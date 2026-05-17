Η Ιστορία είναι γεμάτη μυστήρια, οι απαντήσεις στα οποία μπορεί να μην δοθούν ποτέ, αλλά αυτή η γλυκιά αίσθηση αγωνίας που προκαλούν τα κάνει ακαταμάχητα.

Από ταφικά μνημεία, η τοποθεσία των οποίων έχει χαθεί ανά τους αιώνες, σε δολοφονίες επιφανών πολιτικών, που παραμένουν ανεξιχνίαστες, παρακάτω ακολουθούν 5+1 μυστήρια που δεν έχουν βρει τη λύση τους. Και ούτε θα τη βρουν.

Πού είναι θαμμένος ο Μέγας Αλέξανδρος

Μέχρι την ηλικία των 32 ετών, ο Μέγας Αλέξανδρος είχε σαρώσει την Ασία, κατακτώντας μια περιοχή από τα Βαλκάνια μέχρι το Πακιστάν και κυβερνώντας τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία στον αρχαίο κόσμο.

Το 323 π.Χ., πέθανε και η αυτοκρατορία του κατέρρευσε.

Τα ιστορικά γραπτά αναφέρουν πως ένας από τους στρατηγούς του μετέφερε το νεκρό του σώμα πίσω στην αρχαία Αίγυπτο δύο χρόνια αργότερα και στη συνέχεια φυλασσόταν στην πόλη της Μέμφιδας, ενώ χτίστηκε για εκείνον τάφος στην Αλεξάνδρεια.

Μέχρι και σήμερα, όμως, παραμένει άγνωστη η τοποθεσία του ταφικού μνημείου.

Ορισμένοι πιστεύουν πως βυθίστηκε στη θάλασσα, άλλοι πως καταστράφηκε, ενώ η ιστορικός Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ επέμενε πως ήταν θαμμένος στη Βεργίνα.

Αλλά, ακόμα και εάν βρεθεί, κρίνεται αμφίβολο εάν θα μπορέσει να αναγνωριστεί αφού οι περιγραφές του είναι απειροελάχιστες.

Υπήρχε πράγματι βασιλιάς Αρθούρος

Η ιστορία του Βασιλιά Αρθούρου είναι από τις πλέον γνωστές και αγαπητές.

Το Κάμελοτ, οι ιππότες της στρογγυλής τραπέζης, ο μάγος Μέρλιν και το σπαθί Εξκάλιμπερ συνοδεύουν τις παιδικές ηλικίες των περισσοτέρων.

Οι πρώτες σωζόμενες αναφορές για το πρόσωπό του, χρονολογούνται στον 9ο αιώνα και μιλούν για έναν ηγέτη (ίσως ούτε καν βασιλιά) που έδωσε αρκετές μάχες εναντίον των Σαξόνων. Αλλά η ακρίβεια αυτών των αναφορών τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Υπάρχουν αρκετές τοποθεσίες στη Βρετανία οι οποίες συνδέονται με τον Αρθούρο, όπως μια παράκτια τοποθεσία που υποτίθεται ότι ήταν η κατοικία του.

Αλλά, οι ανασκαφές δεν έχουν επιβεβαιώσει ποτέ εάν όντως υπήρξε βασιλιάς Αρθούρος και κρίνεται ως απίθανο να απαντηθεί ποτέ το ερώτημα εάν ήταν πραγματικό πρόσωπο ή μυθική φιγούρα.

Το μόνο βέβαιο είναι πως αν ήταν πραγματικός, η ζωή του θα ήταν λιγότερο μαγική απ΄αυτό που γνωρίζουμε.

Ποιος ήταν ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης

Το 1888, ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης σκότωσε τουλάχιστον πέντε γυναίκες στους δρόμους του Λονδίνου, ακρωτηριάζοντας τα σώματά τους.

Η αστυνομία είχε λάβει αρκετά γράμματα, κατά πληροφορίες από τον ίδιο τον Τζακ, πού τη χλεύαζε για την αδυναμία της να βρεθεί ο αιμοσταγής serial killer.

Το ίδιο το ψευδώνυμό προέκυψε απ΄αυτές τις επιστολές.

Περιττό να πούμε ότι ο Αντεροβγάλτης δεν βρέθηκε ποτέ. Αλλά με την πάροδο των ετών, δεκάδες άνθρωποι έχουν σκιαγραφηθεί ως ο φόβος και τρόμος του Λονδίνου. Αλλά ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε τίποτα.

Στο βιβλίο του του 2012 "Jack The Ripper: The Hand Of A Woman", ο Τζον Μόρις υποστηρίζει ότι ήταν μία γυναίκα ονόματι Λίζι Ουίλιαμς, αν και άλλοι ειδικοί το αμφισβητούν.

Μάλλον, δεν θα μάθουμε ποτέ.

Ποιος σκότωσε τον Τζον Κένεντι

Η δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην αμερικανική ιστορία.

Στις 22 Νοεμβρίου 1963, ο πρόεδρος πυροβολήθηκε στο Ντάλας από τον Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ (αν και ορισμένοι εικάζουν ότι δεν ήταν ο μόνος δράστης).

Στις 24 Νοεμβρίου 1963, πριν ο Όσβαλντ δικαστεί για την δολοφονία, σκοτώθηκε από τον ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου Τζακ Ρούμπι.

Και ο ίδιος ο Ρούμπι έχασε τη ζωή του το 1967, από καρκίνο.

Η πιο ευρέως αποδεκτή εξήγηση είναι ότι ο Όσβαλντ σκότωσε τον Κένεντι μόνος του και ο Ρούμπι σκότωσε τον Όσβαλντ, ως πράξη «φιλανθρωπίας» προς τη χήρα του, για να μην αναγκαστεί να καθίσει απέναντί του στο δικαστήριο.

Ωστόσο, οι θεωρίες γύρω από την υπόθεση δεν έχουν σταματήσει ποτέ να κυκλοφορούν. Και ούτε θα σταματήσουν...

Ήταν αληθινοί οι Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλώνας

Τα αρχαία γραπτά περιγράφουν ονειρικά τους Κρεμαστούς Κήπους της Βαβυλώνας - περιοχή όπου είναι το σημερινό Ιράκ.

Υποτίθεται ότι χτίστηκαν από τον Ναβουχοδονόσορα Β' (βασίλευσε, περίπου, από το 605 έως το 562 π.Χ.), και ήταν τόσο εντυπωσιακοί που οι τότε συγγραφείς τους είχαν χαρακτηρίσει «θαύμα του κόσμου».

Γύρω στο 250 π.Χ., ο Βυζαντινός Φίλωνας έγραψε ότι οι Κρεμαστοί Κήποι είχαν «φυτά που καλλιεργούνταν σε ύψος πάνω από το επίπεδο του εδάφους και οι ρίζες των δέντρων ήταν ενσωματωμένες σε μια ανώτερη βεράντα και όχι στη γη».

Οι έως τώρα ανασκαφές δεν έχουν βρει αποδείξεις για αυτό το αριστούργημα, κάτι που έχει δημιουργήσει αμφιβολίες για το ένα υπήρχε πράγματι.

Το 2013, η Στέφανι Ντάλεϊ, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, έγραψε ότι οι Κήποι, στην πραγματικότητα, βρίσκονταν στην ασσυριακή πόλη Νινευή.

Οι πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή, ωστόσο, έχει καταστήσει αδύνατη την απάντηση στο χρόνιο ερώτημα.

Ποια ήταν η έμπνευση για την Ατλαντίδα

Γράφοντας τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Πλάτωνας αφηγούνταν την ιστορία της Ατλαντίδας, που κυριαρχούσε σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Αφρικής κατά τους προϊστορικούς χρόνους.

Μετά από σύγκρουση με τους Αθηναίους, η Ατλαντίδα χανόταν κάτω από τα κύματα για να παραμείνει εξαφανισμένη για πάντα.

Και ενώ κανένας σοβαρός μελετητής δεν θεωρεί ότι υπήρχε πράγματι, ορισμένοι υποψιάζονται πως ο Έλληνας φιλόσοφος μπορεί να είχε εμπνευστεί τα γραπτά του από γεγονότα που έλαβαν χώρα στην ελληνική Ιστορία.

Μία από τις πιθανότητες είναι να αναφέρεται στον μινωικό πολιτισμό, που άκμασε στην Κρήτη, πριν χαθεί από το τσουνάμι μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας.