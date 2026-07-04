Ο καύσωνας δεν παίζει: Η Ευρώπη δεν είναι (διόλου) προετοιμασμένη για αυτό που έχει ήδη φτάσει

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες η Ευρώπη βρίσκεται στον κλοιό ενός φονικού καύσωνα. Οι θερμοκρασίες έσπασαν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας στις απόλυτα απροετοίμαστες, για τέτοιες συνθήκες, δομές χωρών όπως η Γαλλία ή η Γερμανία. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και νοσοκομεία δεν διαθέτουν κλιματισμό.

Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν απλά ένα περαστικό φαινόμενο, μία τυχαία συγκυρία, καθώς οι ειδικοί επιμένουν πως η Ευρώπη πρέπει να αποδεχθεί τη νέα κλιματική συνθήκη, λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία των πολιτών της.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Βρετανία διαπίστωσαν πόσο ακραία μπορεί να γίνει η ζέστη, ακόμα και σε προ-καλοκαιρινές περιόδους.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg, με την πάροδο των ετών, τα κύματα καύσωνα γίνονται ολοένα και συχνότερα, εντονότερα και μακράς διαρκείας. Και η Ευρώπη αναδεικνύεται ως η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος του πλανήτη.

Στο πρόβλημα έρχονται να προστεθούν και οι προβλέψεις για το ενισχυμένο El Nino, με τους ειδικούς και εκφράζουν φόβους πως φέτος θα είναι ισχυρότερος από ποτέ.

Διαβάστε επίσης: 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί: Γιατί οι καύσωνες στην Ευρώπη είναι μόνο η αρχ

Γιατί θερμαίνεται τόσο γρήγορα η Ευρώπη

Τα τελευταία 30 χρόνια, οι θερμοκρασίες αυξάνονται κατά 0,56°C ανά δεκαετία, περισσότερο από το διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα και με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus.

Μόνο η Αρκτική, η περιοχή που χωρίζεται μεταξύ τριών διαφορετικών ηπείρων, έχει θερμανθεί με ταχύτερο ρυθμό.

Διαβάστε επίσης: Tο πιο επικίνδυνο μέρος του κόσμου - Και η διπλή απειλή που αλλάζει ολοκληρωτικά την ιστορία του

Η απάντηση στο γιατί, είναι σύνθετη: φταίει η ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά και μία σειρά από άλλων παραγόντων.

Αρχικά, τα αέρια του θερμοκηπίου παγιδεύουν τη θερμότητα και αυτή φτάνει μέχρι το έδαφος.

Επίσης, οι μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερες θερμές, νότιες ροές αέρα σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες τροφοδοτούν περισσότερους καύσωνες και ακραίες θερμοκρασίες.

Η ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας είναι και μια παράπλευρη συνέπεια των προσπαθειών για καθαρισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Χάρη στους αυστηρότερους κανονισμούς για την ποιότητα του αέρα, που υιοθέτησαν οι κυβερνήσεις τη δεκαετία του 1980, υπάρχουν πλέον λιγότερα σωματίδια ρύπανσης που αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία πίσω στο διάστημα.

Και το χιόνι και ο πάγος εκτρέπουν την ενέργεια του ήλιου, αλλά η κάλυψή τους σε όλη την Ευρώπη έχει συρρικνωθεί σημαντικά, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότερη θερμότητα απορροφάται από το έδαφος.

Η απώλεια της χιονοκάλυψης αποτελεί και τον λόγο που η Αρκτική υπερθερμαίνεται με τέτοιους ρυθμούς. Μέρος της εντάσσεται στη Νορβηγία, γεγονός που, με τη σειρά του, επηρεάζει τα συνολικά στοιχεία για την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Διαβάστε επίσης: Ο καύσωνας ήρθε για να μείνει: Πώς μπορεί η Ευρώπη να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα

Πόσο (μη) προετοιμασμένη είναι η Ευρώπη

Το τελευταίο κύμα καύσωνα απέδειξε πως ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι καθόλου προετοιμασμένες για αυτό που έχει ήδη φτάσει.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση ειδικών πως η Ευρώπη είχε χτισμένη για ένα κλίμα, το οποίο δεν υπάρχει πλέον.

Τα κτίσματα έχει κατασκευασμένα έτσι ώστε να προστατεύουν τη ζέστη, όχι να ανταπεξέρχονται σε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Ειδικά στο βορρά και τη δύση, όλες οι επενδύσεις έγιναν στο πώς θα αντέχουν οι κάτοικοι τους έντονους χειμώνες, όχι τα καυτά καλοκαίρια.

Τα τελευταία χρόνια, πόλεις όπως το Παρίσι, η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη έχουν δημιουργήσει κλιματικά καταφύγια σε δημόσια σημεία, όπως βιβλιοθήκες, όπου ο κόσμος μπορεί να πάρει ανάσα δροσιάς, από τις ακραίες συνθήκες.

Διαβάστε επίσης: «Έζησα από κοντά τον καύσωνα στις Βρυξέλλες και έμοιαζε με επεισόδιο Black Mirror»

Τα κλιματιστικά γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή, αλλά η υιοθέτησή τους παραμένει ανομοιογενής. Ενώ περισσότερο από το 40% των κατοικιών στην Ισπανία διαθέτουν κλιματισμό, το αντίστοιχο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι μόλις 20%.

Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις χτίστηκαν σε περιόδους που η χρήση τεχνολογίας ψύξης φαινόταν αδιανόητη. Επίσης, τα air condition μπορεί να μην επιλέγονται λόγω εμφάνισης, κατανάλωσης ενέργειας και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Και καθώς ο ζεστός αέρας αναρροφάται από τα κτίρια και διοχετεύεται στους δρόμους της πόλης, εγείρονται φόβοι ότι οι πόλεις θα καταστούν πρόσφορο έδαφος για το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας: τα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα θα είναι σαφώς θερμόμετρα από τις αγροτικές περιοχές, καθώς το τσιμέντο απορροφά μεγάλη ποσότητα ζέστης.