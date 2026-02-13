Super Bowl: Ποιος έκανε διάσημο τον θεσμό του Halftime Show - Οι 3 πιο iconic εμφανίσεις όλων των εποχών

Το Super Bowl Halftime Show έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό μουσικό διάλειμμα ανάμεσα στα ημίχρονα του πιο δημοφιλούς αθλητικού γεγονότος των Ηνωμένων Πολιτειών και αποτελεί πλέον μια από τις πιο πολυαναμενόμενες στιγμές της ποπ κουλτούρας κάθε χρονιάς, που καθηλώνει εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο και συχνά ξεπερνά ακόμη και τον ίδιο τον αγώνα.

Το παιχνίδι παρακολουθείται συνήθως από πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους και οι καλλιτέχνες που καλούνται να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του 13λεπτου ημιχρόνου είναι μερικοί από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.

Η πρόσφατη εμφάνιση του Bad Bunny στο Halftime Show έγινε viral από την πρώτη στιγμή καθώς ο Πουερτορικανός καλλιτέχνης παρουσίασε ένα show εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, τιμώντας τη καταγωγή και την κουλτούρα του και γράφοντας ιστορία.

Ωστόσο, πίσω από την πρωτοποριακή του εμφάνιση, υπάρχουν τρεις θρυλικές στιγμές που διαμόρφωσαν τον τρόπο που βλέπουμε σήμερα τα Halftime Shows του Super Bowl.

Ποιο ήταν το εμβληματικό λατιαμερικανικό ντουέτο που έκανε εμφάνιση στο Super Bowl και άνοιξε τον δρόμο για την σημερινή συμμετοχή του Bad Bunny στον θεσμό και ποια εμφάνιση αποτέλεσε ορόσημο, διαμορφώνοντας το σύγχρονο πρότυπο του Halftime Show;

Αυτές είναι τρεις από τις καλύτερες εμφανίσεις όλων των εποχών στο Halftime Show του Super Bowl:

Prince, 2007

Getty Images

Χωρίς καμία αμφιβολία, η πιο θρυλική εμφάνιση στο ημίχρονο του Super Bowl είναι αυτή του Prince, το 2007.

Κατά τη διάρκεια εκείνου του Super Bowl στο Dolphin Stadium στο Miami Gardens της Φλόριντα, ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδιστές της ποπ, παρουσίασε ένα εκπληκτικό σετ που περιελάμβανε όλες τις επιτυχίες του, από το «Let's Go Crazy», μέχρι το «Baby I'm a Star» και «1999», καθώς και πολλά άλλα δημοφιλή τραγούδια από άλλους καλλιτέχνες, συνοδευόμενα από την Florida A&M University Marching 100 Band.

Γνωστός για τις υπερβολικά ερωτικά φορτισμένες εμφανίσεις του, ο Prince αρχικά φαινόταν μια περίεργη επιλογή για ένα από τα πιο mainstream shows των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πολλοί περίμεναν ένα εντυπωσιακό show, αλλά το perfomance του ξεπέρασε κάθε προσδοκία: Η διασκευή των Foo Fighters; Το mash-up του «We Will Rock You» των Queen με το «Let’s Go Crazy»; Το επικό guitar solo του στο «Purple Rain»; Δεν μπορείς να διαλέξεις την πιο iconic στιγμή.

Φυσικά, ο «Purple One» δεν είχε προσχεδιάσει τη βροχή που άρχισε να πέφτει καταρρακτωδώς, ακριβώς τη στιγμή που ερμήνευε το «Purple Rain», αλλά ο συγχρονισμός ήταν τόσο τέλειος, που θέλουμε να πιστεύουμε πως ήταν σκόπιμος.

Αυτή η ερμηνεία έγινε ακόμη πιο συγκινητική μετά τον θάνατο του Prince το 2016. Όσο ήταν ζωντανός, o καλλιτέχνης έδινε αγώνα για να εμποδίσει οποιονδήποτε να την δημοσιεύσει στο διαδίκτυο, καθιστώντας αδύνατο να τη παρακολουθήσει κανείς ξανά ούτε στο YouTube.

Shakira & Jennifer Lopez, 2020

Getty Images

Αρκετά χρόνια πριν την πολυσυζητημένη εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl, η οποία εξελίχθηκε σε ένα μανιφέστο της Λατινοαμερικανικής κουλτούρας, δύο από τις πιο διάσημες καλλιτέχνιδες με λατινοαμερικανικές ρίζες έκαναν το πιο iconic collab όλων των εποχών.

To Σεπτέμβριο του 2019, το NFL ανακοίνωσε την επιλογή της Shakira και της Jennifer Lopez ως headliners για το Half Time Show του 2020.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η επιλογή είχε ως στόχο της εκπροσώπησης της λατινοαμερικανικής κουλτούρας της πόλης που φιλοξένησε το show, το Μαϊάμι.

Η Shakira και η Jennifer Lopez δεν ήταν οι πρώτες Λατίνες που ξεσήκωσαν το ημίχρονο του Super Bowl, καθώς η Gloria Estefan ήταν headliner, τόσο στο ημίχρονο του Super Bowl του 1992, όσο και σε εκείνο του 1999.

Η πρώτη φορά του Bad Bunny στη σκηνή του Super Bowl

Η Shakira άνοιξε το 12λεπτο show πάνω σε υπερυψωμένη πλατφόρμα, φορώντας ένα εντυπωσιακό, κατακόκκινο φόρεμα με παγιέτες και τραγουδώντας μια από τις μεγαλύτερές της επιτυχίες, το «Dare (La La La)».

Συνέχισε με το «She Wolf», πλαισιωμένη από ομάδα χορευτών, ενώ στο «Empire» πήρε στα χέρια της μια ηλεκτρική κιθάρα, ενσωματώνοντας μουσικές αναφορές από το «Inevitable» αλλά και το «Kashmir» των Led Zeppelin, αφήνοντας για λίγα λεπτά τον ροκ εαυτό της να λάμψει.

Αξιοσημείωτη στιγμή, όταν τύλιξε ένα σχοινί γύρω από τους καρπούς της και ερμήνευσε το «Ojos Así», κάνοντας τον χαρακτηριστικό της, «χορό της κοιλιάς».

Μάλιστα, στην σκηνή ανέβηκε μαζί της και ο τότε πολύ μικρότερης κλίμακας τραγουδιστής, Bad Bunny, με τον οποίο παρουσίασαν μαζί μια εκρηκτική εκδοχή του «I Like It», ενώ συνέχισαν με mash-up του «Chantaje» και του «Callaíta», συνδυάζοντας latin pop και reggaeton.

Στο φινάλε του δικού της μέρους, η Shakira έκανε crowd surfing στο ρυθμό του «Hips Don't Lie», αφήνοντας τη σκηνή στην J-Lo.

Η Jennifer Lopez άνοιξε την δική της εμφάνιση φορώντας ένα μαύρο δερμάτινο κορμά πάνω σε έναν στύλο χορού που θύμιζε ουρανοξύστη.

Άρχισε την εμφάνισή της με ένα κλασικό hip hop κομμάτι «Puerto Rico» του Frankie Cutlass, το οποίο ακολούθησαν γνωστές της επιτυχίες, το «Jenny from the Block» και το «Ain’t It Funny», συνοδευόμενη από εντυπωσιακούς χορευτές.

Μετά την εκτέλεση του «Get Right», άλλαξε κοστούμι σε ένα λαμπερό catsuit και συνέχισε με το «Waiting for Tonight», εκτελώντας μια εκρηκτική χορογραφία πάνω στον στύλο.

Michael Jackson, 1993

Michael Jackson στο Super Bowl | Getty Images

Η συγκεκριμένη εμφάνιση θεωρείται ορόσημο, καθώς ουσιαστικά διαμόρφωσε το σύγχρονο πρότυπο του Super Bowl Halftime Show, αντικαθιστώντας τις μέχρι τότε ασφαλείς επιλογές, όπως συγκροτήματα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή πανεπιστημιακές μπάντες.

To 1993, για πρώτη φορά στη σκηνή θα ανέβαινε ένας σούπερ σταρ παγκόσμιων διαστάσεων, ο Michael Jackson, που θα παρουσίαζε τις μεγαλύτερές του επιτυχίες με παραγωγή συναυλιακών προδιαγραφών.

Η εκρηκτική τηλεθέαση που κατέγραψε εκείνο το Halftime Show αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για το NFL να στραφεί σταθερά σε κορυφαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας τα επόμενα χρόνια, μετατρέποντας το 12λεπτο διάλειμμα του ημιχρόνου σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μουσικά events της χρονιάς, που το κοινό θα πλήρωνε δεκάδες χιλιάδες για να το παρακολουθήσει.

Ο αείμνηστος «Βασιλιάς της Ποπ» παρέσυρε το στάδιο σε ξέφρενους ρυθμούς παρουσιάζοντας ένα iconic medley με επιτυχίες όπως: «Jam», «Billie Jean» και «Black or White».

Στη συνέχεια, ενσωμάτωσε ένα απόσπασμα από το «We Are the World», την ώρα που το κοινό στις εξέδρες σήκωνε διαδοχικά κάρτες, οι οποίες δημιούργησαν πολύχρωμες εικόνες, σχεδιασμένες από παιδιά του Λος Άντζελες, μετατρέποντας ένα ολόκληρο γήπεδο σε έναν τεράστιο καμβά με μηνύματα ενότητας.

Κλείνοντας, ο μεγαλύτερος ποπ σταρ ερμήνευσε το «Heal the World», περιτριγυρισμένος από 3.500 παιδιά, ενώ μια γιγαντιαία φουσκωτή υδρόγειος σφαίρα βρισκόταν στο κέντρο της σκηνής, σε ένα φινάλε που έμεινε χαραγμένο στην ιστορία του θεσμού.

Η ερμηνεία του σε κομμάτια όπως το «Billie Jean» και το «Heal the World» ενίσχυσε εκ νέου το καλλιτεχνικό του κύρος σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης μετά την κολοσσιαία επιτυχία του Thriller, επιβεβαιώνοντάς τον ως εμβληματικό πρόσωπο της παγκόσμιας ποπ σκηνής.