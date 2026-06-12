«Η Σακίρα έστειλε σωσία στο Μουντιάλ»: Η νέα θεωρία συνομωσίας που έχουν λατρέψει τα social media

Οι χρήστες του διαδικτύου είναι πεπεισμένοι πως δεν ήταν η Σακίρα αυτή που εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ, αλλά μία σωσίας της.

Η θεωρία συνωμοσίας έχει εξαπλωθεί σαν φωτιά στα social media, με τους «ανοιχτομάτηδες» να σκανάρουν προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια της εμφάνισής της για να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία που δείχνουν ότι δεν ήταν δημοφιλής τραγουδίστρια αυτή που ερμήνευσε το τραγούδι «Dai Dai» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παρότι η τελετή έναρξης φιλοξένησε πολλές προσωπικότητες, όλοι σήμερα μιλούν μόνο για την Σακίρα.

Shakira and Burna Boy performing the global anthem “Dai Dai” live at the official FIFA World Cup ceremony in Mexico 🔥🔥



The energy, the crowd, the music — this is how you start a World Cup.#FIFAWorldCup #WorldCup2026 #WC2026 #Mexico #SouthAfrica #Football #Shakira #BurnaBoy https://t.co/bQdHxFhNlY pic.twitter.com/ZiP8lRTaWi — Fifa World © 2026 (@Waleedahmdd) June 11, 2026

«Αυτή δεν είναι η Σακίρα. Βλέπετε πως χάνει το σκαλί όταν τραγουδάει Dai Dai. Είναι σωσίας. Η Σακίρα είπε ψέματα σε όλους» έγραψε ένας χρήστης, σε βίντεο όπου εμφανιζόταν η Κολομβιανή σταρ, φορώντας ένα ζευγάρι σκούρα γυαλιά.

Esa no es Shakira.

Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai...

Esa es una doble.

Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ — TermoEcu 🇪🇨🇪🇦🎙⚽️ (@TermoEcu2021) June 11, 2026

Πολλοί υποστήριξαν πως τα μαλλιά της ήταν πολύ διαφορετικά σε σχέση με τις συνήθειές της. Άλλοι έφτασαν στο σημείο να πουν ότι ακόμα και το πρόσωπό της - το μέρος που κρυβόταν κάτω από γυαλιά δηλαδή - ήταν διαφορετικό.

No es Shaki. Algo pasó de urgencia a última hora y siento que al último momento llamaron a una doble, porque no tiene su energía, ni se ve igual, y luego sale con lentes. ¿Qué opinan? 🤔🕵️‍♀️ pic.twitter.com/rCccGNnp0g — PolitiCrack, (@AnalistaClara2) June 11, 2026

Μέχρι και τώρα, η ομάδα της δεν έχει προχωρήσει σε κανέναν σχολιασμό σχετικά με τις φήμες.

Αλλά, υπάρχει ένα στοιχείο που πιστοποιεί ότι ήταν πράγματι εκείνη. Η Κολομβιανή σταρ έχει ένα εμφανές σημάδι στο μέτωπό της. Από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν από την τελετή, η ουλή αυτή είναι στη θέση της.

Και ναι, σε μία προσεγμένη εμφάνιση σωσία θα είχαν φροντίσει την κάθε λεπτομέρεια, αλλά, ας είμαστε ρεαλιστές, η Σακίρα έχει χτίσει παράδοση στα Μουντιάλ για να λείψει από ένα.

Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella. Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta , pues trae tenis con una suela más alta y que luce más… pic.twitter.com/TUMmIXfUA5 — CC Alma (si Soy ) 11 (@MMXXII2000) June 11, 2026