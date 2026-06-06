Ιράν προς Λίβανο: «Ο πραγματικός εχθρός είναι το Ισραήλ», λέει ο Αραγτσί

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε σήμερα τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν, ο οποίος χθες ζήτησε από την Τεχεράνη να μην «παρεμβαίνει» πλέον στις υποθέσεις της χώρας του, να «σώσει» τον Λίβανο από τον «πραγματικό του εχθρό», το Ισραήλ.

«Με βάση τις δηλώσεις του Αούν θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι το Ιράν είναι αυτό που έχει υπό την κατοχή του το ένα πέμπτο του Λιβάνου, έχει εκτοπίσει το ένα τέταρτο των Λιβανέζων και βομβαρδίζει τη χώρα του καθημερινά», έγραψε ο Αραγτσί στο Χ αναφερόμενος στο Ισραήλ χωρίς να το κατονομάζει.

«Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε καταλήξει σε συμφωνία εδώ και καιρό. Σώστε τον Λίβανο από τον πραγματικό σας εχθρό, κύριε πρόεδρε», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξή που παραχώρησε χθες Παρασκευή στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο Αούν κατηγόρησε το Ιράν ότι χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες του με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, σε μια από τις πιο σκληρές επικρίσεις του μέχρι σήμερα κατά της Τεχεράνης και του συμμάχου της στον Λίβανο, της Χεζμπολάχ.

«Ο λαός του Λιβάνου πληρώνει το τίμημα (…) για χάρη» των συμφερόντων του Ιράν, κατήγγειλε ο Αούν. «Δεν είναι δική σας η χώρα, είναι δική μας (…) Δεν πρέπει να παρεμβαίνετε στη χώρα μας», τόνισε απευθυνόμενος στο Ιράν.

«Χρησιμοποιούν τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες τους με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Λιβανέζος πρόεδρος. «Είναι απαράδεκτο».

Το Ιράν έχει θέσει ως προϋπόθεση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ τον τερματισμό των συγκρούσεων και στον Λίβανο. Παράλληλα την Πέμπτη οι Φρουροί της Επανάστασης – το επίλεκτο σώμα στρατού του Ιράν—απαίτησαν την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο.

Την ίδια ημέρα η Χεζμπολάχ απέρριψε ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας στο οποίο είχαν συμφωνήσει οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, καθώς εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί στις 17 Απριλίου δεν έγινε ποτέ σεβαστή. Βασικός όρος της συμφωνίας αυτής είναι η σιιτική οργάνωση να παύσει πυρ και να αποσύρει τους μαχητές της από τον νότιο Λίβανο.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ σε γραπτή του ανακοίνωση την Πέμπτη δήλωσε ότι τη συμφωνία απορρίπτει «μεγάλο μέρος του λιβανικού λαού».

Απαντώντας στον Κάσεμ ο Αούν σχολίασε χθες: «Η Χεζμπολάχ πρέπει να κατανοήσει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από το να καθίσουμε και να μιλήσουμε, δεν υπάρχει άλλο μέσο (…) για να σώσουμε ό,τι απομένει πέρα από τις διαπραγματεύσεις και τη διπλωματία».

«Πρόκειται για τον λιβανικό λαό όχι για τον λαό του Ναΐμ Κάσεμ», πρόσθεσε ο Αούν, τονίζοντας ότι «η πλειονότητα του λιβανικού λαού έχει μπουχτίσει» από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ «μπορεί να ισοπεδώσει όλη τη χώρα, αλλά δεν θα καταφέρει ποτέ να πετύχει τον στόχο του», εκτίμησε ο ίδιος. «Το προσπάθησε στη Γάζα. Η Χαμάς εξακολουθεί να έχει απαιτήσεις, όχι;».

«Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να βάλουμε τέλος στην κατάσταση εχθρότητας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ», εκτίμησε ο Λιβανέζος πρόεδρος, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το ζήτημα της Χεζμπολάχ μπορεί να επιλυθεί μόνο εντός της χώρας.

Και απευθυνόμενος στο Ισραήλ o Αούν είπε: «πρέπει να επιδείξετε μια κάποια βούληση (…) να τερματίσετε αυτόν τον πόλεμο. (…) Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε τη βούληση και τη δέσμευση, εσείς;».

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, αφού εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.