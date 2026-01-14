Κρίσιμο ραντεβού στον Λευκό Οίκο για τη Γροιλανδία - Ξεκάθαρο «όχι» από τους νησιώτες

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα βρεθούν σήμερα, Τετάρτη (14/01), στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης γύρω από τη Γροιλανδία. Να υπενθυμιστεί πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνύσει πως θα καταλάβει το νησί της Αρκτικής, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Οι απειλές του αυτές αντιμετωπίζονται διαφορετικά μετά την αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας στις αρχές του μήνα που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν είχε ζητήσει να έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τελικά, όμως, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο καθώς ζήτησε να συμμετάσχει σε αυτή και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Λόκε Ράσμουσεν έχει δηλώσει ότι ελπίζει να ξεκαθαρίσουν «κάποιες παρανοήσεις» στη διάρκεια της συνάντησης αυτής, την ώρα που Δανία και Γροιλανδία απορρίπτουν το ενδεχόμενο να περάσει ο έλεγχος του νησιού στις ΗΠΑ.

Τη Δανία επιλέγουν οι Γροιλανδοί

Σύμφωνα με την Πένι Νάας, ερευνήτρια στο German Marshall Fund των ΗΠΑ (GMFUS), ένα κέντρο μελετών των διατλαντικών σχέσεων, η σημερινή συνάντηση μπορεί να είναι σύντομη, αν οι Αμερικανοί επιμείνουν στην απαίτησή τους να αποκτήσουν τη Γροιλανδία ανεξαρτήτως κόστους.

Ωστόσο, «αν υπάρξει μια μικρή απόχρωση διαφοροποίησης, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διαφορετική συζήτηση» εκτίμησε.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γεωπολιτική κρίση και, αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας αυτή τη στιγμή, επιλέγουμε τη Δανία» δήλωσε χθες, Τρίτη, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κοπεγχάγη.

«Η Γροιλανδία δεν θα ανήκει στις ΗΠΑ. Η Γροιλανδία δεν θα κυβερνάται από τις ΗΠΑ. Η Γροιλανδία δεν θα γίνει μέρος των ΗΠΑ» τόνισε ο ίδιος.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις αυτές του Νίλσεν, ο Τραμπ απάντησε: «Ε, καλά, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα». «Δεν ξέρω τίποτα (για τον Γροιλανδό πρωθυπουργό), αλλά αυτό θα εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα για εκείνον» πρόσθεσε.

Στο πλευρό του Νίλσεν η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν εκτίμησε ότι δεν είναι εύκολο να αντισταθεί κανείς στην «εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον πιο στενό μας σύμμαχο».

Η Δανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες δεν προστατεύει επαρκώς τη Γροιλανδία έναντι της Ρωσίας και της Κίνας. Η Κοπεγχάγη υπενθυμίζει ότι έχει, μεταξύ άλλων, επενδύσει σχεδόν 90 δισεκατομμύρια κορώνες (12 δισεκατομμύρια ευρώ) για την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Αρκτική.

Λίγο μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, μια αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου — αποτελούμενη κυρίως από Δημοκρατικούς, αλλά και έναν Ρεπουμπλικανό — θα μεταβεί στην Κοπεγχάγη για να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τη Δανία.

«Οι συνεχιζόμενες απειλές του προέδρου Τραμπ προς τη Γροιλανδία είναι ανώφελες και δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αποδυναμώνουν τη συμμαχία μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν που θα πάρει μέρος στην αντιπροσωπεία αυτή.