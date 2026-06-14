Το Ισραήλ βομβάρδισε ξανά τη Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι νεκροί

Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι νεκροί από σημερινούς βομβαρδισμούς και πυρά των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας, καθώς οι διαμεσολαβητές εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διάσωση της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Γιατροί δήλωσαν ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μία αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών κοντά στο νοσοκομείο, Al-Yeman Al-Saeed Hospital στον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπάλια στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, ενώ άλλοι δύο σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά περιστατικά με πυροβολισμούς, νότια, στην Χαν Γιουνίς και στην πόλη της Γάζας.

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Βομβαρδισμοί και στη Βηρυτό από το Ισραήλ

Υπενθυμίζεται ότι ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια, σύμφωνα με μία κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Πρόκειται για αντίδραση του Ισραήλ στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών περιοχών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) λίγο πριν από την πραγματοποίηση του πλήγματος κατά της Βηρυτού, ανέφερε στο Χ ο Μπαράκ Ραβίντ, δημοσιογράφος του Axios.

Μετά τα πλήγματα, η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ανέσυρε τρία πτώματα μετά την ισραηλινή επίθεση στην περιοχή Γκομπέιρι, στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και απομάκρυνσης των συντριμμιών στην περιοχή.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε ότι 15 άτομα τραυματίστηκαν και προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε κοντινά κτίρια και καταστήματα.