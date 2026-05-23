Κάθε άνοιξη και χειρότερα: Η Ιαπωνία μαστίζεται από αλλεργίες και η πηγή του κακού εντοπίζεται 70 χρόνια πίσω

Μια απόφαση που ελήφθη πριν από 70 χρόνια για την αναδάσωση τεράστιων εκτάσεων της Ιαπωνίας με μόνο δύο είδη δέντρων έχει επιστρέψει για να στοιχειώσει τη χώρα. Κάθε άνοιξη, η γύρη κάνει τη ζωή των πολιτών ένα δύσκολο καθημερινό τεστ.

Τον Φεβρουάριο, είχαν κυκλοφορήσει βίντεο που έδειχναν κάτι που έμοιαζε με κύματα καπνού να διαχέονται από ένα αειθαλές δάσος. Τα πλάνα έγιναν viral, αλλά δεν ήταν καπνός, αλλά η γύρη που στοιχειώνει τους εκατομμύρια κατοίκους της χώρας και τους στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ετοιμάστε τις μάσκες σας.

Κάθε άνοιξη, η αλλεργική ρινίτιδα θερίζει τους Ιάπωνες, που καλούνται να βρουν τρόπους για να κάνουν τις καθημερινές τους εργασίες όσο πιο σύντομα μπορούν, για να κλειστούν και πάλι στην ασφάλεια των τεσσάρων τοίχων τους.

Η ασθένεια έχει γίνει εθνική κρίση στην Ιαπωνία, με περίπου 43% του πληθυσμού να βιώνει μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα.

Εκτός από τα εμφανή συμπτώματα, μπορεί να οδηγήσει και σε απώλεια ύπνου, αδυναμία συγκέντρωσης αλλά και σοβαρές παθήσεις όπως άσθμα.

Και η κρίση έχει και οικονομικό αποτύπωμα καθώς όσο οι πολίτες κλείνονται στα σπίτια τους, τόσο αυξάνονται οι ημέρες ασθενείας αλλά και μειώνονται οι καταναλωτικές δαπάνες. Οι εκτιμήσεις δείχνουν απώλεια 1,6 δις δολαρίων την ημέρα.

Διαβάστε επίσης: Είναι αληθινό! Σε αυτό το μικροσκοπικό ιερό στο Τόκιο συρρέει κόσμος για… εισιτήρια συναυλιών

Γιατί είναι τόσο έντονες οι αλλεργίες

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα συνδέεται ελάχιστα με την γενικότερη υγεία των πολιτών ή τη ρύπανση του περιβάλλοντος, αλλά και την απόφαση που προαναφέρθηκε σχετικά με την αναδάσωση.

Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι ελλείψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου οδήγησαν την Ιαπωνία να στραφεί στον πλέον άφθονο φυσικό πόρο της χώρας - τα δάση - ως πηγή καυσίμων.

Το αποτέλεσμα ήταν η εκτεταμένη αποψίλωση των φυσικών δασών, με τα βουνά γύρω από μεγάλες πόλεις, όπως το Τόκιο, η Οσάκα και το Κόμπε, να απογυμνώνονται εντελώς.

«Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλά από τα βουνά της Ιαπωνίας έγιναν άγονα, προκαλώντας καταστροφές σε διάφορες περιοχές» είπε στο BBC η Noriko Sato, καθηγήτρια και ερευνήτρια δασολογίας στο Πανεπιστήμιο Kyushu στη Φουκουόκα της Ιαπωνίας.

Τα «γυμνά» βουνά δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα νερά των βροχών, άρα προκαλούνται πλημμύρες, μεταξύ άλλων.

Στοχεύοντας στην ταχεία αναδάσωση, η κυβέρνηση επέλεξε να φυτέψει μόνο δύο διαφορετικά είδη αυτοφυών, ταχέως αναπτυσσόμενων αειθαλών ειδών που θα μπορούσαν να αναδασώσουν γρήγορα τα τοπία και να παράσχουν ξυλεία για μελλοντική χρήση: τον ιαπωνικό κέδρο, sugi, και το ιαπωνικό κυπαρίσσι, hinoki.

Διαβάστε επίσης: Η πόλη που απαγορεύεται να πεθάνεις και άλλοι περίεργοι νόμοι του κόσμου

Σήμερα, αυτά τα δέντρα εξακολουθούν να καλύπτουν περίπου 25 εκατομμύρια στρέμματα - το ένα πέμπτο της συνολικής έκτασης της Ιαπωνίας.

Το πρόβλημα είναι ότι τα sugi και hinoki παράγουν, επίσης, μεγάλες ποσότητες γύρης που μπορεί εύκολα να μεταφερθεί στις πόλεις.

Αυτή η γύρη, που συχνά απελευθερώνεται μονομιάς, είναι ένοχη για τις περισσότερες εποχιακές αλλεργίες στην Ιαπωνία. Και λόγω της ωρίμανσης των δέντρων, πλέον, απελευθερώνονται όλο και μεγαλύτερες ποσότητες.

«Οι αλλεργίες στη γύρη έχουν γίνει εθνικό πρόβλημα υγείας στην Ιαπωνία» ενημέρωσε η Sato και τόνισε πως «η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι επείγουσα».

Το 2023, η Ιαπωνία κήρυξε τις αλλεργίες εθνικό κοινωνικό πρόβλημα και η κεντρική κυβέρνηση έθεσε ένα φιλόδοξο σχέδιο - μείωση της γύρης κατά 50% σε 30 χρόνια.

Ως πρώτο βήμα, στοχεύει στη μείωση των δασικών εκτάσεων που καλύπτονται από sugi.

Ωστόσο, η αντικατάσταση των δασών που καλύπτουν πάνω από το 2% της Ιαπωνίας σε 10 χρόνια είναι μια τεράστια προσπάθεια. Επιπλέον, το απλό κόψιμο αυτών των δέντρων δεν θα είναι αρκετό - πρέπει να αντικατασταθούν με νέα δάση για να αποφευχθεί η διάβρωση του εδάφους αλλά και να μην χαθούν οι κλιματικοί στόχοι της χώρας.

Διαβάστε επίσης: Η μοναδική γυναίκα μέλος της ιαπωνικής Γιακούζα: Η «ειδική στο κόψιμο δαχτύλων» και η μαφιόζικη ζωή της

Το 2020, το Κόμπε, μια μεγάλη πόλη-λιμάνι στην κεντρική Ιαπωνία με πυκνό αστικό πυρήνα και τεράστια δάση εντός των ορίων της, ξεκίνησε μια προσπάθεια να ξαναφυτέψει 445 στρέμματα. Και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.

Άλλο ένα στοίχημα είναι η επιστροφή της βιοποικιλότητας, που το Κόμπε φαίνεται ότι κερδίζεται.

Όσο για τα κομμένα δέντρα, αυτά χρησιμοποιούνται για θέρμανση, παραγωγή επίπλων κ.α.