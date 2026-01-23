Το Κρεμλίνο επιμένει: Απόσυρση των Ουκρανών από το Ντονμπάς αλλιώς δεν θα προχωρήσουν οι συνομιλίες

Την ώρα που αναμένεται να αρχίσουν οι συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ Ρωσίας - ΗΠΑ - Ουκρανίας, η ρωσική πλευρά επιμένει πως για να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πρέπει το Κίεβο να απομακρύνει τις δυνάμεις του από το Ντονμπάς.

Η θέση της Ρωσίας είναι γνωστή σχετικά με το ότι η Ουκρανία, οι ουκρανικές δυνάμεις, πρέπει να φύγουν από την περιοχή του Ντονμπάς. Πρέπει να αποσυρθούν από εκεί» σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων.

«Αυτή είναι μία πολύ σημαντική προϋπόθεση» τόνισε ο ίδιος.

Οι συνομιλίες στα ΗΑΕ

Οι δηλώσεις αυτές εντείνουν την αβεβαιότητα για το εάν θα υπάρξει αποτέλεσμα από τη συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πρόκειται για την «πρώτη συνάντηση της τριμερούς ομάδας εργασίας για θέματα ασφαλείας» και θα λάβει χώρα στο Άμπου Ντάμπι με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τριών πλευρών - δεν έχει διευκρινιστεί η ώρα έναρξης των συνομιλιών.

Το ραντεβού έρχεται μετά τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, που διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες.

Ο βοηθός του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, χαρακτήρισε αυτές τις συνομιλίες ως «εξαιρετικά ουσιαστικές, εποικοδομητικές και, θα έλεγα, εξαιρετικά ειλικρινείς και εμπιστευτικές» ωστόσο προειδοποίησε ότι «χωρίς να επιλυθεί το εδαφικό ζήτημα... δεν θα πρέπει να υπολογίζει κανείς στην επίτευξη μακροπρόθεσμης διευθέτησης».