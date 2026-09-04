Οι δύο λόγοι που το φετινό Ελ Νίνιο σπάει τα ρεκόρ: Οι επιπτώσεις του στον καιρό ολόκληρου του πλανήτη

Ο πλανήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα εξαιρετικά ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται, ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι ο κόσμος βρίσκεται πλέον σε «ζώνη κινδύνου» όσον αφορά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι το Ελ Νίνιοπου βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να ξεπεράσει προηγούμενα ρεκόρ.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που προκαλεί μεταβολές στη θερμοκρασία και στους ανέμους στον Ειρηνικό Ωκεανό, επηρεάζοντας παράλληλα τις καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Κατά το παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά ισχυρά επεισόδια Ελ Νίνιο. Ωστόσο, το σημερινό παρουσιάζει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: έχει εμφανιστεί ασυνήθιστα νωρίς και καταγράφει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Ένα Ελ Νίνιο που ξεχωρίζει

Όπως παρουσιάζει το the conversation, οι επιστήμονες παρακολουθούν τη δραστηριότητα του Ελ Νίνιο μέσω των θερμοκρασιών στα τροπικά τμήματα του Ειρηνικού, κοντά στον Ισημερινό.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, χρησιμοποιείται ολοένα περισσότερο ένας σχετικός δείκτης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη και τη γενικότερη άνοδο της θερμοκρασίας που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο οι επιστήμονες μπορούν να υπολογίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια πόσο ισχυρό είναι ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο μέσα σε έναν πλανήτη που θερμαίνεται.

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Το φετινό φαινόμενο ξεχωρίζει για δύο βασικούς λόγους.

Εμφανίστηκε πολύ νωρίς : Το Ελ Νίνιο συνήθως κορυφώνεται μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου. Αυτή τη φορά, όμως, οι θερμοκρασίες στον Ειρηνικό είναι ήδη ασυνήθιστα υψηλές, ενώ το φαινόμενο δεν έχει φτάσει ακόμη στην κορύφωσή του.

: Το Ελ Νίνιο συνήθως κορυφώνεται μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου. Αυτή τη φορά, όμως, οι θερμοκρασίες στον Ειρηνικό είναι ήδη ασυνήθιστα υψηλές, ενώ το φαινόμενο δεν έχει φτάσει ακόμη στην του. Είναι εξαιρετικά θερμό: Τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι ο σχετικός δείκτης για τον Αύγουστο έφτασε τους 2,3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο, επίπεδο υψηλότερο σε σύγκριση με άλλα ισχυρά επεισόδια Ελ Νίνιο.

Οι επιπτώσεις δεν είναι ίδιες σε κάθε περίπτωση, καθώς κάθε Ελ Νίνιο εξελίσσεται διαφορετικά. Οι εκτιμήσεις, ωστόσο, δείχνουν ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο θα μπορούσε να συμβάλει σε νέα ρεκόρ παγκόσμιων θερμοκρασιών το 2027.

Ήδη επηρεάζει τον καιρό σε όλο τον κόσμο

Το ισχυρό Ελ Νίνιο έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Οι πιο άμεσες επιπτώσεις παρατηρούνται στις χώρες γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Στην Ινδονησία, για παράδειγμα, μεγάλες δασικές πυρκαγιές έχουν κατακλύσει αρκετές περιοχές, με τους επιστήμονες να θεωρούν το Ελ Νίνιο σημαντικό παράγοντα για την ένταση των φαινομένων.

Παράλληλα, το Ελ Νίνιο επηρεάζει τον σχηματισμό και την πορεία των τροπικών κυκλώνων. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι αυτή την περίοδο υπάρχουν τέσσερις ενεργοί τροπικοί κυκλώνες στον Ειρηνικό, από την περιοχή κοντά στην Ιαπωνία έως τη Χαβάη, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστο.

Το φαινόμενο συνήθως ενισχύει τη δραστηριότητα των κυκλώνων στον ανατολικό και κεντρικό Ειρηνικό, καθώς μεταφέρει θερμότερα νερά προς αυτές τις περιοχές. Υπό φυσιολογικές συνθήκες παρατηρούνται συνήθως ένας ή δύο αντίστοιχοι κυκλώνες.

Τι σημαίνει για την Αυστραλία

Η Αυστραλία βρίσκεται σε κάπως μεγαλύτερη απόσταση από τις άμεσες επιπτώσεις του Ελ Νίνιο, ωστόσο η επίδρασή του αναμένεται να γίνει εντονότερη όσο προχωρά η άνοιξη.

Οι εποχικές προβλέψεις δείχνουν μέχρι στιγμής μια τυπική εικόνα Ελ Νίνιο: οι θερμοκρασίες αυξάνονται και οι συνθήκες γίνονται ξηρότερες. Σε ορισμένες περιοχές της βόρειας Αυστραλίας, ο υδράργυρος έφτασε αυτή την εβδομάδα ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου, για την εποχή.

Μεγάλο μέρος της ανατολικής και κεντρικής Αυστραλίας αναμένεται να αντιμετωπίσει ένα ασυνήθιστα ξηρό διάστημα κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Ένα εξαιρετικά ισχυρό Ελ Νίνιο, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ακολουθήσουν καταστροφικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την Αυστραλία. Τα προηγούμενα ισχυρά επεισόδια δείχνουν ότι οι επιπτώσεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή.

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Περισσότερα ακραία φαινόμενα

Η ενίσχυση του Ελ Νίνιο αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Καθώς το φαινόμενο εντείνεται, πολλές χώρες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ολοένα συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι πιο ευάλωτες κοινωνίες αναμένεται να πληγούν περισσότερο, ενώ σχεδόν 50 εκατομμύρια άνθρωποι σε ευάλωτες κοινότητες θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με οξεία επισιτιστική ανασφάλεια.

Οι αγρότες σε πολλές περιοχές του κόσμου βρίσκονται επίσης αντιμέτωποι με πιο απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, από καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αμερική έως σοβαρές ξηρασίες σε τμήματα της Αφρικής.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν την ανάγκη για περισσότερη έρευνα και καλύτερα κλιματικά μοντέλα, ώστε να είναι δυνατό να προβλεφθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο από την ενίσχυση του Ελ Νίνιο.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο έρχεται να προστεθεί στις ήδη καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, όμως, η νέα αυτή ακραία συνθήκη μπορεί να αποτελέσει ακόμη μία ισχυρή προειδοποίηση για την ανάγκη περιορισμού της χρήσης ορυκτών καυσίμων και των εκπομπών που θερμαίνουν τον πλανήτη.