Ισραήλ: «Πιθανή συμφωνία για τη Γάζα σε 48 ώρες» - Ο Τραμπ πηγαίνει αυτοπροσώπως την Κυριακή

Σε κρίσιμο στάδιο εισέρχονται οι συνομιλίες στο Σαρμ ελ Σέιχ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπου από σήμερα συμμετέχουν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου, Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Η Χαμάς έχει ήδη παραδώσει τον επίμαχο κατάλογο με τα ονόματα των Παλαιστίνιων φυλακισμένων προς απελευθέρωση, και στέκεται στον οριστικό τερματισμό του πολέμου και στην πλήρη απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τα κατεχόμενα.

Παράλληλα, ισραηλινές πηγές δήλωσαν ότι μια συμφωνία ήταν «πολύ κοντά», με μία να λέει ότι θα μπορούσε να γίνει εντός των επόμενων 48 ωρών, με την απελευθέρωση των ομήρων πιθανότατα να ξεκινά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Έγινε επίσης γνωστό, πως ο πρόεδρος Τραμπ ενδέχεται να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή την Κυριακή, καθώς προχωρούν οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Τα πάνε πολύ καλά. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εκεί, εξαιρετικούς διαπραγματευτές, και, δυστυχώς, είναι εξαιρετικοί διαπραγματευτές και από την άλλη πλευρά», δήλωσε.

Γάζα: Οι «κόκκινες γραμμές» των δύο πλευρών

Υψηλά ιστάμενος της Χαμάς δήλωσε την Τετάρτη (8/10) ότι η αντιπροσωπεία της είχε υποβάλει έναν κατάλογο με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που ήθελε να απελευθερώσει το Ισραήλ, σε αντάλλαγμα για τους 48 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος που έχει «ακουστικό» στις συνομιλίες, δήλωσε ωστόσο ότι είναι βαθύ το «χάσμα» ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Χαμάς και το Ισραήλ ερμηνεύουν το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ.

Ο αξιωματούχος είπε ότι έχουν προκύψει διαφωνίες σχεδόν σε όλα τα βασικά ζητήματα, όπως:

Χάρτες αποχώρησης: Οι δύο πλευρές διαφωνούν ως προς τα όρια και το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η Χαμάς θέλει οι στρατιωτικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από τις κύριες πόλεις της Γάζας και να επιστρέψουν στις θέσεις που κατείχαν τον Μάρτιο, ώστε να έχει πρόσβαση στους ομήρους. Το Ισραήλ θέλει να τηρήσει τις γραμμές που εμφανίζονται σε χάρτη που διανεμήθηκε από τον Λευκό Οίκο, με την πρώτη φάση να αφήνει περίπου το 55% της Γάζας υπό ισραηλινό έλεγχο. Ανταλλαγή ομήρων: Η Χαμάς θέλει η παράδοση των ομήρων να συνδεθεί με το χρονοδιάγραμμα της ισραηλινής αποχώρησης. Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι όλοι θα πρέπει να απελευθερωθούν εντός 72 ωρών και ότι η αποχώρηση θα συνδεθεί με τον αφοπλισμό της Χαμάς. Λίστα της Χαμάς: Το αίτημα για την απελευθέρωση των κρατουμένων με πρώτο τον Μαρουάν Μπαργκούτι, το Ισραήλ θέτει μια κόκκινη γραμμή και δεν θα δεχτεί κάτι τέτοιο, καθώς Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι πρόκειται για «δέκα φορές τον ηγέτη της Χαμάς» που σκότωσε το Ισραήλ. Το μέλλον της Χαμάς: Η αντιστασιακή οργάνωση αναμένεται να τραβήξει τις δικές της «γραμμές στην άμμο», ειδικά για τους όρους του αφοπλισμού της, και του αποκλεισμού της από οποιαδήποτε μελλοντικό σχήμα διακυβέρνησης στη Γάζα.

Στο Ισραήλ υπάρχει η ελπίδα ότι προχωρούν τα πράγματα, καθώς είναι μεγάλη η πίεση στη Χαμάς από τις αραβικές χώρες και κυρίως, όπως Κατάρ και Τουρκία. Για πρώτη φορά στη διάρκεια του πολέμου αυτού, η Χαμάς βρίσκεται σε μειονεκτική θέση και δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχτεί τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Γάζα: Οι στρατηγικές κάθε πλευράς

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν μαζί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας για να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι χαρακτήρισε την άφιξή των αντιπροσωπειών «πολύ ενθαρρυντική», λέγοντας ότι ήρθαν «με ισχυρή βούληση, ισχυρό μήνυμα και ισχυρή εντολή από τον πρόεδρο Τραμπ να τερματίσουν τον πόλεμο σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων».

Η παρουσία τους θεωρείται ένδειξη ότι οι συνομιλίες έχουν πλέον εισέλθει στην τελική φάση, ενώ συζητείται η διαμόρφωση τελικών κατευθύνσεων και αμερικανικών εγγυήσεων.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έδειξε «την απαραίτητη θετική στάση» στις διαπραγματεύσεις και υπέβαλε έναν κατάλογο με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που επιθυμεί να απελευθερώσει το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Ο ίδιος ο Τραμπ, ανέφερε ότι υπάρχει «σοβαρή πιθανότητα να πετύχουμε για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, πέρα από τη Γάζα».

Οι δύο πρώτες ημέρες των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς επικεντρώθηκαν στους μηχανισμούς για τον τερματισμό της διετούς γενοκτονίας στη Γάζα, την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από το έδαφος και την ανταλλαγή Ισραηλινών με Παλαιστίνιους ομήρους του σιωνιστικού καθεστώτος.

Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι από δύο άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες, την Ισλαμική Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP).

Η συμμετοχή τους φαίνεται να αποτελεί μια προσπάθεια της Χαμάς να τους κρατήσει υπό έλεγχο και να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων που πιστεύεται ότι κρατούν.

Πηγή: CNN