil Yavuz/ Pammukale

Κάποτε, οι αναβαθμίδες φιλοξενούσαν δεκάδες φυσικές γαλάζιες πισίνες. Πολλές από αυτές σήμερα είναι άδειες και η πρόσβαση σε αυτές απαγορεύεται, γεγονός που έχει προκαλέσει παράπονα από επισκέπτες που περιμένουν να αντικρίσουν το τοπίο όπως εμφανίζεται σε παλαιότερες φωτογραφίες.

«Είναι όμορφα, αλλά περίμενα περισσότερο νερό. Η θέα, πάντως, είναι υπέροχη», λέει μια επισκέπτρια από την Κίνα.

Ιαματικές πισίνες και φυσικό spa

Παρά τους περιορισμούς, αρκετές εντυπωσιακές φυσικές πισίνες παραμένουν ανοιχτές για τους επισκέπτες. Τα νερά είναι ρηχά και πολλοί επιλέγουν να περπατήσουν ή να ξαπλώσουν μέσα τους, ενώ η λάσπη και τα μεταλλικά στοιχεία του νερού θεωρείται ότι έχουν θεραπευτικές ιδιότητες.

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Για να κινηθούν πάνω στις αναβαθμίδες, οι επισκέπτες πρέπει να βγάλουν τα παπούτσια τους. Η επιφάνεια μπορεί να είναι ολισθηρή και σε ορισμένα σημεία αρκετά άβολη, όμως η διαδρομή οδηγεί γρήγορα στις πρώτες φυσικές πισίνες, όπου τα πόδια βυθίζονται στο μαλακό ίζημα.

Οι πιο δημοφιλείς πισίνες βρίσκονται ψηλότερα. Όσοι συνεχίσουν προς τα κάτω έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν ένα ήσυχο σημείο μόνο για τον εαυτό τους.

Για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία spa υπάρχει η Antique Pool, λίγα λεπτά με τα πόδια από τις αναβαθμίδες. Με ένα μικρό επιπλέον αντίτιμο, οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποδυτήρια και να κολυμπήσουν στα καθαρά, θερμά νερά της πισίνας, ανάμεσα στα ερείπια ενός αρχαίου ναού αφιερωμένου στον Απόλλωνα.

Κοντά στην πηγή του νερού, μικροσκοπικές φυσαλίδες ανεβαίνουν συνεχώς στην επιφάνεια, δημιουργώντας την αίσθηση ότι κολυμπάς μέσα σε ζεστή σαμπάνια ή ανθρακούχο νερό.

Τα νερά θεωρείται ότι μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση από δερματικές, καρδιαγγειακές και ρευματικές παθήσεις, ενώ σύμφωνα με την τοπική παράδοση το νερό από συγκεκριμένη πηγή βοηθά και σε προβλήματα του πεπτικού.

Η αρχαία Ιεράπολη και η πραγματική «Πύλη της Κόλασης»

Η επίσκεψη στο Παμούκαλε δεν τελειώνει στις λευκές αναβαθμίδες. Πάνω από αυτές βρίσκεται η αρχαία Ιεράπολη, ένας τεράστιος αρχαιολογικός χώρος που μπορεί να κρατήσει τον επισκέπτη για ώρες.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα σημεία βρίσκονται η μεγάλη αγορά του 2ου αιώνα, το εντυπωσιακό ρωμαϊκό θέατρο και οι τάφοι της νεκρόπολης. Το μέγεθος της πόλης αποκαλύπτει τη σημασία και την ακμή που γνώρισε στην αρχαιότητα.

Η γεωθερμική δραστηριότητα κάτω από την πόλη δεν ήταν απλώς μια φυσική ιδιαιτερότητα. Συνδεόταν και με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις της εποχής.

Στην Ιεράπολη υπήρχε ένα Πλουτώνιο, μια σπηλιά που θεωρούνταν είσοδος στον Άδη. Από το υπέδαφος ανέβαιναν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα με τις αρχαίες περιγραφές, ζώα που οδηγούνταν εκεί για θυσία πέθαιναν από τις αναθυμιάσεις, ενώ οι ιερείς μπορούσαν να βγαίνουν ζωντανοί, καθώς γνώριζαν πώς να κρατούν την αναπνοή τους.