Νύχτα κόλασης ήταν η χθεσινή (10/6) στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανταλλάζουν πυρά, με τελευταία ενημέρωση για επίθεση στο Μπαχρέιν.

Συγκεκριμένα, οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον στόχων κατά μήκος των ακτών του Ιράν στο στενό του Ορμούζ, σε ανταπόδοση για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, διαμηνύοντας πως επίκεινται ακόμη «πιο δυνατές» ενέργειες, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε ανταπόδοση για τις αμερικανικές επιθέσεις στη Τζασκ, στη Σιρίκ και στο νησί Κεσμ, που «προκάλεσαν ζημιές σε πυλώνα τηλεπικοινωνιών στη Σιρίκ και κατέστρεψαν δυο δεξαμενές νερού στην πόλη», το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης «διεξήγαγε επίθεση με drones εναντίον του 5ου στόλου» των ΗΠΑ, το αρχηγείο του οποίου βρίσκεται στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία και σύμφωνα με όσα τονίζουν, «στοχοποιήθηκαν και καταστράφηκαν τέσσερις σημαντικοί στόχοι», ιδίως «ομάδες μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε αεροπορική βάση και το κέντρο διοίκησης του αμερικανικού στρατού» στην Αζράκ, στο χασεμιτικό βασίλειο, ανέφερε κρατικό μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο ανακοίνωσή τους.

ΗΠΑ: «Τέλος τα πλήγματα στο Ιράν»

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα· περί τις 04:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι «ολοκλήρωσαν» σειρά πληγμάτων στο Ιράν.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «διεξήγαγαν την 9η Ιουνίου πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον του Ιράν, εκτελώντας τη διαταγή του ανώτατου διοικητή» τους, του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, «σε ανταπόδοση για την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache του στρατού ξηράς», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Οι δυνάμεις της CENTCOM έπληξαν εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, σταθμούς ελέγχου στο έδαφος και εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούζ», διευκρίνισε η πηγή αυτή.

Αραγτσί: «Αποχωρήστε από την περιοχή για την ασφάλειά σας»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις αναφέροντας σε ανάρτησή του στο X ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απηύθυνε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας.

«Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «αν θέλετε να είστε ασφαλείς, αποχωρήστε από την περιοχή», σημειώνοντας πως «η ιστορία του Περσικού Κόλπου έχει πολλά κεφάλαια με οδυνηρές μοίρες για τους εισβολείς».

Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination.



Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered.



Leave our region if you want to be safe.



History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026