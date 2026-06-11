Όλα «ανοιχτά» για τη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με το Ιράν εν μέσω νέας κλιμάκωσης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά από σκληρές απειλές και από τις δύο πλευρές, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή των επιθέσεων στο Ιράν.

Παρά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, «ανοιχτό» παραμένουν τα μέτωπα του πολέμου. Ο Ali Akbar Dareini από το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών στην Τεχεράνη περιέγραψε το κλίμα το Ιράν από τη στιγμή της ανακοίνωσης της αναστολής των επιθέσεων.

«Από την ιρανική άποψη, πρώτα οι ΗΠΑ πρέπει να λάβουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και πριν το Ιράν είναι έτοιμο καν να μιλήσει για το πυρηνικό ζήτημα.

«Αυτό δεν έχει συμβεί. Και η πραγματικότητα επί του εδάφους μας λέει ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο για την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Από την ιρανική άποψη, το Ιράν δεν υποκύπτει στον εξαναγκασμό.

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«Έτσι, έχω κάθε λόγο να μην εμπιστεύομαι αυτό που λέει ο Τραμπ ως πραγματική εξέλιξη».

Απειλή ιρανικού στρατού μετά την ανακοίνωση Τραμπ

Παρά την απόφαση Τραμπ, σκληρή προειδοποίηση εξέδωσε ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού το βράδυ της Πέμπτης, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά.

«Εάν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν για άλλη μια φορά να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του ηρωικού Ιράν, θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια ακόμη πιο σκληρή απάντηση. Και οι φλόγες του πολέμου, πέραν της ανασφάλειας που θα σπείρουν στην ευρύτερη περιοχή, θα εξαπλωθούν ακόμη περισσότερο», δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Η ανάρτηση του Τραμπ για αναστολή των επιθέσεων στο Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσω Truth Social ανακοίνωσε την παύση των επιθέσεων, όπου νωρίτερα σήμερα, είχε δηλώσει ότι θα πραγματοποιήσει.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει ότι: «Καθώς οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έλαβαν την απαραίτητη έγκριση, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αποφάσισα να αναστείλω τις προγραμματισμένες επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για απόψε.

Οι διαπραγματεύσεις και τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν εγκριθεί, τόσο σε γενικό όσο και σε ειδικό επίπεδο, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων χωρών.

Ανάρτηση Τραμπ | Truth social

«Ο Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η Συναλλαγή», συμπλήρωσε. «Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», είπε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι κοντά, και ο ισχυρισμός αυτός έχει καταρρεύσει στο παρελθόν. Ωστόσο, το Ιράν όντως ψήφισε το τελευταίο προσχέδιο της προτεινόμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συχνή επαφή με τους μεσολαβητές, ακόμη και όταν οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαζαν επιθέσεις σε συνεχόμενες ημέρες αυτή την εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια α αντιπροσωπεία του Κατάρ βρισκόταν στην Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα για συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία.

🚨 President Donald J. Trump on cancelled scheduled strikes against Iran. pic.twitter.com/iIijh6j5m2 — The White House (@WhiteHouse) June 11, 2026

Παραλίγο κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Απειλές αντάλλαξαν οι ΗΠΑ και το Ιράν

Μετά από δύο νύχτες «χτυπημάτων», ο Αμερικανός Πρόεδρος, πριν ανακαλέσει, δήλωσε ότι η Τεχεράνη πρέπει να ετοιμάζεται για ένα πολύ σκληρό χτύπημα, ενώ τα βλέμματα έστρεψε και στο νησί του Χαργκ, σημείο στρατηγικής σημασίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου το Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν εξαντληθεί!) πολύ σκληρά απόψε.

Κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, η οποία λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας του.

Το Ιράν με τη σειρά του, «απάντησε» στις απειλές το απόγευμα της Πέμπτης.

«Το Ιράν θα δώσει μια «σθεναρή, συντριπτική και οδυνηρή απάντηση, που θα προκαλέσει μεταμέλεια», εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στο νησί Χαργκ», προειδοποίησε ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον θα καταλάβει τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «συγχυσμένο και απρόβλεπτο», ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το Ιράν θα απαντήσει με σφοδρότητα σε οποιαδήποτε απόπειρα κατάληψης του νησιού.