Το Ιράν «χρυσώνει το χάπι» για τα Στενά του Ορμούζ: «Θα πληρώνετε τέλη υπηρεσιών, όχι διόδια»

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλει χρέωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για διόδια ή τέλη διέλευσης.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν.

Ιράν: Ο «τιμοκατάλογος» για τα Στενά του Ορμούζ

Σε αυτές συγκαταλέγεται η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και οι εργασίες απορρύπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Όπως ανέφερε, τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός των χωρικών υδάτων της Τεχεράνης και του Ομάν και οι δύο χώρες ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.

Ο Γκαριμπαμπαντί πρόσθεσε ότι το υπό διαμόρφωση πλαίσιο θα είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι «δεν θα ικανοποιήσει πλήρως ορισμένες χώρες».