Η Ρωσική εκκλησία απαντά στα drones με προσευχές και θρησκευτική πομπή για αεράμυνα

Όταν η σύγχρονη αεράμυνα πιάνει τα όριά της απέναντι στα εξελιγμένα ουκρανικά drones, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία επιστρατεύει το απόλυτο, διαχρονικό «αντίμετρο», την προσευχή.

Στις 12 Μαΐου, η επισκοπή της πόλης Περμ αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της -ή, για την ακρίβεια, στα χέρια της Παναγίας. Μια ομάδα ιερέων περιέφερε την ιστορική εικόνα της Μητέρας του Θεού του Περμ σε στρατηγικά σημεία-κλειδιά, όπως ο τοπικός υδροηλεκτρικός σταθμός και η είσοδος της περιοχής Κιρόφσκι. Στόχος της θρησκευτικής πομπής ήταν να στηθεί μια «πνευματική ασπίδα» πάνω από την πόλη, η οποία πρόσφατα βρέθηκε στο στόχαστρο ιπτάμενων συσκευών.

«Η αρχαία παράδοση της περικύκλωσης πόλεων με ιερά λείψανα συμβαίνει σε περιόδους σύνθετων ιστορικών γεγονότων, επιδημιών και ξένων εισβολών», εξήγησε η υπηρεσία Τύπου της Επισκοπής, θυμίζοντας πως η τελευταία φορά που επιστρατεύτηκε το συγκεκριμένο πρωτόκολλο ήταν κατά της πανδημίας του COVID-19.

Αν και οι ειδικοί της αεροναυπηγικής επιμένουν ότι τα drones επηρεάζονται κυρίως από παρεμβολές συχνοτήτων (jamming) και όχι από τη θεία φώτιση, οι τοπικές αρχές ελπίζουν ότι το software των επιτιθέμενων θα βρει «τοίχο» μπροστά στην παράδοση. Μένει να δούμε αν η συγκεκριμένη ευλογία έχει μεγαλύτερη εμβέλεια από τα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.