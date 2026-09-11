Καιρός: Το «Ελ Νίνιο» και το «Δίπολο του Ινδικού Ωκεανού» συμπίπτουν το 2027 - Τι μπορεί να σημαίνει αυτό

Οι επιστήμονες έχουν πολλάκις σημάνει SOS για το φετινό, επικείμενο «Ελ Νίνιο», το οποίο θα επηρεάσει και τη χώρα μας. Ανάμεσα στις πρόσφατες διαπιστώσεις, οι επιστήμονες δήλωσαν ότι το φαινόμενο θα συμπέσει με το «Δίπολο του Ινδικού Ωκεανού» το 2027.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Ελ Νίνιο», προκύπτει όταν τα νερά στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα του ισημερινού Ειρηνικού θερμαίνονται σημαντικά και συνδέεται επίσης με αλλαγές στους αληγείς ανέμους και στην τροπική ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Το «Δίπολο του Ινδικού Ωκεανού», πιο σπάνιο ως άκουσμα στην Ελλάδα, σημαίνει ότι δεν μεταβάλλεται μόνο η θερμοκρασία του ωκεανού, αλλά και η κυκλοφορία στην τροπική ατμόσφαιρα πάνω και γύρω από τον ωκεανό.

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Κατά τη διάρκεια της θετικής φάσης του IOD, το δυτικό τμήμα τείνει να είναι σχετικά θερμότερο, και εκεί σχηματίζεται ευκολότερα μεταφορά θερμότητας που συνοδεύεται από έντονες βροχοπτώσεις, επηρεάζοντας ακόμη και το ανατολικό τμήμα της ηπείρου, ενώ στην Ινδονησία και τις γύρω περιοχές παρατηρούνται συνήθως λιγότερες βροχοπτώσεις, γεγονός που συχνά οδηγεί σε ξηρασίες στη Νοτιοανατολική Ασία και την Αυστραλία. Παρόλα αυτά, τέτοιες τροπικές «ανωμαλίες» θα μπορούσαν να «ταξιδέψουν» και στην Ευρώπη.

Πώς «κουμπώνουν» τα δύο φαινόμενα

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, είναι ενδιαφέρον ότι τα δύο φαινόμενα δεν είναι εντελώς ανεξάρτητα. Το φαινόμενο Ελ Νίνιο μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη θετικού δείκτη IOD μέσω αλλαγών στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συχνά εμφανίζονται ταυτόχρονα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιδράσεις τους απλώς αθροίζονται παντού. Σε ορισμένες περιοχές, μπορεί να ενισχύουν η μία την άλλη, ενώ σε άλλες μπορεί να αλληλοεξουδετερώνονται.

Αυτή ακριβώς η αλληλεπίδραση έρχεται τώρα στο προσκήνιο, δεδομένης της σοβαρότητας του φετινού φαινομένου «Ελ Νίνιο». Οι σημαντικότερες επιπτώσεις αναμένεται να παρατηρηθούν στις τροπικές περιοχές που περιβάλλουν και τους δύο ωκεανούς. Το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» συνήθως ευνοεί την εμφάνιση ξηρότερων συνθηκών στην Ινδονησία και την Αυστραλία, ενώ και ένας θετικός δείκτης IOD έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο | AP Photo/Andre Penner

Ο συνδυασμός αυτών των δύο φαινομένων ενδέχεται, συνεπώς, να αυξήσει τον κίνδυνο ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών, ιδίως στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και σε τμήματα της Αυστραλίας. Η Ινδονησία, ειδικότερα, μαστίζεται εδώ και αρκετές εβδομάδες από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές, και ο καπνός από αυτές τις πυρκαγιές αποτελεί επίσης απειλή για τους κατοίκους των γειτονικών χωρών.

Ελ Νίνιο και Δίπολο Ινδικού Ωκεανού: Πώς μπορεί να επηρεάσει την Ευρώπη

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίδραση του ίδιου του φαινομένου Ελ Νίνιο στην Ευρώπη είναι πολύ πιο αδύναμη εδώ σε σύγκριση, για παράδειγμα, με την Αυστραλία ή τη Νότια Αμερική. Το σήμα μεταδίδεται σε εμάς μέσω μιας αλυσίδας αλλαγών στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, ενώ η φύση του εξαρτάται επίσης από την εποχή του έτους και την κατάσταση του πολικού στροβίλου και του Βόρειου Ατλαντικού.

Το Δίπολο του Ινδικού Ωκεανού ενδέχεται να τροποποιήσει περαιτέρω αυτή την αλυσίδα γεγονότων. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να συμπεράνουμε απλά από τον τρέχοντα συνδυασμό του Ελ Νίνιο και του IOD ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει, ας πούμε, έναν θερμό ή ψυχρό χειμώνα, αν και τα εποχιακά μοντέλα εξακολουθούν να υποδεικνύουν μεγαλύτερη πιθανότητα για έναν θερμότερο χειμώνα.