Το Μουντιάλ 2026 μάς αποχαιρέτισε με την Ισπανία να κατακτά τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Μαζί με το τέλος της διοργάνωσης, όμως, και 11 ποδοσφαιριστές ανακοίνωσαν πως σταματούν τις εμφανίσεις τους με την εθνική ομάδα της χώρας τους.

Μεταξύ εκείνων που ξεχωρίζουν είναι ο Βραζιλιάνος Νεϊμάρ, ο Γερμανός Μάνουελ Νόιερ και ο Γκιγιέρμο Οτσόα από το Μεξικό.

Μάνουελ Νόιερ - 40 ετών, Γερμανία

Συμμετείχε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2010, πριν κατακτήσει το τρόπαιο τέσσερα χρόνια αργότερα. Στη φετινή διοργάνωση, η χώρα του αποκλείστηκε νωρίς από την Παραγουάη.

Αρχικά αποσύρθηκε μετά το Euro 2024, αλλά επέστρεψε λίγο αργότερα για να συμμετάσχει και στο Μουντιάλ του 2026.

«Παρά το πικρό τέλος, δεν μετανιώνω για αυτήν την απόφαση», είπε μετά την 23η και τελευταία εμφάνισή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Ο διεθνής τερματοφύλακας της Γερμανίας, Μάνουελ Νόιερ | EPA/GREG M. COOPER/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νεϊμάρ - 34 ετών, Βραζιλία

Ο Νεϊμάρ αποτέλεσε μία από τις μεγάλες ελπίδες για τη Βραζιλία, αλλά επί των ετών συμμετοχής του στην Εθνική δεν κατάφερε να φέρει κάποια μεγάλη επιτυχία. Φέτος, περιορισμένος από έναν τραυματισμό, αγωνίστηκε 55 λεπτά πριν από τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από τη Νορβηγία.

Τότε ήταν που ανακοίνωσε ότι σταματάει τις διεθνείς του εμφανίσεις.

«Ξεκίνησε εδώ στο MetLife Stadium», είπε, αναφερόμενος στο ντεμπούτο του εναντίον των ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2010, «και τελείωσα εδώ. Τώρα τελείωσε».

Γκιγιέρμο Οτσόα - 41 ετών, Μεξικό

Καθιερώθηκε ως ο αγαπημένος των οπαδών το 2014, όταν κράτησε την εστία του ανέπαφη εναντίον της διοργανώτριας ομάδας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Βραζιλίας.

Ο χρόνος συμμετοχής του ήταν περιορισμένος αυτό το καλοκαίρι αλλά στα 12 λεπτά συμμετοχής του απέναντι στην Τσεχία, αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο προπονητής, Χαβιέρ Αγκίρε, δήλωσε: «Τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο, επισκίασε τα πάντα. Είναι ένας θρύλος παγκόσμιας κλάσης και είμαι απίστευτα περήφανος γι' αυτόν».

Ο ίδιος ο παίκτης έκανε λόγο για το «μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής» του, όσον αφορά στις συμμετοχές στην εθνική.

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Ριγιάντ Μαχρέζ - 35 ετών, Αλγερία

Έχοντας κάνει μία εμφάνιση στους τελικούς του 2014, ο Μαχρέζ έπρεπε να περιμένει 12 χρόνια για να σκοράρει με τη φανέλα της εθνικής του.

Και σκόραρε δύο γκολ εναντίον της Αυστρίας, πριν η Αλγερία αποκλειστεί στους 32 από την Ελβετία, στον τελευταίο του αγώνα.

«Το να εκπροσωπώ την Αλγερία ήταν όνειρό μου από τότε που ήμουν μικρός, να παίξω για τη χώρα μου. Ήταν μια τεράστια τιμή και μια μεγάλη πηγή υπερηφάνειας».

Ο Ριγιάντ Μαχρέζ | EPA/BOB FRID/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πάτρικ Σικ - 30 ετών, Τσεχία

Έκανε το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι, έχοντας αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στο Euro 2020. Ο Σικ δεν κατάφερε να σκοράρει, καθώς η Τσεχία δεν κέρδισε και αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων.

Ο επιθετικός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα λίγες ώρες μετά τον τελευταίο αγώνα των ομίλων.

«Σήμερα, το κεφάλαιο της εθνικής μου ομάδας φτάνει στο τέλος του», είπε.

«Σε ευχαριστούμε για κάθε αγώνα, κάθε γκολ και την υπερηφάνεια με την οποία εκπροσωπήσατε την Τσεχική Δημοκρατία» ανέφερε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

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🚨🚨| OFFICIAL: Patrik Schick has 𝐑𝐄𝐓𝐈𝐑𝐄𝐃 from international football at the age of 30. 🇨🇿👋 pic.twitter.com/q2Waxr35D7 — CentreGoals. (@centregoals) June 25, 2026

Ένερ Βαλένθια - 36 ετών, Ισημερινός

Ο επιθετικός σημείωσε έξι γκολ σε ισάριθμους αγώνες στους τελικούς του 2014 και του 2022, αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσε, ιδιαίτερα, την ομάδα του σε αυτό το Μουντιάλ.

«Έπαιξα τον τελευταίο μου αγώνα με την εθνική ομάδα» είπε μετά το ματς με το Μεξικό.

«Ο GOAT. Σούπερ Ένερ. Σε ευχαριστούμε που προσέφερες τον εαυτό σου στη χώρα και την εκπροσώπησες με τον καλύτερο τρόπο» ανέφερε, στο Χ, η Ομοσπονδία.

Ο Ένερ Βαλένθια στο Μουντιάλ 2026 | EPA/ALEX CRUZ/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νικολάς Οταμέντι - 38 ετών, Αργεντινή

Ο ασυμβίβαστος αμυντικός έπαιξε κάθε λεπτό στον θρίαμβο της Αργεντινής στο Κατάρ, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2010.

Φέτος, ο χρόνος συμμετοχής του ήταν μειωμένος, αλλά εμφανίστηκε σε κάθε παιχνίδι.

«Είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο, από εκεί και πέρα ​​θα είμαι οπαδός» είχε ανακοινώσει από τον περασμένο Μάρτιο.

Ο τελευταίος εντός έδρας αγώνας του Οταμέντι έγινε φόρος τιμής, με τον Λιονέλ Μέσι να τον αφήνει να σκοράρει σε πέναλτι στο La Bombonera.

Ο Νικολάς Οταμέντι στο Μουντιάλ | EPA/AMY KONTRAS/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μάρκο Αρναούτοβιτς - 37 ετών, Αυστρία

Αυτό ήταν το πρώτο και τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο του επιθετικού. Σκόραρε δύο φορές καθώς η Αυστρία έφτασε στους 32, όπου ηττήθηκε με 3–0 από την Ισπανία.

Ο Αρναούτοβιτς αποκάλυψε την αποχώρησή του σε μια συγκινητική συνέντευξη μετά τον αγώνα, λέγοντας: «Το να παίζω για την Αυστρία ήταν η μεγαλύτερη στιγμή. Μου φαίνεται ότι από τώρα και στο εξής δεν θα βλέπω πια τη δεύτερη οικογένειά μου».

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αυστριακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανέφερε: «Τι καριέρα. Τι χαρακτήρας. Σας ευχαριστώ για όλα».

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Ο Μάρκο Αρναούτοβιτς στο Μουντιάλ | EPA/AMY KONTRAS/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σάντιο Μανέ - 34 ετών, Σενεγάλη

Είχε παίξει το 2018, αλλά ένας τραυματισμός τον απέκλεισε τέσσερα χρόνια αργότερα.

Μετά την ήττα της Σενεγάλης από το Βέλγιο, ο Μανέ εξέδωσε μια δήλωση σχετικά με την αποχώρησή του μέσω του σενεγαλέζικου περιοδικού Le Quotidien - αν και υπήρξαν αμφιβολίες για την αυθεντικότητά της - λέγοντας: «Να ξέρετε ότι θυσίασα τα πάντα για αυτή τη σημαία. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και πάντα αγωνίστηκα σθεναρά για την πατρίδα μας».

Ο Σάντιο Μανέ στο Μουντιάλ | EPA/EDUARDO LIMA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κρεγκ Γκόρντον - 43 ετών, Σκωτία

Ο τερματοφύλακας μετρά 84 συμμετοχές με την εθνική του, κάνοντας το ντεμπούτο του το 2004, αλλά δεν μέτρησε λεπτό συμμετοχής στο πρώτο του Μουντιάλ.

«Δεν ήθελα ποτέ να τελειώσει, αλλά πρέπει» παραδέχθηκε ο ίδιος, ανακοινώνοντας το τέλος της διεθνούς καριέρας του.

A career unlike any other.



Wishing Craig Gordon all the best in his retirement 👏



Thank you, Craig. pic.twitter.com/2tLiuWRSOU — Scotland National Team (@ScotlandNT) July 16, 2026

Ζαν Σερί - 35 ετών, Ακτή Ελεφαντοστού

Έκανε το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη νίκη της ομάδας του με 2–0 επί του Κουρασάο, την 64η συμμετοχή του.

«Μετά από 11 χρόνια στην εθνική ομάδα και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ανακοινώνω σήμερα το τέλος της διεθνούς μου καριέρας» ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.

Ο Σερί έλαβε πληθώρα επαίνων κάτω από την ανάρτησή του.

Ζαν Σερί | EPA/WILL OLIVER/ΑΠΕ-ΜΠΕ