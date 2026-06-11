Ιράν: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ περί συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Ως αβάσιμοι χαρακτηρίζονται από Ιρανούς αξιωματούχους οι ισχυρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ περί έγκρισης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις που έγιναν την Πέμπτη (11/06/2026).

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την ακύρωση των προγραμματισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν λάβει το «πράσινο φως» από την ανώτατη ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα σχέδιο συμφωνίας ή αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρακτορείο επικαλείται πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων, η οποία διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Τραμπ.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για κατ’ αρχήν συμφωνία με τη συμμετοχή περιφερειακών και διεθνών παραγόντων. Όπως ανέφερε, «οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε κάθε λεπτομέρεια, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», κατονομάζοντας μεταξύ άλλων τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Τουρκία, το Πακιστάν, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία και την Αίγυπτο.

Παρά τα όσα υποστήριξε ο Τραμπ, η ιρανική πλευρά επιμένει ότι δεν έχει εγκρίνει κανένα τελικό κείμενο συμφωνίας ούτε κάποιο προσχέδιο μνημονίου με την Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, Ισραηλινός αξιωματούχος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δήλωσε ότι το Τελ Αβίβ δεν έχει γνώση οποιασδήποτε συμφωνίας και εξέφρασε απορία για τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου περί έγκρισης από την ιρανική ηγεσία.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται λίγες μόλις ώρες μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα προχωρούσαν σε σφοδρά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ είχε αναφερθεί και στο νησί Χαργκ, κομβικό σημείο για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

«Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε, θα πάρουμε σύντομα το νησί Χαργκ και θα αποκτήσουμε τον πλήρη έλεγχο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.