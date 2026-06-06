Οργή στη Βηρυτό: Νεκροί στρατιωτικοί του Λιβάνου από χτύπημα του Ισραήλ - Έρευνα ανακοίνωσε ο IDF

Χτύπημα του Ισραήλ με θύματα μέλη του στρατού του Λιβάνου, προκάλεσε την οργή της Βηρυτού. «Πολλοί στρατιωτικοί» του ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαιναν στον δρόμο Ναμπατίγε- αλ Χαλντίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε χαρακτηριστικά ο στρατός του Λιβάνου.

«Πολλοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός» σκοτώθηκαν «σε βάναυση ισραηλινή επίθεση που είχε στόχο» ένα από τα οχήματα του λιβανικού στρατού στον δρόμο που συνδέει την αλ Χαλντίγια με τη Ναμπατίγε", διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο στρατός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από την άλλη πλευρά, ο στρατός του Ισραήλ δηλώνει πως «ερευνά» τις επιθέσεις που σκότωσαν τους Λιβανέζους στρατιώτες.

Οι IDF ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι έπληξαν το όχημα με το οποίο επέβαιναν οι στρατιώτες λόγω πληροφοριών ότι η Χεζμπολάχ θα επιτίθετο στα στρατεύματά της στην εκκενωμένη περιοχή.

Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι μέσα στο όχημα βρίσκονταν δύο Λιβανέζοι αξιωματικοί και ένας στρατιώτης, οι οποίοι δεν υποτίθεται ότι είχαν γίνει στόχος, ανέφερε ο IDF.

Προειδοποίησε ότι η μετακίνηση μέσω μιας «ενεργού ζώνης μάχης... απαιτεί συντονισμό με τον IDF».

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις Ισραήλ - Χεζμπολάχ

Την Τετάρτη, έπειτα από μια νέα συνάντηση διαπραγματευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία, καθώς αυτή που είχε ανακοινωθεί στις 17 Απριλίου δεν έγινε ποτέ σεβαστή. Βασικός όρος της συμφωνίας αυτής είναι η σιιτική οργάνωση να παύσει πυρ και να αποσύρει τους μαχητές της από τον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ απέρριψε το νέο σχέδιο, όπως είχε κάνει και με το προηγούμενο.

Επί του πεδίου οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε ξανά σήμερα την εκκένωση πέντε χωριών στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο ενόψει νέων πληγμάτων του εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ.

«Πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως από τις οικίες σας και να μετακινηθείτε βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», προειδοποίησε ο Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στο Telegram.