Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε σήμερα (04/06), ένα ψήφισμα που ενέκρινε χθες η Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά το οποίο κρίθηκε ότι πρέπει να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αποκαλεί την ενέργεια «αντιπατριωτική» και να υποστηρίζει ότι διαταράσσει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Ποιος θα έκανε κάτι τόσο αντιπατριωτικό; Ξέρουν πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Το Κογκρέσο διατάσσει τον πρόεδρο να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ από τις εχθροπραξίες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», συνοψίζει το κείμενο του χθεσινού ψηφίσματος.

Ωστόσο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε με τις ψήφους τεσσάρων Ρεπουμπλικανών βουλευτών, έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, καθώς δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια, εξαιτίας του δικαιώματος βέτο του Αμερικανού προέδρου.

Οι Δημοκρατικοί «θα προτιμούσαν να δουν τη χώρα μας να αποτυγχάνει παρά να μου δώσουν μια ακόμη μια νίκη», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ασκώντας σκληρή κριτική στους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους βουλευτές που ψήφισαν το κείμενο.

Παρά το γεγονός ότι η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει στον πρόεδρος να διατάσσει εχθροπραξίες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση άμεσης απειλής, παράλληλα απαιτεί να ζητήσει και να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο εντός 60 ημερών.

Στις αρχές Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ αψήφησε την προθεσμία αυτή, επιχειρηματολογώντας ότι ο πόλεμος, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, έχει τερματιστεί, επικαλούμενος ότι εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός.

Οι Δημοκρατικοί αμφισβητούν τον ισχυρισμό του προέδρου, τονίζοντας πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ιδίως για την επιβολή του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.