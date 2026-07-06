«Κλιματιστικό μόνο με ιατρική γνωμάτευση»: H Ευρώπη και οι περίεργοι κανονισμοί για τα aircondition

«Η ευρωπαϊκή εχθρότητα απέναντι στον κλιματισμό είναι αυτοκτονική», επισημαίνει αρθρογράφος της Washington Post, εν μέσω πρωτοφανών θερμοκρασιών στην ήπειρο.

Μελέτη εκτιμά περισσότερους από 20.000 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη την προπερασμένη εβδομάδα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το παράδοξο είναι ότι η πλειοψηφία των χωρών - κεντρικά και βόρεια - δεν έχουν κλιματιστικά. Και όχι μόνο δεν διαθέτουν την εγκατάσταση στα σπίτια τους, αλλά δεν τα θεωρούν και απαραίτητα ή αποτελεσματικά.

Το γερμανικό υπουργείο περιβάλλοντος ισχυρίζεται ότι τα κλιματιστικά «δεν ψύχουν αποτελεσματικά». Ο ηγέτης της γαλλικής ακροαριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν λέει ότι ο κλιματισμός «καταστρέφει τα ιγμόρεια σας». Η πόλη της Γάνδης στο Βέλγιο ανέφερε στην ιστοσελίδα της ότι «το καλύτερο κλιματιστικό είναι ένα δέντρο».

Γαλλία καύσωνας | Shutterstock

Ωστόσο, στο κείμενο του αμερικανικού μέσου, επισημαίνεται ότι, οι άνθρωποι χρειάζονται μηχανική βοήθεια ενώ αναφέρεται ότι οι Ευρωπαίοι έχουν μια σειρά από έτοιμες δικαιολογίες, οι οποίες είναι όλες «ανοησίες».

Πρώτα από όλα ισχυρίζονται ότι δεν υπήρχε τόση ζέστη τις άλλες χρονιές ενώ η Ευρώπη έχασε πάνω από 70.000 ανθρώπους από ένα κύμα καύσωνα το 2003.

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Δεύτερον ισχυρίζονται ότι τα σπίτια τους δεν είναι κατασκευασμένα για κλιματισμό. Στην πραγματικότητα ωστόσο, σχεδόν το 80% του ευρωπαϊκού κατοικητικού αποθέματος κατασκευάστηκε μετά το 1945.

Οι περίεργοι κανονισμοί σε πόλεις ανά την Ευρώπη

Την ίδια στιγμή, η οικοδομικοί κανονισμοί σε πολλά μέρη μειώνουν την ενεργειακή σας βαθμολογία εάν είναι εγκατεστημένος. Η βρετανική έκδοση απαγορεύει ουσιαστικά το κλιματιστικό σε νέα σπίτια, και ένα εθνικό σχέδιο για την αναβάθμιση παλαιότερων σπιτιών με αντλίες θερμότητας προσφέρει μικρότερες πιστώσεις για συστήματα αέρα-αέρα, τα οποία μπορούν να ψύχουν και να θερμαίνουν, από ό,τι για συστήματα αέρα-νερού, τα οποία δεν μπορούν.

Το ελβετικό καντόνι της Γενεύης απαιτεί από τους ιδιοκτήτες σπιτιών να προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση και να αποδείξουν την ιατρική ανάγκη πριν εγκαταστήσουν ένα κλιματιστικό.

Μόνο το ένα τρίτο των γερμανικών νοσοκομείων διαθέτουν κλιματιζόμενα δωμάτια ασθενών, παρόλο που οι άρρωστοι και οι ηλικιωμένοι είναι οι πιο ευάλωτοι στη θερμότητα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του συνδικάτου γιατρών.

Αν αναλογιστεί τα παραπάνω κανείς, θα δει ότι, το μεγάλο παράδοξο είναι, πώς οι χώρες που θεωρούνται τόσο αναπτυγμένες τεχνολογικά ή τουλάχιστονμ πιστεύουν στην τεχολογογική ανάπτυξη, θεωρούν «εχθρό» τον κλιματισμό.

