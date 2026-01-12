Ιράν: Χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ της κυβέρνησης στην Τεχεράνη - Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν σήμερα (12/01) μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της Τεχεράνης για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και να αποτίσουν φόρο τιμής στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

WATCH: Large crowds gather for pro-regime rallies in Iranian cities in support of Khamenei. pic.twitter.com/9mTo5bbTJD — Clash Report (@clashreport) January 12, 2026

Ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας, έπειτα από κάλεσμα του Ιρανού προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποκινούν έναν «τρομοκρατικό πόλεμο» στη χώρα, σημειώνοντας ότι «οι εχθροί έχουν κάνει λανθασμένους υπολογισμούς».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές» για πιθανή παρέμβαση στο Ιράν, εν μέσω της αιματηρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA, έχουν επιβεβαιωθεί σχεδόν 500 θάνατοι διαδηλωτών και 48 μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Την ίδια στιγμή, τα κρατικά μέσα στο Ιράν προβάλλουν εικόνες με σακούλες που περιέχουν πτώματα, κάνοντας λόγο για θύματα «ένοπλων τρομοκρατών».

Massive turnout at Tehran’s Revolution Square in support of the Islamic Republic and Supreme Leader Ali Khamenei. pic.twitter.com/GhoMK96kzQ — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) January 12, 2026

Πάνω από 10.000 συλλήψεις

Το HRANA αναφέρει επίσης ότι τουλάχιστον 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά τις δύο εβδομάδες που διαρκούν οι ταραχές.

Οι ιρανικές αρχές κήρυξαν την Κυριακή τριήμερο εθνικό πένθος «στη μνήμη των μαρτύρων που έπεσαν στην αντίσταση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος», όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε ακόμα: Ποιοι είναι οι Basij; Η τρομακτική ομάδα πολιτοφυλακής του Ιράν

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε εκ νέου τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι έχουν εισαγάγει «τρομοκράτες που πυρπολούν τζαμιά και επιτίθενται σε τράπεζες και δημόσια περιουσία».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε την Ουάσινγκτον να μην προβεί σε «λανθασμένους υπολογισμούς», δηλώνοντας ότι σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, «τα κατεχόμενα εδάφη (Ισραήλ), καθώς και όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα πλοία, θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους».

Διαβάστε ακόμα: Ρουμπίνα Αμινιάν: Ποια ήταν η «θαρραλέα» διαδηλώτρια που σκότωσε η αστυνομία του Ιράν

Συνάντηση Τραμπ με συμβούλους

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας ωστόσο ότι «ενδέχεται να προηγηθεί δράση πριν από οποιαδήποτε συνομιλία».

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, ο Τραμπ θα συναντηθεί την Τρίτη με ανώτερους συμβούλους για να εξετάσουν τις διαθέσιμες επιλογές για το Ιράν. Όπως ανέφερε η Wall Street Journal, αυτές περιλαμβάνουν στρατιωτικά πλήγματα, χρήση κυβερνοόπλων, ενίσχυση των κυρώσεων και παροχή διαδικτυακής υποστήριξης σε αντικυβερνητικές ομάδες.