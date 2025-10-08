Ο «Μαντέλα» της Παλαιστίνης που θέλει απεγνωσμένα ελεύθερο η Χαμάς: «Κόκκινη γραμμή» για το Ισραήλ

Καθώς περνά η τρίτη ημέρα των έμμεσων συνομιλιών στο Κάιρο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ένας απροσδόκητος όρος που έθεσε η οργάνωση, για μία ηγετική μορφή της Παλαιστινιακή αντίστασης, απειλεί να ναυαγήσει τις διαπραγματεύσεις.

Μεταξύ των πολιτικών τους, λίγοι έχουν κερδίσει τόσο σεβασμό μεταξύ των Παλαιστινίων όσο ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο γνωστός Παλαιστίνιος κρατούμενος που εκτίει πέντε φορές ισόβια σε ισραηλινή φυλακή.

Ο πρώην ηγέτης του κόμματος Φατάχ στη Δυτική Όχθη είναι μακράν η πιο δημοφιλής πολιτική προσωπικότητα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, παρόλο που μια ολόκληρη γενιά Παλαιστινίων γεννήθηκε μετά τη φυλάκισή του πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Χαμάς: «Κόκκινη γραμμή» ο Μπαργούτι

Κάποιοι τον έχουν περιγράψει ως τον Παλαιστίνιο Νέλσον Μαντέλα, έναν ηγέτη που φυλακίστηκε για πολλά χρόνια και πιστεύουν ότι μπορεί να τους οδηγήσει στην ελευθερία.

Διαβάστε ακόμα: Τα «κεφάλια» που θέλει η Χαμάς να απελευθερωθούν: Τι ζητά για να πει το «ναι» στη συμφωνία

Το Ισραήλ δεν τον βλέπει ως κάτι άλλο πέρα από τρομοκράτη. Ο 66χρονος φυλακίστηκε το 2002 για σχεδιασμό επιθέσεων που σκότωσαν πέντε πολίτες κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Παλαιστινιακής Ιντιφάντα.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες τότε και απέρριψε τη δικαιοδοσία και τη νομιμότητα του δικαστηρίου που τον καταδίκασε.

Η Χαμάς απαιτεί τώρα την απελευθέρωση του Μπαργούτι στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα - μια κίνηση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το παλαιστινιακό πολιτικό τοπίο.

Δεδομένης της εξέχουσας θέσης του μεταξύ των Παλαιστινίων και της αντιληπτής ικανότητάς του να τους οδηγήσει στην επίτευξη ενός κράτους, το Ισραήλ είναι εξαιρετικά απίθανο να συμφωνήσει με την απελευθέρωσή του.

Ο Μαρουάν Μπαργούτι το 2001 | AP

Παλαιστινιακές παρατάξεις προσπάθησαν να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή του σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου. Ωστόσο, το Ισραήλ αρνήθηκε να εξετάσει το ενδεχόμενο απελευθέρωσης του Μπαργούτι.

Ο γιος του Μπαργούτι, Άραμπ Μπαργούτι, δήλωσε στην Μπέκι Άντερσον του CNN τον Αύγουστο ότι το Ισραήλ δεν ήθελε να απελευθερώσει τον πατέρα του επειδή ο Νετανιάχου «δεν θέλει έναν εταίρο για την ειρήνη».

Έχοντας υπάρξει εξαιρετικά δημοφιλής όταν φυλακίστηκε πριν από δύο δεκαετίες, ο Μπαργούτι εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς ως ηγέτης - ίσως ο μόνος - ικανός να ενώσει τους Παλαιστίνιους.

«Το κοινό τον αντιλαμβάνεται ως εθνικό ήρωα, έναν άνθρωπο με ακεραιότητα, που δεν έχει μολυνθεί από τη διαφθορά. Έναν ενοποιητή που μπορεί να συμφιλιωθεί με τη Χαμάς και να ενώσει τις τάξεις όλων των Παλαιστινίων», δήλωσε στο CNN ο Χαλίλ Σικάκι, διευθυντής του Παλαιστινιακού Κέντρου Πολιτικής και Έρευνας Δημοσκοπήσεων.

Μαρουάν Μπαργούτι - «Διάδοχος του Αμπάς»

Ο Σικάκι είπε ότι ο Μπαργούτι θεωρείται «ρεαλιστής» αλλά «σκληρός διαπραγματευτής που θα έκλεινε μια αξιόπιστη ειρήνη με το Ισραήλ βασισμένη σε μια λύση δύο κρατών, μια λύση που μπορεί να λάβει υποστήριξη από την πλειοψηφία των Παλαιστινίων».

Διαβάστε ακόμα: Global Sumud Flotilla: Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα απελευθερώθηκε από τις ισραηλινές φυλακές

Η απελευθέρωσή του, είπε ο Σικάκι, θα σηματοδοτούσε μια σημαντική νίκη για τη Χαμάς και πιθανότατα θα άλλαζε το κλίμα μεταξύ των Παλαιστινίων σε μια ατμόσφαιρα αισιοδοξίας και θα οδηγούσε σε αυξημένο ακτιβισμό.

«Θα θεωρηθεί διάδοχος του Αμπάς. Η ζήτηση για παραίτηση του Αμπάς θα αυξηθεί σημαντικά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 20 χρόνια και θεωρείται από τους επικριτές ότι δεν διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση.

Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο το Ισραήλ είναι πιθανό να αντιταχθεί σθεναρά στην απελευθέρωσή του. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ανένδοτος στην απόρριψη της ιδέας ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους και οι πολιτικές του όλα αυτά τα χρόνια έχουν συχνά οδηγήσει στην υπονόμευση της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία φιλοδοξεί να κυβερνήσει ένα μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης.

Η καριέρα του Μπαργούτι ως ακτιβιστή ξεκίνησε όταν ήταν έφηβος. Πέρασε τέσσερα χρόνια στη φυλακή επειδή εντάχθηκε στη Φατάχ - η οποία τότε ήταν απαγορευμένη από το Ισραήλ - σε ηλικία 15 ετών και συνέχισε να σπουδάζει ιστορία και πολιτικές επιστήμες μετά την αποφυλάκισή του.

Ανήλθε στις τάξεις της Φατάχ και τελικά έγινε γενικός γραμματέας της Φατάχ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και μέλος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, του κοινοβουλίου της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η τρέχουσα δημοτικότητά του και η επιρροή του οφείλονται εν μέρει στη φήμη του ως χαρισματικού πολιτικού που ήταν ικανός και πρόθυμος να συνεργαστεί με διάφορες παλαιστινιακές παρατάξεις.

Πηγή: CNN