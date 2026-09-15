Η τρανς αξιωματούχος της CIA μετά τον «διωγμό» των Ρεπουμπλικάνων «αδειάζει» τον Τραμπ για το Ιράν

Η πρώην αξιωματούχος της CIA, Τζούλια Κέρλι (Julia Curlee) απολύθηκε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ όταν η influencer και υποστηρίκτρια του κινήματος MAGA, Λάρα Λούμερ, έμαθε ότι είναι τρανς.«Ένα τρανς άτομο, στέλεχος που παρέμεινε από την εποχή Μπάιντεν και μισεί τον Πρόεδρο Τραμπ, εξακολουθεί να εργάζεται στο γραφείο πληροφοριών του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επί χρόνια αναλύτρια της CIA είχε υπηρεμήσει κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώνοντας τον Αντιπρόεδρο Mike Pence, είχε εργαστεί για τον Τζο Μπάιντεν ως διευθύντρια εθνικής ασφάλειας και παρέμεινε στη θέση της ενόψει της επιστροφής του Τραμπ. Γνώριζε ότι οι μέρες της στη θέση αυτή ίσως ήταν μετρημένες, καθώς η νέα ηγεσία του Λευκού Οίκου απομάκρυνε μαζικά στελέχη του τομέα εθνικής ασφάλειας. Όπως και έγινε. Επίσης η τρανς ταυτότητά της γνώριζε ότι δεν θα ευνοούσε τις συνθήκες καθώς η άποψη του Τραμπ και της κυβέρνησης των ρεπουμπλικάνων για αυτά τα ζητήματα είναι γνωστή.

Former Vice President Mike Pence says he's "heartened" to hear that former CIA Officer Julia Curlee - a trans woman who served as his daily briefer during the first Trump term - said that he treated her with "great dignity."



BASH: "I spoke to her earlier this week, and she said… pic.twitter.com/NmV2WS3NBy — State of the Union (@CNNSOTU) August 23, 2026

Μια σύντομη ιστορία της Κέρλι για όσο υπηρετούσε σε κυβερνήσεις Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων

Η Κέρλι , εργάστηκε επί χρόνια στη CIA και σε κυβερνήσεις τόσο Ρεπουμπλικανών όσο και Δημοκρατικών. Παρά τις έντονες αντι-τρανς θέσεις του Trump, παρέμεινε στη θέση της όταν εκείνος επέστρεψε στην προεδρία το 2025.

Διαβάστε επίσης: Του φταίνε όλοι του Τραμπ: Εξαπέλυσε επίθεση σε δικαστές που διόρισε ο ίδιος

Κατά τη μετάβαση της εξουσίας, συνέχισε να εκπαιδεύει και να ενημερώνει τους νέους αξιωματούχους για απόρρητα προγράμματα και τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ταυτόχρονα, αντιμετώπισε προσωπικούς περιορισμούς λόγω της τρανς ταυτότητάς της, όπως την απαγόρευση χρήσης γυναικείας τουαλέτας στον Λευκό Οίκο.

Την τρίτη ημέρα της νέας κυβέρνησης, περίπου 160 μη κομματικοί υπάλληλοι του NSC απομακρύνθηκαν, ενώ η Κέρλι ήταν μία από τις ελάχιστες που παρέμειναν. Η ιστορία της αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα στην επαγγελματική της υποχρέωση ως αξιωματικού πληροφοριών και στις πολιτικές της νέας κυβέρνησης απέναντι στα τρανς άτομα.

H Τζούλια Κέρλι «αδειάζει» τον Τραμπ για το Ιράν: «Θα αναζητήσει νέα σύγκρουση για να τονώσει το εγώ του»

Πίσω στην έδρα της CIA, η Κέρλι παρακολουθούσε τις εξελίξεις στο Ιράν, βλέποντας πώς η κυβέρνηση αγνοούσε συστηματικά τους ειδικούς σε θέματα πληροφοριών.

🔴 CIA officer fired after doxxing; says Trump purge crippled intel operations



Julia Curlee, a CIA analyst and director for intelligence programs on Trump's National Security Council, was ousted in March 2025 after far-right influencer Laura Loomer posted her identity online and… pic.twitter.com/2fLXbgVxUc — NewsTongue (@NewsTongueX) September 15, 2026

«Τα περισσότερα από όσα πήγαν στραβά ήταν προβλέψιμα και είχαν ήδη εκτιμηθεί ως πιθανές συνέπειες οποιουδήποτε πολέμου με το Ιράν», υποστήριξε. Παραδοσιακά, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (NSC) παρείχε τακτικές ενημερώσεις σε ανώτατα στελέχη, προειδοποιώντας για τις πιθανές εκβάσεις ενός πολέμου. Όσον αφορά το Ιράν, «ξέρω ότι η ανάλυση συνεχιζόταν. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Γνωρίζω ότι πολλά από τα στελέχη που χειρίζονται αυτά τα ζητήματα διακρίνονται για την ακεραιότητά τους, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι πληροφορίες έφτασαν ποτέ στον πρόεδρο».

Ως αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δεν διέθετε σχέδιο εκκένωσης για το μισό εκατομμύριο Αμερικανούς που ζούσαν στη Μέση Ανατολή όταν ξεκίνησαν τα πλήγματα τον Φεβρουάριο. Φαίνεται επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να κλείσει το Ιράν τα Στενά του Ορμούζ. Και επειδή η κυβέρνηση Τραμπ είχε ελάχιστες διαβουλεύσεις με τους συμμάχους πριν από τον πόλεμο, όταν οι ΗΠΑ ζήτησαν τη βοήθεια ευρωπαϊκών κρατών για το άνοιγμα των στενών, εκείνα αρνήθηκαν.

«Όταν λες στους συμμάχους και τους εταίρους μας ότι δεν νοιάζεσαι και ότι δεν τους χρειάζεσαι, προσβάλλοντας μάλιστα τους ίδιους και τους ηγέτες τους, και στη συνέχεια ξεκινάς έναν πόλεμο και αποδεικνύεται ότι χρειάζεσαι τη βοήθειά τους, πρόκειται για τη χειρότερη δυνατή σειρά ενεργειών», δήλωσε η Curlee.

Η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει πολύ χειρότερη, προειδοποίησε η Κέρλι: «Μια κυβέρνηση που επιδιώκει να απαλύνει την ταπείνωση της ήττας σε έναν πόλεμο με τους Ιρανούς, κάτι που συμβαίνει τώρα, θα μπορούσε να αναζητήσει μια νέα σύγκρουση στην οποία θα εμπλακεί, προκειμένου να τονώσει το εγώ του προέδρου ή να ικανοποιήσει την παράξενη επεκτατική του τάση. Επομένως, θα ανησυχούσα ιδιαίτερα για το πού θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν την επόμενη σύγκρουση, ειδικά στο δικό μας ημισφαίριο», ανέλυσε η αξιωματούχος.

Τζούλια Κερλ: Πώς αναγκάστηκε να φύγει από τη θέση της

Τον Μάιο του 2026, η Κέρλι αποχώρησε από τη CIA. Όπως δήλωσε η ίδια, η κυβέρνηση της χορηγούσε αποκλειστικά διαβατήριο που την κατέγραφε ως «άνδρα», καθιστώντας αδύνατη την εργασία στο εξωτερικό, ενώ οι περιορισμοί σχετικά με τη χρήση των τουαλετών είχαν καταστεί ανυπόφοροι.

Ο πόλεμος της διοίκησης κατά των πολιτικών «DEI» (Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη) είχε οδηγήσει στην απομάκρυνση γυναικών, έγχρωμων ατόμων και μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, αποτελώντας μέρος μιας ευρύτερης «επιθυμίας να εκδιωχθούν από τη δημόσια υπηρεσία άτομα που θεωρούνται "ακατάλληλα"», ανέφερε.

«Το αποθαρρυντικό κλίμα που δημιουργήθηκε επηρέασε και τα cisgender άτομα, τα οποία σκέφτονταν: "Δεν είναι αυτό το μέρος όπου θέλω να περάσω τη ζωή μου και να ρισκάρω τόσα πολλά, καθώς πρόκειται για έναν χώρο που καταδιώκει ορισμένους συναδέλφους μου εξαιτίας του ποιοι είναι"».