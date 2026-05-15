Η ληστεία του αιώνα: Αλεπού άρπαξε λουκάνικα και η εικόνα είναι λαχταριστή

Η πεινασμένη αλεπού βρήκε την ευκαιρία να αρπάξει τους μεζέδες και δεν την έχασε. Η φωτογραφία αποδεικνύει περίτρανα την ενοχή της.

Αλεπού έκανε ληστεία σε μπάρμπεκιου | Facebook/Royal Canadian Mounted Police in Alberta (Crowsnest Pass RCMP Detachment)
Αυτή είναι, ίσως, από τις πιο παράξενες ειδήσεις που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα. Γιατί όλα τα είχαμε δει, αλλά για αλεπού να τρέχει να κρυφτεί με ένα μάτσο λουκάνικα στο στόμα, δεν είχαμε ακούσει.

Το συμβάν έλαβε χώρα στις 11 Μαΐου σε περιοχή του Καναδά, με την αστυνομία να λαμβάνει κλήση για κλοπή κατά τη διάρκεια διοργάνωσης μπάρμπεκιου. 

Οι ντόπιοι ένστολοι κλήθηκαν να βρουν έναν κοκκινωπό, τριχωτό δράστη, με μακριά φουντωτή ουρά. 

Από την έρευνα στο σημείο, εντόπισαν τον ύποπτο να προσπαθεί να κρύψει, όπως όπως, τα κλοπιμαία. 

Η αλεπού είχε καταχωνιάσει το φορτίο στο σώμα της και κοιτούσε προς την πλευρά της κάμερας, που την κατέγραφε. 

«Τα θύματα αποφάσισαν να μην κάνουν μήνυση στον δράστη, που αφέθηκε ελεύθερος να φύγει» σχολιάζει χιουμοριστικά η αστυνομία για το ζώο.

