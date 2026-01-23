Ραντεβού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, έχουν δώσει οι διαπραγματευτές της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν και οι τρεις χώρες από την πλήρη εισβολή της Μόσχας το 2022.

Ο βοηθός του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία θα συμμετάσχει μαζί με εκπροσώπους από την Ουκρανία και τις ΗΠΑ στην «πρώτη συνάντηση της τριμερούς ομάδας εργασίας για θέματα ασφαλείας» στο Άμπου Ντάμπι, επιβεβαιώνοντας μια προηγούμενη δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δεν ανέφερε ωστόσο, πότε πρόκειται να γίνει η έναρξη των συνομιλιών, οι οποίες έρχονται μετά τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για περισσότερες από τρεις ώρες, την Πέμπτη.

Ο βοηθός του Κρεμλίνου, Ουσάκοφ, χαρακτήρισε αυτές τις συνομιλίες ως «εξαιρετικά ουσιαστικές, εποικοδομητικές και, θα έλεγα, εξαιρετικά ειλικρινείς και εμπιστευτικές» ωστόσο προειδοποίησε ότι «χωρίς να επιλυθεί το εδαφικό ζήτημα... δεν θα πρέπει να υπολογίζει κανείς στην επίτευξη μακροπρόθεσμης διευθέτησης».

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της «στο πεδίο της μάχης, όπου οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τη στρατηγική πρωτοβουλία», μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

Το σημείο τριβής Ρωσίας - Ουκρανίας

Οι πρόσφατες προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο τετραετής πόλεμος δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να σταματήσουν τις μάχες, με τις απαιτήσεις της Μόσχας να παραιτηθεί η Ουκρανία από εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία να αποτελούν εδώ και καιρό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις.

Η Ρωσία κατέχει περίπου το 20% των εδαφών που αναγνωρίζονται από το διεθνές δίκαιο ως μέρος της κυρίαρχης Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης σχεδόν ολόκληρης της περιοχής του Λουχάνσκ και τμημάτων των περιοχών Ντόνετσκ, Χερσώνας και Ζαπορίζια.

Οι μακροχρόνιες και μεγάλες απαιτήσεις της Μόσχας περιλαμβάνουν την παράδοση από την Ουκρανία του συνόλου αυτών των τεσσάρων περιοχών, τις οποίες έχει προσαρτήσει αλλά δεν έχει κατακτήσει πλήρως.

Της ρωσικής αντιπροσωπείας στο Άμπου Ντάμπι θα ηγηθεί ο αρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών, Ναύαρχος Ιγκόρ Ολέγκοβιτς Κοστιούκοφ ενώ η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας θα περιλαμβάνει τον αναπληρωτή επικεφαλής του προεδρικού γραφείου και αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Αντρίι Χνάτοφ.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συνάντησης Πούτιν-Γουίτκοφ, η Ρωσία δήλωσε ότι το βομβαρδιστικό αεροσκάφος μεγάλου βεληνεκούς πραγματοποίησε μια προγραμματισμένη πεντάωρη πτήση περιπολίας πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα την Πέμπτη, μια κίνηση που πιθανότατα προοριζόταν ως επίδειξη δύναμης καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες εντείνονται.

Γουίτκοφ: «Καταλήξαμε σε ένα ζήτημα»

Λίγες ώρες πριν πετάξει για τη Μόσχα, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «καταλήγουν σε ένα ζήτημα», υποδηλώνοντας ότι μια συμφωνία είναι ίσως εφικτή.

«Νομίζω ότι το έχουμε περιορίσει σε ένα ζήτημα και έχουμε συζητήσει εκδοχές αυτού του ζητήματος, και αυτό σημαίνει ότι είναι επιλύσιμο», είπε, μιλώντας σε εκδήλωση στο Νταβός την Πέμπτη.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος επιβεβαίωσε αργότερα στο CNN ότι το ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε ο Γουίτκοφ ήταν το εδαφικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το αντικείμενο του πόθου του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν είναι εδώ και καιρό η περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας, η οποία διαθέτει πλούσιες γεωργικές εκτάσεις και σημαντικά ποτάμια. Η απώλεια της περιοχής θα άφηνε τις απέραντες ανοιχτές πεδιάδες της κεντρικής Ουκρανίας ευάλωτες σε οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση.

Τραμπ:«Ρωσία και Ουκρανία μπορούν να συνεργαστούν»

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει αυξημένη πίεση στην Ουκρανία να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία, παρά τις εκτεταμένες ανησυχίες ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να ευνοήσει τη Μόσχα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε να υποδηλώνει ότι αισθάνεται ότι μια σημαντική ανακάλυψη μεταξύ των δύο πλευρών ήταν κοντά.

«Πιστεύω ότι βρίσκονται σε ένα σημείο τώρα όπου μπορούν να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε μια συμφωνία, και αν δεν το κάνουν, είναι ηλίθιοι», δήλωσε ο Τραμπ για τον Ζελένσκι και τον Πούτιν.

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι στο Νταβός, επέκρινε τους Ευρωπαίους ηγέτες που δεν κάνουν περισσότερα για να σταματήσουν τον πόλεμο του Πούτιν, συγκρίνοντάς τον με την αντίδρασή τους στις απειλές του Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε επίσης ότι τα ανεπίλυτα εδαφικά ζητήματα στην Ανατολή θα είναι στο επίκεντρο των ειρηνευτικών συζητήσεων. «Όλα αφορούν το ανατολικό τμήμα της χώρας μας, όλα αφορούν τη γη», είπε και πρόσθεσε: «Αυτό είναι το ζήτημα που δεν έχει ακόμη λυθεί».