Είναι αληθινό! Σε αυτό το μικροσκοπικό ιερό στο Τόκιο συρρέει κόσμος για… εισιτήρια συναυλιών

Κρυμμένος σε μία πολυσύχναστη γειτονιά της Ιαπωνίας, το Νιχονμπάσι, είναι ένας ναός 1.000 ετών που πιστεύεται ότι εκπληρώνει τις πιο βαθιές επιθυμίες, ειδικά εάν αυτές έχουν να κάνουν με την αγαπημένη σου μπάντα.

Σε μία εικόνα που διαφέρει σημαντικά από τους καλοντυμένους επαγγελματίες που διανύουν το σημείο, τα πολυτελή καταστήματα με την πλούσια πελατεία και τα κτίρια που κρύβουν τον ήλιο, στέκει μία πραγματική όαση, μακριά από τη σύγχρονη βοή.

Το Φουκουτόκου είναι ένα μικροσκοπικό ιερό, με κόκκινη πύλη, που εμπνέει ηρεμία από το πρώτο κιόλας βήμα στο εσωτερικό του.

Ενώ το Τόκιο φιλοξενεί εκατοντάδες παρόμοια ιερά σιντοϊσμού, το συγκεκριμένο εξυπηρετεί, κυρίως, έναν σκοπό: δέχεται πιστούς που θέλουν να βρουν εισιτήρια για συναυλίες.

Χτισμένο τον 9ο αιώνα, το Ιερό Φουκουτόκου είναι αφιερωμένο στο Ινάρι Όκαμι, μια θεότητα που πιστεύεται ότι προσφέρει αυθονία στις φυτείες ρυζιού αλλά και ευμερία.

Το 1590, ο εξέχων σαμουράι Τοκουγκάβα Ιεγιάσου επισκέφθηκε το ιερό και το αγάπησε τόσο που έγινε ο προστάτης του. Με αυτή του την απόφαση, ο ναός απέκτησε συγκεκριμένα προνόμια.

«Είχε τέτοια συμπάθεια για το ιερό που του επέτρεψε κάποια ειδικά προνόμια, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας λαχειοφόρων αγορών» είπε στο BBC η Μπεθ Κάρτερ, επίκουρη καθηγήτρια Ιαπωνικών στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve στο Κλίβελαντ του Οχάιο. «Πραγματικά έγινε πολύ, πολύ δημοφιλές».

Διαβάστε επίσης: Τι λέει η ελληνική επιγραφή στο κτίριο της Βουλής της Ιαπωνίας

Από λαχεία μέχρι J-Pop

Με την πάροδο του χρόνου, η φήμη του Φουκουτόκου ως τόπου αναζήτησης της τύχης όλο και μεγάλωνε.

Το Ινάρι έφερνε πάντα γενναιοδωρία και για 400 χρόνια το Φουκουτόκου παρέμεινε ένα καταφύγιο για όσους αναζητούσαν τύχη.

Το 1990, την περίοδο που άκμαζε η J-Pop, τα εισιτήρια για συγκροτήματα όπως οι Glay, Speed και Morning Musume ήταν δυσεύρετα. Τότε ο ναός βρέθηκε στις κορυφαίες επιλογές όσων είχαν εξαντλήσει κάθε άλλη δυνατότητα να δουν από κοντά τις αγαπημένες τους μπάντες.

Αφού οι δεήσεις για μία νίκη στο λαχείο ήταν αποδεκτές, γιατί όχι και γι΄αυτό, άλλωστε;

«Έχουμε μια παροιμία: "Κάνε ό,τι μπορείς και άφησε τη μοίρα σου στην τύχη"», δήλωσε ο Cyber ​​Bunny, δημιουργός περιεχομένου με έδρα το Τόκιο. «Οι Ιάπωνες θα κάνουν ουσιαστικά τα πάντα για να αυξήσουν τις πιθανότητές τους, ακόμη και κατά 1%. Νομίζουν ότι (σ.σ. το να πηγαίνεις στο Φουκουτόκου για να προσευχηθείς για εισιτήρια) είναι καλύτερο από το να μην το κάνεις. Είναι καλύτερο από το τίποτα!» εξήγησε.

Είναι χαρακτηριστικό πως όταν άρθηκαν οι περιορισμοί κατά της πανδημίας του κορονοϊού και άρχισαν ξανά οι εκδηλώσεις, οι Ιάπωνες έσπευσαν στον ναό. Ήταν τόσος πολύς ο κόσμος, που κόσμος στριμώχτηκε για ώρες για να μπει μέσα για μερικά, πολύτιμα όμως, λεπτά.

«Δεν μπορούσες καν να δεις το σημείο προσευχής επειδή υπήρχαν τόσοι πολλοί άνθρωποι» επεσήμανε ταξιδιωτική πράκτορας, που έτυχε να βρίσκεται στο σημείο. «Χρειάστηκε να κλείσει ο δρόμος επειδή μαζεύτηκε πάρα πολύς κόσμος» συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης: Η μοναδική γυναίκα μέλος της ιαπωνικής Γιακούζα: Η «ειδική στο κόψιμο δαχτύλων» και η μαφιόζικη ζωή της

«Αν τιμάς τη θεότητα, μπορείς να ζητήσει ό,τι επιθυμείς»

Επιστρέφοντας στο σήμερα, μπορεί να μην υπάρχει τόσος συνωστισμός, αλλά ο ναός δεν βλέπει και πολλές ήρεμες μέρες.

Οι πιστοί, αφού κάνουν τις προσευχές τους, αγοράζουν και ένα ema – πρόκειται για μικρή ξύλινη κάρτα ευχών – και αφού γράφουν τις ευχές τους, το δένουν σε ένα σημείο με ράφια. Από μία γρήγορη ματιά φαίνεται ότι τα περισσότερα ema περιέχουν τις ελπίδες όσων θέλουν να δουν συγκροτήματα όπως οι ZeroBaseOne ή οι BTS.

Δεν λείπουν και οι πιο ρομαντικοί που προσεύχονται να δουν από κοντά το είδωλό τους.

Ο Ταΐσι Κάτο, ιερέας 22ης γενιάς στο ιερό Χατόρι Τεντζίνγκου στην Οσάκα, ξεκαθαρίζει πως όταν αποδίδεται ο δέων σεβασμός στη θεότητα, ο πιστός μπορεί να προσευχηθεί για οτιδήποτε επιθυμεί. Όχι μόνο στο Φουκουτόκου, αλλά και παντού.

«Ανοίγουμε την πόρτα σε όλους», τόνισε. «Οι άνθρωποι μπορούν να αναζητήσουν το ιερό που θέλουν και αν κάνουν μία ειλικρινά προσευχή, τότε είναι εντάξει να ζητήσουν ό,τι τους φέρνει χαρά» εξήγησε.