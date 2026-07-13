Οι Ρώσοι «φαρσέρ» είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο: Κυβερνοεπιθέσεις σε 10 κράτη καταγγέλλει η Γαλλία

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν διαπιστωθεί ανά την Ευρώπη κυβερνοεπιθέσεις από Ρώσους «φαρσέρ», όπως αυτούς που ξεγέλασαν τον Γενικό Γραμματέα Ασφαλείας, Θάνο Ντόκο.

Οι επιθέσεις φέρεται να στρέφονται τόσο κατά της Γαλλίας όσο και κατά άλλων 10 ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίες αποσκοπούν είτε σε σαμποτάζ είτε σε κατασκοπεία. Ο κ. Μπαρό μάλιστα προτίθεται εντός των προσεχών ημερών να καλέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών τον πρέσβη της Ρωσίας στη Γαλλία.

Ερωτηθείς δε για τις έντονα φιλορωσικές απόψεις που ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκφράζει η Ρωσίδα δημοσιογράφος Ξένια Φεντόροβα σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι, όπως έχει κατ’ επανάληψη τονίσει, οι απόψεις της δεν είναι πάρα η προπαγάνδα του Κρεμλίνου, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Ο Γάλλος υπουργός σημείωσε επίσης ότι η Γαλλία είναι ένα κράτος δικαίου όπου υπάρχει ελευθερία λόγου, αναρωτήθηκε ωστόσο γιατί καλείται τόσο συχνά σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης ένα άτομο που δεν κρύβει τις σχέσεις του με τη Ρωσία του Πούτιν.