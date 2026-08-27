Προειδοποίηση Άγκυρας για τη βάση μη επανδρωμένων στη Ρόδο: «Θα βλάψει την ειρήνη στο Αιγαίο»

Αυστηρή προειδοποίηση από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας προς την Αθήνα και απειλή για την «ειρήνη και τη σταθερότητα του Αιγαίου», με αφορμή ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης drones (uav) στη Ρόδο.

Όπως ανέφερε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο αναφέρει πως «Η πιθανή εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο».

«Το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται με σαφή τρόπο και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης αυτού του καθεστώτος είναι ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του διεθνούς δικαίου.

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Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα αναλόγως», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Τουρκία επικροτεί τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο

Την ίδια στιγμή, η Άγκυρα επικροτεί την μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, κάνοντας λόγο για «θετικό βήμα» προς την κατεύθυνση «της αναστροφής της τρέχουσας λανθασμένης πρακτικής».

«Το νομικό καθεστώς των νησιών με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς ρυθμίζεται σαφώς από τις Συνθήκες Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και του Παρισιού του 1947. Δηλώνουμε σε κάθε ευκαιρία ότι η στρατιωτικοποίηση αυτών των νησιών από την Ελλάδα κατά παράβαση των συνθηκών είναι παράνομη και ότι αυτή η πρακτική πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε την απόφαση μεταφοράς των συστημάτων αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ως ένα θετικό βήμα προς την αντιστροφή της τρέχουσας εσφαλμένης πρακτικής.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όλα τα εποικοδομητικά βήματα που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας και που συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες».



