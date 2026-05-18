Το Ιράν τρολάρει ξανά τον Τραμπ: Απάντηση στις απειλές του με βίντεο LEGO

Μια απρόσμενη απάντηση στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έδωσε το Ιράν, με νέο βίντεο LEGO, σε αμερικανικού στυλ μουσική και αγγλόφωνους στίχους.

Το βίντεο έμμεσα προειδοποιεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ τι τον περιμένει, αν ενδώσει στις απειλές του, δηλαδή εκτόξευση της τιμής της βενζίνης, και ολικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.



«Αρβύλες στο έδαφος, περιμένουμε εδώ. Σε βλέπουμε να σχεδιάζεις και σε βλέπουμε στο σκοτάδι. Κάθε σου κίνηση την κοροϊδεύουμε ήδη», λέει το τραγούδι.

Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν εμφανίζεται στο μεταξύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο περιοδικό Fortune.

«Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία. Θέλει πάρα πολύ να υπογράψει μια συμφωνία» δηλώνει ο Τραμπ.

«Οι Ιρανοί ουρλιάζουν συνέχεια. Πεθαίνουν να υπογράψουν μια συμφωνία. Αλλά μετά στέλνουν έγγραφα που δεν έχουν καμία σχέση με οτιδήποτε συμφωνήσαμε. Λέω, Είστε τρελοί;» προσθέτει.