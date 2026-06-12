«Η Σακίρα έστειλε σωσία στο Μουντιάλ»: Η νέα θεωρία συνομωσίας που έχουν λατρέψει τα social media

Οι χρήστες του διαδικτύου είναι πεπεισμένοι πως δεν ήταν η Σακίρα αυτή που εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ, αλλά μία σωσίας της.
Η θεωρία συνωμοσίας έχει εξαπλωθεί σαν φωτιά στα social media, με τους «ανοιχτομάτηδες» να σκανάρουν προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια της εμφάνισής της για να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία που δείχνουν ότι δεν ήταν δημοφιλής τραγουδίστρια αυτή που ερμήνευσε το τραγούδι «Dai Dai» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Παρότι η τελετή έναρξης φιλοξένησε πολλές προσωπικότητες, όλοι σήμερα μιλούν μόνο για την Σακίρα.
«Αυτή δεν είναι η Σακίρα. Βλέπετε πως χάνει το σκαλί όταν τραγουδάει Dai Dai. Είναι σωσίας. Η Σακίρα είπε ψέματα σε όλους» έγραψε ένας χρήστης, σε βίντεο όπου εμφανιζόταν η Κολομβιανή σταρ, φορώντας ένα ζευγάρι σκούρα γυαλιά.
Πολλοί υποστήριξαν πως τα μαλλιά της ήταν πολύ διαφορετικά σε σχέση με τις συνήθειές της. Άλλοι έφτασαν στο σημείο να πουν ότι ακόμα και το πρόσωπό της - το μέρος που κρυβόταν κάτω από γυαλιά δηλαδή - ήταν διαφορετικό.
Μέχρι και τώρα, η ομάδα της δεν έχει προχωρήσει σε κανέναν σχολιασμό σχετικά με τις φήμες.
Αλλά, υπάρχει ένα στοιχείο που πιστοποιεί ότι ήταν πράγματι εκείνη. Η Κολομβιανή σταρ έχει ένα εμφανές σημάδι στο μέτωπό της. Από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν από την τελετή, η ουλή αυτή είναι στη θέση της.
Και ναι, σε μία προσεγμένη εμφάνιση σωσία θα είχαν φροντίσει την κάθε λεπτομέρεια, αλλά, ας είμαστε ρεαλιστές, η Σακίρα έχει χτίσει παράδοση στα Μουντιάλ για να λείψει από ένα.
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