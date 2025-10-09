Κέρδισε το Νόμπελ, τον πήραν τηλέφωνο και νόμιζε ότι ήταν τηλεπωλητής

Για μερικούς από τους φετινούς νικητές των Νόμπελ, η είδηση ήρθε με ένα χτύπημα στην πόρτα πριν την αυγή. Για άλλους, ήταν ένα πολυαναμενόμενο τηλεφώνημα που τιμούσε μια ανακάλυψη που είχε γίνει πριν από δεκαετίες.

Όπως αναφέρει το Associated Press, ένας από τους νικητές του βραβείου ιατρικής βρισκόταν σε διακοπές στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone χωρίς κινητό και πέρασαν ώρες μέχρι να μάθει το επίτευγμά του.

Μερικές φορές, το βραβείο είναι αναμενόμενο. Οι πιθανοί νικητές προγραμματίζουν συνεντεύξεις Τύπου ή, στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, περιμένουν όλη τη νύχτα για τα νέα.

Ενώ ορισμένα βραβεία μπορεί να απονέμονται σε γνωστά ονόματα — όπως ο νικητής του βραβείου ειρήνης του 2009, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ή ο νικητής του βραβείου λογοτεχνίας του 2016 και τραγουδοποιός, Μπομπ Ντίλαν — οι κατηγορίες των φυσικών επιστημών συνήθως απονέμονται σε άτομα των οποίων τα ονόματα δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, για έρευνες που έχουν διαρκέσει δεκαετίες.

Πέντε από τους εννέα φετινούς νικητές στις φυσικές επιστήμες βρισκόταν στις ΗΠΑ όταν έγινε γνωστή η είδηση. Μερικοί κοιμόντουσαν.

Δύο νικητές στην Ιαπωνία, επτά ώρες μπροστά από τη Στοκχόλμη, ήταν ξύπνιοι και δούλευαν όταν έλαβαν την κλήση από έναν σουηδικό αριθμό. Ο ένας νόμιζε ότι ήταν τηλεπωλητής.

Το Νόμπελ Χημείας της Τετάρτης ήταν η πρώτη φορά φέτος που η επιτροπή Νόμπελ επικοινώνησε με τους τρεις νικητές πριν την επίσημη ανακοίνωση.

Ένα χτύπημα στην πόρτα

Όταν η φωτογράφος της Associated Press Lindsey Wasson χτύπησε την πόρτα του σπιτιού της Mary E. Brunkow στο Σιάτλ γύρω στις 4 π.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, ο σκύλος της επιστήμονα ξύπνησε πρώτος. Το γαύγισμα της Zelda ξύπνησε τον σύζυγο της Brunkow, Ross Colquhoun.

«Δεν νομίζω ότι κατάλαβε πραγματικά για ποιο λόγο ήμουν εκεί», είπε η Wasson. «Και του είπα: "Ξέρετε, κύριε, νομίζω ότι η σύζυγός σας μόλις κέρδισε το βραβείο Νόμπελ"».

Οι φωτογραφίες της Wasson αποτύπωσαν τον Colquhoun να ξυπνά την Brunkow και να της ανακοινώνει τα νέα που θα άλλαζαν τη ζωή της: Ήταν μία από τους τρεις νικητές που μοιράστηκαν το βραβείο ιατρικής για το 2025.

«Μην γίνεσαι γελοίος», είπε στον σύζυγό της. Αλλά ήταν αλήθεια. Οι τρεις επιστήμονες, σε έρευνα που χρονολογείται δύο δεκαετίες πίσω, είχαν ανακαλύψει έναν βασικό μηχανισμό που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να διατηρεί το ανοσοποιητικό σύστημα υπό έλεγχο, τη λεγόμενη περιφερειακή ανοσολογική ανοχή.

Οι ειδικοί χαρακτήρισαν τα ευρήματα κρίσιμα για την κατανόηση αυτοάνοσων ασθενειών όπως ο διαβήτης τύπου 1, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο λύκος.

Την επόμενη μέρα, οι φωτογράφοι του AP Mark J. Terrill και Damian Dovarganes κατευθύνθηκαν προς τη Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια, για να βρουν τον φυσικό John Martinis πριν ανατείλει ο ήλιος. Η σύζυγός του, Jean, άνοιξε την πόρτα και τους είπε να επιστρέψουν αργότερα: ο Martinis χρειαζόταν ύπνο.

«Για πολλά χρόνια, μέναμε ξύπνιοι τη νύχτα που ανακοινωνόταν το βραβείο φυσικής», είπε στους φωτογράφους. «Σε κάποιο σημείο αποφασίσαμε ότι αυτό είναι τρελό. Θα το μάθουμε αν συμβεί, αλλά ας κοιμηθούμε».

Πρόσθεσε γελώντας: «Προσπαθούσα να σκεφτώ πώς να του το πω. Κάτι σαν: "Πιστεύεις ότι πρέπει να προγραμματίσεις ένα ταξίδι στη Σουηδία;"». Τελικά ξύπνησε τον σύζυγό της λίγο πριν τις 6 π.μ., λέγοντάς του μόνο ότι το AP ήθελε να του πάρει συνέντευξη.

«Ήξερα ότι οι ανακοινώσεις για τα βραβεία Νόμπελ ήταν αυτή την εβδομάδα, οπότε κατάλαβα τι συνέβαινε», είπε αργότερα ο Martinis. «Άνοιξα τον υπολογιστή μου και κοίταξα κάτω από το Νόμπελ 2025 και είδα τη φωτογραφία μου μαζί με τον Michel Devoret και τον John Clarke. Οπότε έμεινα κάπως σοκαρισμένος».

Οι τρεις κέρδισαν το βραβείο φυσικής για την έρευνά τους στον παράξενο κόσμο της υποατομικής κβαντικής σήραγγας, που προάγει τη δύναμη των καθημερινών ψηφιακών επικοινωνιών και υπολογιστών. Ο Martinis θα ταξιδέψει στη Σουηδία. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου στη Στοκχόλμη.

Μια διακοπή στην πεζοπορία

Όλοι εκτός από τον Fred Ramsdell φαινόταν να γνωρίζουν ότι μόλις είχε κερδίσει το Νόμπελ Ιατρικής. Βρισκόταν σε ταξίδι με σακίδιο την Δευτέρα, οδηγώντας μέσα από το Εθνικό Πάρκο Yellowstone με τη σύζυγό του και τα δύο σκυλιά τους, Larkin και Megan. Κράτησε το κινητό του σε λειτουργία πτήσης, όπως κάνει συχνά στα οικογενειακά ταξίδια.

Καθώς οδηγούσαν μέσα από μια μικρή πόλη ώρες αργότερα, η σύζυγός του άρχισε να φωνάζει καθώς το τηλέφωνό της πλημμύριζε από ειδοποιήσεις. Του είπε ότι μόλις είχε κερδίσει το Νόμπελ Ιατρικής μαζί με τους Brunkow και Shimon Sakaguchi.

«Είπα, "'οχι, δεν το κέρδισα"», ανέφερε ο Ramsdell σε συνέντευξη στο AP την επόμενη μέρα από το αυτοκίνητό του. «Εκείνη είπε, "ναι, το κέρδισες. Έχω 200 μηνύματα που λένε ότι κέρδισες το Νόμπελ"».

Αργότερα τη Δευτέρα, ο Ramsdell οδήγησε σε ένα ξενοδοχείο στη Μοντάνα για να συνδεθεί στο Wi-Fi και να καλέσει φίλους και συναδέλφους. Δεν μίλησε με την επιτροπή Νόμπελ για να λάβει τα συγχαρητήριά τους μέχρι τα μεσάνυχτα.

Είπε ότι ήταν έκπληκτος και συγκινημένος που έλαβε αυτή την αναγνώριση. Ωστόσο, δεν έχει καμία πρόθεση να αλλάξει τις τηλεφωνικές του συνήθειες, οι οποίες, όπως λέει, είναι σημαντικές για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Ένα τηλεφώνημα από τη Σουηδία

Η επιτροπή Νόμπελ καλεί τους νικητές λίγο πριν από την επίσημη ανακοίνωση. Μερικοί αγνοούν τον σουηδικό αριθμό — όπως ο Brunkow, ο οποίος υπέθεσε ότι το τηλεφώνημα το ξημέρωμα ήταν spam.

Όταν χτύπησε το τηλέφωνό του την Τετάρτη, ο νικητής του βραβείου χημείας Susumu Kitagawa ήταν επιφυλακτικός. Είπε ότι απάντησε «αρκετά απότομα, νομίζοντας ότι θα ήταν άλλη μια από τις τηλεφωνικές πωλήσεις που λαμβάνω συχνά τελευταία».