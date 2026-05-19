Απαράδεκτος τύπος εισέβαλε στο περιβάλλον του Punch και τρομοκράτησε 60 μαϊμούδες

Δύο Αμερικανοί συνελήφθησαν από την αστυνομία της Ιαπωνίας καθώς εισέβαλαν στον περίκλειστο χώρο όπου φιλοξενείται το virtal μαϊμουδάκι, ο Punch, στον ζωολογικό κήπο της Ichikawa.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 27 ετών, συνελήφθησαν την Κυριακή (17/05), και κρατούνται μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα σε βάρος τους και προχωρήσει η δίωξη.

Οι τοπικές Αρχές ενημέρωσαν πως πιάστηκαν πολύ γρήγορα, αφότου ο ένας μπήκε στον χώρο του Punch, πηδώντας τον φράχτη. Ο δεύτερος θεώρησε απαραίτητο να καταγράψει τις στιγμές.

Ο δράστης φορούσε ένα μπλε κοστούμι και ένα μεγάλο κεφάλι smiley.

Διαβάστε επίσης: Γιατί μας άγγιξε όλους ο Punch; Ψυχολόγος εξηγεί στο Reader τους λόγους

Japanese police reportedly arrested an American crypto bro who illegally entered Punch the monkey's zoo enclosure.

The man's friend, who was filming it, was arrested too. He told police: “I did not enter the fenced area, so this arrest is not justified”pic.twitter.com/I7BIeYQbEI https://t.co/Lp24zHoZCi — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) May 18, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε χάος στον χώρο, με τις μαϊμούδες να τρομοκρατούνται από την εισβολή και να τρέχουν να κρυφτούν.

Όταν μεταφέρθηκαν στο τμήμα, αρχικά αρνήθηκαν τις πράξεις τους, αλλά πλέον είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της βίαιης παρεμπόδισης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Φαίνεται ότι όλα ήταν μέρος μιας διαδικτυακής καμπάνιας προώθησης κάποιου κρυπτονομίσματος.

Είναι περίπου 60 οι μαϊμούδες που φιλοξενούνται στον χώρο, αλλά κρίνεται πως πήγαν εκεί για τον Punch.

Το μαϊμουδάκι, να υπενθυμιστεί, πως είχε γίνει viral όταν κυκλοφόρησαν εικόνες του να κραδαίνει γερά έναν λούτρινο ουρακοτάγκο στον οποίο βρήκε παρηγοριά όταν τον απαρνήθηκε η μητέρα του.

Από την περίοδο που έγινε παγκόσμια γνωστός, κόσμος συρρέει στο ζωολογικό πάρκο για να τον δει από κοντά.