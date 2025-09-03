Το Κίεβο απάντησε στον Πούτιν: «Μη αποδεκτές οι προτάσεις του - Συνεχίζει να παίζει με όλους»

Η Ουκρανία διαμήνυσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η πρόταση του Ρώσου προέδρου για συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα «τουλάχιστον επτά χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βατικανό, η Ελβετία και τρία κράτη του Κόλπου είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών Ουκρανίας και Ρωσίας για να φέρουν ένα τέλος στον πόλεμο.



«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση οποιαδήποτε στιγμή.

Κι όμως, ο Πούτιν συνεχίζει να παίζει με όλους, καταθέτοντας συνειδητά μη αποδεκτές προτάσεις».

«Μόνο η αυξημένη πίεση μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να πάρει επιτέλους στα σοβαρά την ειρηνευτική διαδικασία» καταλήγει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ.

Πούτιν: Έτοιμος για συνάντηση με Ζελένσκι στη Μόσχα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας πως δεν έχει αρνηθεί ποτέ μια τέτοια πρωτοβουλία, εφόσον αυτή μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.

«Δεν έχω αρνηθεί ποτέ μια συνάντηση, αν έχει νόημα και μπορεί να φέρει κάτι θετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας πως η συνάντηση θα πρέπει να είναι «καλά προετοιμασμένη».

Ο Πούτιν αποκάλυψε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ρωτήσει αν θα μπορούσε να γίνει μια συνάντηση μρταξύ του ίδιου και του Ζελένσκι:

«Ο Ντόναλντ με ρώτησε αν είναι δυνατόν, και του είπα να έρθει στη Μόσχα».

Ολοκληρώνοντας, ο Πούτιν επανέλαβε πως παραμένει διαθέσιμος για μια συνάντηση με τον Ζελένσκι στην ρωσική πρωτεύουσα, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Πούτιν: «Μπορούμε να συμφωνήσουμε να λήξει ο πόλεμος»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως υπάρχει ελπίδα για ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον «επικρατήσει η κοινή λογική».

«Πιστεύω ότι αν υπάρχει κοινή λογική, τότε είναι δυνατό να συμφωνήσουμε σε μια αποδεκτή επιλογή ή έναν αποδεκτό τρόπο τερματισμού αυτής της σύγκρουσης», είπε χαρακτηριστικά.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ανέφερε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δείχνει «βούληση και επιθυμία» για εξεύρεση λύσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Στο πεδίο των μαχών, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις «προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα» και εκτίμησε πως η Ουκρανία δεν διαθέτει πλέον την ικανότητα για ευρείας κλίμακας αντεπιθέσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο μπορεί να επιχειρεί ανασύνταξη δυνάμεων για να καλύψει τα κενά στην άμυνά του, χωρίς ωστόσο να διαθέτει επαρκείς εφεδρείες.