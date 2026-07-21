Η Μελάνια Τραμπ πήγε Μουντιάλ αλλά τα social πιστεύουν ότι ήταν σωσίας

Οι χρήστες των social media έχουν βάλει στο επίκεντρο την εμφάνιση της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, στον τελικό του Μουντιάλ 2026, εμφανιζόμενοι πεπεισμένοι ότι δεν ήταν πραγματικά εκείνη.

Τα μεγάλα γυαλιά ηλίου που φορούσε η Μελάνια Τραμπ, ενώ παρακολουθούσε τον τελικό μαζί με τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ, από την επίσημη σουίτα του New York New Jersey Stadium, ήταν η αφορμή για να φουντώσουν οι θεωρίες συνωμοσίας.

Η πρώτη κυρία δεν συμμετείχε στην τελετή απονομής, ωστόσο οι τηλεοπτικές κάμερες την κατέγραψαν αρκετές φορές στην εξέδρα, φορώντας μεγάλα σκούρα γυαλιά ηλίου.

Στα social media έκανε την επανεμφάνισή του το hashtag #Fake Melania, με τους χρήστες να είναι πεπεισμένοι ότι ήταν σωσίας και όχι η ίδια.

Τα γυαλιά, όπως ισχυρίστηκαν, ήταν η τέλεια κάλυψη για να κρύψει ότι δεν ήταν η αληθινή Μελάνια.