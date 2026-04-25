«Κοίταζα ασβούς - Δεν παράγω ιδρώτα»: Οι πιο εμπνευσμένες δικαιολογίες πολιτικών μέχρι τον «Ιησού» Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μία σπάνια για αυτόν κίνηση, αναγκάστηκε να ανακαλέσει, συγκεκριμένα την AI εικόνα που τον αναπαριστούσε ως άλλο «Ιησού Χριστό» να γιατρεύει θαυματουργικά έναν άντρα, αφού δέχτηκε έντονη κριτική τόσο από θρησκευόμενες όσο και από μη συνιστώσες.

Σε μία συνηθισμένη όμως για αυτόν κίνηση, αντί να απολογηθεί ευθέως, προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, διατεινόμενος πως «νόμιζε» πως η εικόνα τον παρουσίαζε ως «γιατρό που θεραπεύει έναν ασθενή», σημειώνει το Politico.

Trump posts an image of himself as an incarnate of Jesus. Is no one offended ? pic.twitter.com/9wc0DjSjmi — Rana Ayyub (@RanaAyyub) April 13, 2026

Η συλλογιστική του προκάλεσε χλευασμό στο διαδίκτυο, αλλά γεννά και μία γαργαλιστική απορία. Ήταν αυτή η πιο γελοία δικαιολογία πολιτικού που έχει ακουστεί; Θα παραθέσουμε μερικές ακόμα, για να κάνετε τις απαραίτητες συγκρίσεις.

«Δεν παράγω ιδρώτα»

Το 2019, ο τότε πρίγκιπας, πλέον έκπτωτος γόνος Άντριου έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο BBC, θίγοντας τους ισχυρισμούς ότι είχε επανειλημμένες σεξουαλικές σχέσεις με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Διαβάστε ακόμα: Χτύπησε ο πληθωρισμός και τα θαύματα: Πόσο κοστίζει να μιλήσεις στον AI Ιησού;

Η Τζούφρε, μία από τις γυναίκες που κατηγόρησαν τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν ότι την εκμεταλλεύτηκε, ισχυρίστηκε ότι, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, ο Άντριου είχε γίνει μούσκεμα στον ιδρώτα ενώ χόρευαν μαζί.

Ο Άντριου αρνήθηκε τη συνάντηση. Το θέμα είναι πώς. Στη διαβόητη συνέντευξη, παρουσίασε ως «αποδεικτικό στοιχείο», ρο ότι δεν μπορούσε να ιδρώσει εκείνη την περίοδο λόγω μιας ιατρικής πάθησης, η οποία προέκυψε από υπερβολική δόση αδρεναλίνης όταν υπηρέτησε σε μάχη ως πιλότος ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Φόκλαντ.

Όπως το έθεσε, «Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με την εφίδρωση, επειδή έχω μια ιδιαίτερη ιατρική πάθηση, η οποία είναι ότι δεν ιδρώνω - ή δεν ίδρωσα εκείνη τη στιγμή».

«Κοίταζα τους ασβούς»

Ο Ρον Ντέιβις, μέλος του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πολιτική σκηνή αφότου η εφημερίδα Sun ανέφερε ότι εθεάθη να φεύγει από ένα γνωστό γκέι κλαμπ στον αυτοκινητόδρομο Μ4.

Ο Ντέιβις, που τότε ήταν μέλος της Ουαλικής Συνέλευσης, αρχικά αρνήθηκε τις αναφορές. Αλλά αφού εμφανίστηκαν φωτογραφίες του που τον έδειχναν να περιφέρεται στο δάσος πλησίον της εγκατάστασης, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν στην περιοχή «παρατηρώντας ασβούς».

Αγνοούσε βέβαια το γεγονός ότι ήταν απίθανο να εντοπίσει το νυκτόβιο ζώο κατά τη διάρκεια της «εκδρομής» του, που είχε γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Χορεύτρια με...γεωπολιτική σημασία

Ο αείμνηστος Ιταλός, πρωτίστως socialite και δευτερευόντως πρωθυπουργός, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, είχε παρέμβει μέσω των βοηθών του το 2010 για να διασφαλίσει την απελευθέρωση μιας ανήλικης Μαροκινής χορεύτριας από την αστυνομική κράτηση στο Μιλάνο.

Για να δικαιολογήσει την παρέμβαση, ο Μπερλουσκόνι είπε ότι πίστευε ότι η 17χρονη Καρίμα Ελ Μαχρούγκ, γνωστή και ως «Ρούμπι η Κλέφτρα Καρδιών», ήταν ανιψιά του τότε προέδρου της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ και ότι ήθελε να αποφύγει ένα διπλωματικό επεισόδιο.

Η παγίδα; Η Ρούμπι είπε αργότερα στη δίκη ότι είχε λάβει χιλιάδες ευρώ από τον Μπερλουσκόνι στα πάρτι που διοργάνωνε στη βίλα του στο Αρκόρε, διαβόητα γεγονότα που πυροδότησαν χρόνια νομικών ενεργειών.

Το 2015, το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας αθώωσε τον Μπερλουσκόνι από τις κατηγορίες για σεξουαλικές πράξεις με την ανήλικη, κρίνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός πίστευε πραγματικά ότι η Ρούμπι ήταν 18 ετών κατά τη στιγμή των συναντήσεών τους.

Ξέχασε την ομάδα του λόγω...σκληρής δουλειάς

Τίποτα δεν γράφει καλύτερα στον φακό από το να ξεχνάς ποια ποδοσφαιρική ομάδα υποτίθεται ότι υποστηρίζεις και μετά να δικαιολογείσαι για το πόσο σκληρά δουλεύεις.

Ο τότε Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον, επαγγελματίας δημοσίων σχέσεων, σκόραρε «αυτογκόλ» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2015, όταν σε ομιλία του δήλωσε ότι ήθελε οι Βρετανοί να υποστηρίξουν τη Γουέστ Χαμ.

Το μόνο πρόβλημα; Ο Κάμερον δήλωνε εδώ και καιρό ένθερμος οπαδός της Άστον Βίλα. Ο Κάμερον απέδωσε όλο αυτό σε ένα όπως το έθεσε, «γλίστρημα του εγκεφάλου».

Και επέμεινε: «Είμαι οπαδός της Βίλα... Πρέπει να με έχει καταβάλει κάτι... αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μερικές φορές όταν εξουθενώνεσαι από τη δουλειά».

Η άλλη αγαπημένη του ομάδα, η Μάντσεστερ Χότσπερ, δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία για σχόλια.

«Έχω δικαίωμα στις ακάλυπτες επιταγές»

Ο Μπέρτι Άχερν ήταν κάποτε μια ακλόνητη προσωπικότητα στην Ιρλανδία, τη χώρα την οποία κυβέρνησε για 11 χρόνια από το 1997 έως το 2008.

Διαβάστε ακόμα: Έρχονται αυξήσεις στα προφυλακτικά εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Κλειδί για την πτώση του ήταν η δίκη Mahon , που αφορμήθηκε από καταγγελίες για διαφθορά σε πληρωμές προς πολιτικούς. Ο Άχερν ανακρίθηκε για καταθέσεις που έκανε το 1993, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Οικονομικών, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσό τριπλάσιο του ετήσιου καθαρού εισοδήματός του.

Ο Άχερν υποστήριξε ότι επρόκειτο για επιταγές που είχε συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια έξι ετών, οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν σε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό, μετά τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, μια κατάσταση που θεωρούσε απολύτως φυσιολογική.

Είχε πει χαρακτηριστικά ότι δεν υπήρχε «τίποτα στο νόμο ή στο σύνταγμα» που να απαιτεί από κάποιον να έχει τραπεζικό λογαριασμό.

«Κάποιοι βάφουν τα μαλλιά τους κίτρινα, κάποιοι βάζουν κρίκους στις μύτες τους... Αποφάσισα να εξαργυρώσω τις επιταγές μου, τελεία και παύλα», είπε στο δικαστήριο τον Δεκέμβριο του 2007.

Ο Άχερν αναγκάστηκε να παραιτηθεί πέντε μήνες αργότερα, επικαλούμενος την απόσπαση της προσοχής του δικαστηρίου. Η τελική του έκθεση το 2012 δεν διαπίστωσε διαφθορά εναντίον του Άχερν, αλλά διαπίστωσε ότι σημαντικά μέρη των καταθέσεών του ήταν «αναληθή».