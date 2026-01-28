Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν: «Κάντε συμφωνία για πυρηνικά, αλλιώς έρχεται χειρότερη επίθεση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ήδη την περίφημη «αρμάδα» στο Ιράν, και καθώς πλησιάζει απειλητικά, προειδοποίησε για νέα επίθεση αν η χώρα της Μέσης Ανατολής δεν δεχτεί συμφωνία για τα πυρηνικά.

Το «τελεσίγραφο» που ανήρτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social αναφέρει: «Μια τεράστια Αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν. Κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και σκοπό. Είναι ένας μεγαλύτερος στόλος, με επικεφαλής το μεγάλο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα.

Όπως και με τη Βενεζουέλα, είναι έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή της, με ταχύτητα και βία, εάν χρειαστεί. Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα «προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι» και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία - όχι πυρηνικά όπλα - μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά ουσιώδες!

Όπως είπα στο Ιράν κάποτε, Κάντε μια συμφωνία! Δεν το έκαναν, και υπήρξε η «Επιχείρηση Μεσονυχτιακού Σφυρί», μια μεγάλη καταστροφή του Ιράν. Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην το κάνετε να συμβεί ξανά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα, Πρόεδρος Τραμπ», έγραψε στη διαδικτυακή του προειδοποίηση.

Τραμπ: «Υπάρχει μια αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιραν αυτή τη στιγμή»

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (28/1), σε ομιλία του ο ρεπουμπλικανός, δήλωσε πως άλλη μία αμερικανική «αρμάδα» πλέει προς το Ιράν.

«Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτήν τη στιγμή» σημείωσε.

Σημειώνεται πως το USS Abraham Lincoln και συνοδά πολεμικά κινούνται εδώ και μέρες προς την περιοχή.

Η Τεχεράνη είχε αποκαλύψει πριν από μερικές μέρες μία νέα τοιχογραφία σε κεντρική πλατεία που μεταφράζεται ως μήνυμα προς την Ουάσινγκτον.

Η εικόνα δείχνει μια πανοραμική άποψη ενός αεροπλανοφόρου με μαχητικά αεροσκάφη που εκρήγνυνται στο κατάστρωμα. Αυτό είναι γεμάτο πτώματα και λεκέδες αίματος που ρέουν στο νερό πίσω από το πλοίο, σχηματίζοντας ένα μοτίβο που θυμίζει τις ρίγες της αμερικανικής σημαίας.

Το μήνυμα που στέλνει το Ιράν είναι: «Όποιος σπέρνει ανέμους, θα θερίσει θύελλες».