Κιμ Τζου Άε: Διάδοχος στη «στροφή» του κορεατικού συντηρητισμού - Θα αντικαταστήσει τον μπαμπά Κιμ;

Την ώρα που ο 42χρονος Κιμ Γιονγκ Ουν συνεχίζει να ξεδιπλώνει το στρατιωτικό του πρόγραμμα, και να εμπεδώνει την πολιτική του «δυναστεία», το πέρασμα του χρόνου φέρνει ένα αναπόδραστο ερώτημα: Είναι έτοιμη η 13χρονη κόρη του, Κιμ Τζου Άε, να τον «ξεκουράσει»;

Μια μεγάλη συζήτηση έχει αρχίσει να αναδύεται, σχετικά με τη βιωσιμότητα της νεαρής Τζου Άε ως την επόμενη ηγέτη της χώρας των 25 εκατομμυρίων κατοίκων, μιας δικτατορίας που έχει κυβερνηθεί μόνο από μέλη της οικογένειας Κιμ.

Το συνέδριο του κόμματος, μια κρίσιμη συνάντηση ηγετών και αξιωματούχων της Βόρειας Κορέας που λαμβάνει χώρα κάθε πέντε χρόνια, συνήθως παρακολουθείται στενά για το μήνυμα του Κιμ προς τη Σεούλ και την Ουάσινγκτον, όπως περιγράφει το BBC.

Κιμ Τζου Άε: Δειλά βήματα

Αλλά αυτή τη φορά το επίκεντρο άλλαξε. Την περασμένη εβδομάδα, η υπηρεσία πληροφοριών της Σεούλ ενημέρωσε τους νομοθέτες ότι πιστεύει ότι ο Κιμ επέλεξε την κόρη του ως κληρονόμο του και ότι η νεαρή ήδη κάνει την είσοδό της στο δημόσιο βήμα της χώρας, εκφέροντας γνώμη για διάφορα πολιτικά ζητήματα.

Αν και γίνεται όλο και πιο ορατή στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, πολλά σχετικά με αυτήν παραμένουν μυστήριο.

Η ύπαρξή της δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά όταν ο αστέρας του μπάσκετ Ντένις Ρόντμαν αποκάλυψε το όνομά της στην εφημερίδα The Guardian μετά την επίσκεψή του στην Πιονγιάνγκ το 2013. Πιστεύεται ευρέως ότι είναι 13 ετών, εν μέρει βάσει εκτιμήσεων από εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Σεούλ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό.

«Ήταν μια αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών», λέει ο Cheong Seong-chang, παρατηρητής της Βόρειας Κορέας και αντιπρόεδρος στο Ινστιτούτο Sejong, ο οποίος ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές της θεωρίας ότι η Τζου Άε θα γίνει ο διάδοχος.

Κιμ Τζου Άε, η εθνική σταρ

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια σε ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης το 2022, κρατώντας το χέρι του πατέρα της ενώ επιθεωρούσε τον τελευταίο πύραυλο της Βόρειας Κορέας.

Ο Τσόνγκ λέει ότι οι τηλεοπτικές της εμφανίσεις -όπου τοποθετείται στο κέντρο του «κάδρου»- και η περιγραφή της από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ως «το σεβαστό παιδί», είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι ότι έχει γίνει η επίσημη κληρονόμος.

«Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν λέξεις που προορίζονται για τον ανώτατο ηγέτη». Η εγγύτητά της με τον στρατό της χώρας είναι ένα ακόμη σημάδι, προσθέτει ο Cheong.

Επιθεώρησε στρατεύματα και όπλα μαζί με τον πατέρα της. Αρκετές φορές, οι κορυφαίοι στρατηγοί εθεάθησαν να γονατίζουν δίπλα της για να της ψιθυρίσουν στο αυτί καθώς καθόταν με τον πατέρα της, παρακολουθώντας στρατιωτικές παρελάσεις.

Η δύναμη του Κιμ Γιονγκ Ουν έγκειται στον έλεγχο του στρατού, εξηγεί ο Τσόνγκ. Εάν η Τζου Άε τον διαδεχόταν, θα έπρεπε να εμφανίζεται ως μια αξιόπιστη στρατιωτική διοικητής.

Όταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν κληρονόμησε την εξουσία, αυτό συνέβη μάλλον ξαφνικά. Εμφανίστηκε δημόσια μόνο ένα χρόνο πριν από τον θάνατο του πατέρα του. Ο Τσόνγκ πιστεύει ότι ο Κιμ προσπαθεί να αποφύγει μια τόσο γρήγορη μετάβαση συστήνοντας νωρίς την Τζου Άε στο καθεστώς και το κοινό.

Κιμ Τζου Άε: Μία κληρονόμος στη στροφή των εποχών

Ο Κιμ ωστόσο μπορεί να προσπαθεί να διορίσει την κληρονόμο του νωρίς για να αποφύγει μια κρίση διαδοχής, σύμφωνα με τον Τσόνγκ. Ωστόσο, ο πρώην Βορειοκορεάτης αξιωματούχος Ρίου Χιουν-γου βλέπει μικρή πιθανότητα μια γυναίκα να κυβερνήσει τη χώρα.

Ο Ρίου, ο οποίος υπηρέτησε ως διπλωμάτης πριν αυτομολήσει το 2019, λέει ότι ο βορειοκορεατικός νομικός κώδικας, που δημιουργήθηκε από την οικογένεια Κιμ, απαιτεί η χώρα να διοικείται από άτομο της οικογένειας, από άμεσο δηλαδή απόγονο του ιδρυτή της χώρας Κιμ Ιλ Σουνγκ.

Αν και η Κιμ Τζου Άε προέρχεται από την ίδια γραμμή, το πατριαρχικό σύστημα της Βόρειας Κορέας δεν θα την θεωρούσε ως μέλος της ίδιας γραμμής, λέει ο Ρίου.

Οι γυναίκες σε κάθε επίπεδο του κοινωνικού βίου βιώνουν σεξιστική μεταχείριση στη Βόρεια Κορέα. Οι γυναίκες αξιωματούχοι είναι σπάνιες και οι γυναίκες στρατιωτικοί διοικητές είναι ακόμη πιο σπάνιες.

Στην Πιονγιάνγκ, πολλοί οδηγοί ταξί αρνούνται να δεχθούν γυναίκες αν είναι οι πρώτοι πελάτες τους για την ημέρα, λόγω μιας δεισιδαιμονίας ότι αυτό φέρνει ατυχία, σύμφωνα με τον Ριού.

«Αν το κάνουν, τελειώνουν τη διαδρομή και μετά πηγαίνουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τους και φτύνουν τρεις φορές για να διώξουν την κακή τύχη», λέει.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Ρίου δεν μπορεί να φανταστεί τον Τζου Άε να ηγείται της Βόρειας Κορέας.

Κατά την άποψη του Ρίου, ο Κιμ παρουσιάζει την κόρη του στα κρατικά μέσα ενημέρωσης μόνο και μόνο για να μαλακώσει την αδίστακτη εικόνα του και να φυτέψει την ιδέα μιας ακόμη κληρονομικής διαδοχής.

Αλλά άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των νοτιοκορεατικών μυστικών υπηρεσιών, πιστεύουν το αντίθετο, καθώς τα τελευταία χρόνια, μετά την οικονομική σταθεροποίηση της χώρας, η Βόρεια Κορέα αρχίζει να ανακτά την έννοια του κοινωνικού κράτους.

Καταρχάς, η θέση των γυναικών στη Βόρεια Κορέα έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο από την εποχή του λιμού που προκλήθηκε τη δεκαετία του 1990, όταν κατέρρευσε η οικονομία της Βόρειας Κορέας.

Ενώ οι άνδρες συνέχιζαν να κάνουν κρατικά επιτρεπόμενες δουλειές, ακόμη και όταν οι μισθοί και οι μερίδες τροφής τους μειώνονταν, οι γυναίκες ήταν αυτές που αναζητούσαν τρόπους να θρέψουν τις οικογένειές τους. Άνοιγαν επιχειρήσεις, πουλούσαν αγαθά στη μαύρη αγορά ή γίνονταν λαθρέμποροι.

Η Song Hyun-jin, η οποία πήρε συνεντεύξεις από περισσότερους από 120 Βορειοκορεάτες αποστάτες σχετικά με την ηγεσία των γυναικών στο καθεστώς, λέει ότι δεν είναι πλέον σπάνιο να βλέπεις γυναίκες να διαχειρίζονται εργοστάσια και να καταλαμβάνουν κομματικές έδρες στη Βόρεια Κορέα.

Τα τελευταία χρόνια, οι τηλεοπτικές εκπομπές της Βόρειας Κορέας παρουσιάζουν άνδρες που φορούν ποδιές και κάνουν δουλειές του σπιτιού - ένα σημάδι του πόσο πολλά έχουν αλλάξει.