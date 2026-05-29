Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τον πόλεμο στο Ιράν, και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πρόκειται να λάβει την τελική του απόφαση, επαναλαμβάνοντας τα αιτήματά του προς το Ιράν.

«Λαμβάνω την τελική απόφαση για τη συμφωνία στο Situation Room τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με το Sky News.

Φέρεται να παρουσίασε τα αιτήματα του στη χώρα της Μέσης Ανατολής, και να επανέλαβε την έκκλησή του προς το Ιράν να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα ή βόμβα. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει αμέσως ξανά με απεριόριστη ναυσιπλοΐα, χωρίς διόδια και το Ιράν να καθαρίσει όλες τις νάρκες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε: «Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για απεριόριστη ναυτιλία και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Όλες οι νάρκες (βόμβες), εάν υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν (έχουμε αφαιρέσει, μέσω πυροδότησης, πολλές τέτοιες νάρκες με τα μεγάλα υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει την άμεση απομάκρυνση ή/και πυροδότηση οποιωνδήποτε ναρκών έχουν απομείνει, οι οποίες δεν θα είναι πολλές!).

Τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα Στενά λόγω του καταπληκτικού και άνευ προηγουμένου Ναυτικού Αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία «επιστροφής στο σπίτι!». Πείτε γεια στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειές σας από εμένα, τον αγαπημένο σας πρόεδρο!

Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αναφέρεται ως «Πυρηνική Σκόνη», το οποίο είναι θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος με βουνά που έχουν σχεδόν καταρρεύσει, που προκλήθηκε από την ισχυρή επίθεση με βομβαρδιστικά B2 πριν από 11 μήνες, θα ανακαλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες (οι οποίες, όπως συμφωνήθηκε, είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, με τη μηχανική δυνατότητα να το πράξουν!), σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα καταστραφεί.

Δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων, μέχρι νεωτέρας. Έχουν συμφωνηθεί και άλλα στοιχεία, πολύ μικρότερης σημασίας. Θα συναντηθώ τώρα, στην Αίθουσα Καταστάσεων, για να λάβω μια τελική απόφαση», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Axios: Το περιεχόμενο της συμφωνίας

Υπενθυμίζεται ότι, το Axios ανέφερε χθες ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα 60ήμερο μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ ενημέρωσαν τον Τραμπ, αλλά δεν το υπέγραψε αμέσως, αλλά ζήτησε μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

Στενό του Ορμούζ : Η ναυτιλία μέσω της βασικής ναυτιλιακής οδού θα είναι «απεριόριστη» και το Ιράν δεν θα χρεώνει διόδια ούτε θα παρενοχλεί πλοία. Το Ιράν θα αφαιρέσει όλες τις νάρκες από τη βασική ναυτιλιακή οδό εντός 30 ημερών.

: Οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Πυρηνικές συνομιλίες: Το Ιράν θα δεσμευτεί να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Και οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν τον τρόπο διάθεσης του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν και τον τρόπο αντιμετώπισης του πυρηνικού προγράμματος. Οι επικριτές λένε ότι αυτό - ένας βασικός πολεμικός στόχος σύμφωνα με τον Τραμπ - απλώς ωθεί αυτό το δύσκολο ζήτημα στο μέλλον.

Κυρώσεις: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων και την απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Και οι δύο πλευρές θα συζητήσουν πώς το Ιράν μπορεί να αρχίσει να λαμβάνει αγαθά και ανθρωπιστική βοήθεια.]

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε νωρίτερα ότι «οι πύραυλοι φέρνουν παραχωρήσεις στο Ιράν, όχι ο διάλογος».