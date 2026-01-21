Ισπανία: Απεργία μηχανοδηγών μετά τη σειρά εκτροχιασμών και το πολύνεκρο δυστύχημα

Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών της Ισπανίας, η SEMAF, ανακοίνωσε εθνική απεργία ζητώντας άμεσες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα της Κυριακής και τον νέο εκτροχιασμό της Τρίτης.

Ένα τρένο εκτροχιάστηκε χθες στην Καταλονία, κοντά στη Βαρκελώνη, όταν προσέκρουσε σε τοιχίο υποστήριξης που είχε καταρρεύσει στις ράγες λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων. Από το δυστύχημα σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός και τέσσερις επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τρίτο περιστατικό στο περιφερειακό δίκτυο

Λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε τρίτος εκτροχιασμός στο περιφερειακό δίκτυο της Βαρκελώνης, χωρίς θύματα, όταν βράχος έπεσε στις ράγες λόγω κακοκαιρίας, όπως ανακοίνωσε η Adif.

Η SEMAF δήλωσε ότι θα απαιτήσει την απόδοση ποινικών ευθυνών σε όσους θεωρούνται υπεύθυνοι για την κατάσταση των υποδομών.

Τα δύο περιστατικά στη Βαρκελώνη ακολούθησαν το τραγικό δυστύχημα της Κυριακής κοντά στην Αδαμούθ, 360 χλμ. νότια της Μαδρίτης, όπου τρένο υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκε και στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο συρμό, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 42 ανθρώπων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Προειδοποιήσεις που είχαν αγνοηθεί

Η SEMAF είχε ήδη προειδοποιήσει την Adif από τον Αύγουστο για σοβαρές φθορές στο σημείο όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, σύμφωνα με επιστολή που έχει δει το Reuters και αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην Αδαμούθ, τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εισέλθουν στο δεύτερο βαγόνι του συρμού της Renfe, όπου βρίσκεται και το καφέ του τρένου, για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, γερανοί απομάκρυναν ένα από τα τελευταία βαγόνια της ιδιωτικής εταιρείας Iryo.

Η Adif ανακοίνωσε νέα μείωση του ορίου ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτη–Βαρκελώνη, μετά από αναφορά μηχανοδηγού ότι οι ράγες βρίσκονται σε κακή κατάσταση σε τμήμα 78 χιλιομέτρων.

Η εταιρεία είχε ήδη ζητήσει από τους μηχανοδηγούς να μειώσουν ταχύτητα από την Τρίτη, ενώ οι τεχνικές ομάδες εντόπισαν τέσσερα σημεία που χρειάζονται άμεση επισκευή.