Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας ένα από τα πιο προηγμένα όπλα της

Στα χτυπήματα που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας το βράδυ της Πέμπτης (08/01), χρησιμοποίησε ένα από τα πιο προηγμένα όπλα της, τους υπερηχητικούς βαλιστικούς πυραύλους Oreshnik.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν μία μαζική επίθεση με υψηλής ακρίβειας, μεγάλου βεληνεκούς και χερσαία και θαλάσσια, συμπεριλαμβανομένου του κινητού συστήματος πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς Oreshnik» ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε δήλωσή του σήμερα.

Οι Oreshnik (σ.σ. στα ρωσικά σημαίνει φουντουκιά), είναι ένα από τα νεότερα όπλα της Ρωσίας, ταξιδεύουν έως και 10 φορές πιο γρήγορα από το φράγμα του ήχου και έχουν τέτοιο βεληνεκές που τους επιτρέπει να φτάνουν μέχρι την Ευρώπη, εξήγησε ο επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων.

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο | EPA/NATIONAL POLICE OF UKRAINE HANDOUT

Ο πύραυλος περιέχει πολλαπλές κεφαλές και να μεταφέρει είτε συμβατικά είτε πυρηνικά φορτία. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια επίθεσης στο Ντνίπρο, αλλά τότε το όπλο ήταν ακόμα σε στάδιο δοκιμών.

Τον περασμένο μήνα, η Ρωσία είχε δημοσιοποιήσει βίντεο όπου φαινόταν να μεταφέρει το πυραυλικό σύστημα στη γειτονική - και φιλική - Λευκορωσία.

Ο πύραυλος «κινούταν με ταχύτητα περίπου 13.000 χιλιομέτρων ανά ώρα κατά μήκος μιας βαλλιστικής τροχιάς» σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης Αεροπορίας «Δύση» της Πολεμικής Αεροπορίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Πρόσθεσε ότι ο τύπος του πυραύλου θα προσδιοριστεί μετά την εξέταση των εξαρτημάτων του.

Η ταχύτητα των 13.000 χιλιομέτρων ανά ώρα είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η χθεσινή επίθεση αποτέλεσε απάντηση στην υποτιθέμενη απόπειρα της Ουκρανίας να χτυπήσει την κατοικία του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, τον περασμένο μήνα. Ο ισχυρισμός αυτός ήρθε την ώρα που είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο.

Η CIA ανέφερε πως το Κίεβο δεν στόχευε το σπίτι του Πούτιν.

Το πλήγμα με τους Oreshnik ήρθε ώρες αφού η Μόσχα επανέλαβε πως οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που έχουν εγκατασταθεί στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της διαφύλαξης μίας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, θα θεωρούνται «στόχοι», αλλά και την κατάληψη του υπό ρωσική σημαία πετρελαιοφόρου στον Ατλαντικό από τις ΗΠΑ.