Ιράν: Καταζητούνται νεκροί ή ζωντανοί όλοι οι Αμερικανοί στρατιώτες - Διπλάσια η αμοιβή για τις γυναίκες

Μιλώντας σε τελετή προς τιμήν της Εθνικής Ημέρας Δημοσιογράφων, ο αρχηγός του Στρατού του Ιράν, Υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, αποκάλυψε μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την οικονομική αλλά και έμπρακτη ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων..

Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, όποιος σκοτώσει ή συλλάβει έναν Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές θα λάβει αμοιβή 5 δισεκατομμυρίων Τόμαν (περίπου 30.000 δολάρια).

Ο στρατηγός Χαταμί πρόσθεσε ότι οι θαρραλέες Ιρανές γυναίκες που θα πετύχουν αυτό το κατόρθωμα θα λάβουν διπλάσια αμοιβή, σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr.

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Επιπλέον, κάθε όπλο που τυχόν θα χρησιμοποιείται για συλλήψεις στρατιωτών θα αγοράζεται από τον Στρατό στη διπλάσια αγοραστική αξία του και θα εκτίθεται μόνιμα σε ειδικό μουσείο.

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Ο στρατηγός Χαταμί τόνισε ότι οι αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες του Ιράν ανακατασκευάζονται και επεκτείνονται ραγδαία, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη αποδειχθεί κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συγκρούσεων με αμερικανικές δυνάμεις στο Στενό του Ορμούζ.

Προειδοποίησε ότι οι εχθροί της Τεχεράνης έχουν υπολογίσει λανθασμένα τη στρατιωτική ισχύ του Ιράν και δεν πρέπει να επαναλάβουν τα σοβαρά λάθη του παρελθόντος, καθώς το Ιράν δεν αντιμετωπίζει περιορισμούς στην υπεράσπιση της κυριαρχίας του.

Τόνισε επίσης μια νέα στρατιωτική και ασφαλιστική αναδιοργάνωση που διέταξε ο Ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης, Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σηματοδοτώντας ότι οποιαδήποτε περιφερειακή στρατιωτική κλιμάκωση θα κάνει το Ιράν μόνο πιο αποφασιστικό.