Το Ιράν απαντά στις ΗΠΑ δοκιμάζοντας την εκεχειρία: Επιθέσεις με πυραύλους και drones σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Μία ακόμη νύχτα μεγάλης έντασης έζησαν το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones, λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις ραντάρ της Τεχεράνης.

Εκρήξεις, σειρήνες αεράμυνας και συνεχείς αναχαιτίσεις διαμόρφωσαν το σκηνικό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (06.06.2026) στις δύο χώρες του Κόλπου, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα ακολουθήσουν νέα πλήγματα σε περίπτωση περαιτέρω αμερικανικών επιθέσεων.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ τέθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μόλις τρεις ημέρες μετά την προηγούμενη ιρανική επίθεση που είχε στοχοποιήσει το κύριο αεροδρόμιο της χώρας.

Λίγο αργότερα, και το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι δέχεται επίθεση με πυραύλους και drones από το Ιράν, το οποίο χαρακτήρισε την επιχείρηση ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα.

7 πύραυλοι εναντίον του Κουβέιτ

Το Ιράν εκτόξευσε επτά πυραύλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν σήμερα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι έξι από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του.

«Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν (...) σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι έξι αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του», τόνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ως τώρα και διαψεύδοντας πως υπήρξαν ζημιές σε αμερικανικές υποδομές στο Μπαχρέιν.

Σε ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως «εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους», στο πλαίσιο των αντιποίνων τους για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.