Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ με «αιματηρή» τοιχογραφία: «Όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες»

Οι Αρχές του Ιράν παρουσίασαν μία νέα, πελώρια, τοιχογραφία σε κεντρικό σημείο της Τεχεράνης, προειδοποιώντας, ευθέως, τις Ηνωμένες Πολιτείες πως θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις εάν επιχειρήσουν στρατιωτικό πλήγμα στη χώρα.

Την ώρα που αμερικανικά πολεμικά κινούνται προς την περιοχή, το Ιράν εγκαινίασε την «αιματηρή» τοιχογραφία του, που φέρει το μήνυμα: «Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα».

Η εικόνα δείχνει μια πανοραμική άποψη ενός αεροπλανοφόρου με μαχητικά αεροσκάφη που εκρήγνυνται στο κατάστρωμα. Αυτό είναι γεμάτο πτώματα και λεκέδες αίματος που ρέουν στο νερό πίσω από το πλοίο, σχηματίζοντας ένα μοτίβο που θυμίζει τις ρίγες της αμερικανικής σημαίας.

Η παρουσίαση της τοιχογραφίας στην Πλατεία Ενγκελάμπ έγινε την ώρα που το USS Abraham Lincoln και συνοδά πολεμικά κινούνται προς την περιοχή. Η πλατεία αυτή χρησιμοποιείται για κρατικές συγκεντρώσεις και η τοιχογραφία αλλάζει από καιρό σε καιρό, ανάλογα την περίσταση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε προ ημερών πως μετακινούνται προς την περιοχή «σε περίπτωση» που αποφασίσει να λάβει μέτρα. «Ένας μεγάλος στόλος κινείται προς την περιοχή και ίσως δεν θα χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε».

Την Κυριακή (25/01), ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε πως οι δυνάμεις του «είναι πιο έτοιμες από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη».